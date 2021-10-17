Epson, Usain Bolt ile anlaştı!

Epson, dünyanın en hızlı insanı olarak da bilinen Usain Bolt ile Avrupa ve Türkiye bölgesini kapsayan bir işbirliği başlattığını duyurdu.

Epson, ilk alımda 3 yıllık mürekkeple gelen ve yüzde 90 tasarruf sağlayan yazıcı serisi EcoTank’ı, dünyanın en hızlı insanı Usain Bolt ile tanıtıyor. Şimdiye kadar 60 milyon adet satılan EcoTank, evden çalışmanın arttığı dönemde kullanıcılara maliyet avantajı sağlıyor.

Epson, dünyanın en hızlı insanı olarak da bilinen Usain Bolt ile Avrupa ve Türkiye bölgesini kapsayan bir işbirliği başlattığını duyurdu. Sekiz Olimpiyat altın madalyası sahibi olan ve tüm zamanların en iyi kısa mesafe koşucusu olarak kabul edilen Usain Bolt, Epson’ın kartuşsuz EcoTank yazıcıları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan kapsamlı kampanyanın yüzü olacak.

Usain Bolt, bu hafta içinde İngiltere ve Almanya’da başlayacak olan televizyon reklamı kampanyasının yıldızı olmanın yanı sıra, Avrupa ve Türkiye bölgesinin geri kalan noktalarında reklam panolarında, web sitelerinin reklam bantlarında, büyük perakende mağazalarının satış noktalarında ve sosyal medyada Epson EcoTank ile birlikte yer alacak. Bolt, Epson’ın EcoTank yazıcılarının sunduğu üç yıla kadar kartuşsuz, zahmetsiz baskı imkanını, kendine özgü neşeli yorumuyla ‘Doldur ve takılmana bak’ sloganıyla anlatacak.

60 milyon EcoTank satıldı

2010 yılında piyasaya çıkışından itibaren dünya çapında 60 milyondan fazla EcoTank yüksek kapasiteli mürekkep depolu yazıcı satıldı. EcoTank, müşterilerin baskı maliyetlerini yüzde 90’a kadar azaltmalarını sağlıyor. Çünkü yazıcılar, kartuş yerine yüksek verimli mürekkep şişeleri ile geliyor. Epson, sık baskı alınan evler ve küçük ofisler için sayfa başına ultra düşük maliyetle zahmetsiz baskı sağlayan ödüllü EcoTank yazıcı serisini yakın zamanda yeniledi. Epson’ın yeni EcoTank yazıcılarının tümü markanın Micro Piezo Isısız Teknolojisi’ne sahip ve bu sayede daha az yedek parça ihtiyacı ile daha düşük enerji tüketimi de sağlıyor.

Evden çalışmayla ihtiyaçlar arttı

Epson Europe Başkanı Yoshiro Nagafusa, ortaklık hakkında şu yorumlarda bulunuyor: “Usain Bolt, bizim için mükemmel bir ortak! Dünyanın en tanınmış yüzlerinden biri ve sempatik karakterinin düşük maliyetli baskı çözümlerimizin eğlenceli, akılda kalıcı ve ilgi çekici bir şekilde hayata geçmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. Daha önce hiç olmadığı kadar çok insanın evden çalışmaya başlamasıyla ve modern aile hayatının daha yoğun bir tempo kazanmasıyla birlikte şu dönem, EcoTank yazıcılarımız ve sundukları tasarruf avantajları hakkında farkındalık yaratmak için en doğru zaman haline geldi.”

Bolt: Hayatı kolaylaştırmak için bir adım

Usain Bolt ise şöyle konuşuyor: “EcoTank yazıcıları tanıtmak için Epson’la çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Yalnızca gerçekten bir fark yaratabileceğine inandığım markalarla ortaklık kuruyorum. EcoTank yazıcılar kartuşla baskının neden olduğu birçok sorunu ortadan kaldırıyor, ben de hayatın biraz olsun kolaylaşmasına yardımcı olan her şeyi iyiye doğru atılan bir adım olarak görüyorum. Ama bundan çok daha fazlası da var! Daha iyi bir gelecek için çalışmak gibi, paylaştığımız birçok ortak değer bulunuyor. Epson için tüm mesele ürünleriyle, toplulukların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan ürünlerle güven yaratabilmek. Benim içinse her şey; insanların hayalleri ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onlara hayallerini takip etmeleri için ilham vermekle ilgili.”