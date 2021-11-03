Epson yüzde 90 tasarruflu yazıcı serisini yeniledi

Epson, ev, evden çalışanlar ve küçük ofis kullanıcıları için sunduğu EcoTank yazıcılarının temel serisini yeniledi. Dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt ile tanıtılan mürekkep püskürtmeli EcoTank serisi, yüzde 90 tasarruf yaparken tek mürekkep şişesi setiyle 3 yıl yetecek kadar baskı imkanı sunuyor.

3 yıllık garantiyle geliyor

Epson’ın ödüllü EcoTank’leri, 2010’daki lansmanından bu yana dünya çapında 60 milyondan fazla sattı. EcoTank serisi; kullanıcıların baskı maliyetlerinden yüzde 90’a kadar tasarruf etmelerini sağlıyor. Özel olarak tasarlanmış yüksek verimli mürekkep şişeleriyle birlikte gelen entegre mürekkep tanklarını doldurmak çok kolay. Hiçbir kartuş içermediğinden değişim de gerektirmeyen ve esnek bağlantı özelliklerine sahip bu yazıcı serisi, sayfa başına inanılmaz düşük maliyetle yüksek kaliteli baskı yapabiliyor. Yeni seri tüm bu avantajları 3 yıllık garantiyle birlikte sunuyor.

Cepten kontrol edilebiliyor

Wi-Fi ve Wi-Fi Direct bağlantısı ile kompakt tasarımlara sahip yazıcılar, mevcut herhangi bir ev veya küçük ofise kolayca entegre edilebiliyor. Epson’ın Smart Panel Uygulamasıyla tamamen uyumlu olan bu yazıcılar, akıllı bir cihazdan kontrol edilebiliyor. Bu uygulama, yeni EcoTank yazıcılarda kurulum, izleme, baskı ve tarama işlemleriyle daha fazlasını telefon veya tabletten gerçekleştirmeyi kolaylaştırıyor.

Kartuşlara veda

EcoTank’ın ultra yüksek kapasiteli mürekkep tankları, elleri kirletmeden dolum yapmaya olanak tanıyor ve kilitli şişeler, doğru rengin doğru mürekkep tankına takılabilmesi için tasarlanmış durumda. Mürekkep tankının ön yüzde bulunması sayesinde dolumun ne zaman tamamlanacağı da görünüyor.

8 binden fazla sayfa basma imkanı

Bu ekonomik yazıcılar, pakete dahil 3 yıla kadar mürekkep ile birlikte geliyor. EcoTank L1210, L1250, L3250 serisi, L3260 serisi ve L5290 serisinin tüm modelleri 8.100 sayfaya kadar siyah beyaz ve 6.500 sayfaya kadar renkli baskı almaya yetecek mürekkeple birlikte sunuluyor. EcoTank L4260 serisi, L6260, L6270 serisi ve L6290, 14.000 sayfaya kadar siyah beyaz ve 5.200 sayfaya kadar renkli baskı almaya yetecek mürekkep içeriyor. En sonunda yeniden doldurma zamanı geldiğinde, uygun maliyetli bir yedek mürekkep şişesi seti 66 kartuşa eş değer mürekkep sağlıyor.

Epson’ın yeni EcoTank yazıcılarının tümü, markanın Micro Piezo Isısız Teknolojisine sahip. Bu sayede daha az yedek parça ihtiyacı ile daha düşük enerji tüketimi sağlıyor. Baskı kafasının takılı olarak gelmesi sayesinde yazıcı zahmetsizce kuruluyor. L6260, L6270 serisi ve L6290, Epson’ın PrecisionCore baskı kafası teknolojisine de sahip. Bu yüksek çözünürlüklü Epson baskı çipleri dünyanın en hızlı inkjet baskı teknolojilerinden biri olarak biliniyor.

Bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan yeni yazıcılar, tek işlevli EcoTank L1210 ve EcoTank L6290 olarak satışa sunulacak.