İnceleme: Moza Moin Kamera Gimbal

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Moza Moin, üzerinde dahili 2,45 inçlik dokunmatik ekrana sahip yenilikçi bir gimbal kamera.

İnceleme: 3 Legged Thing Corey Tripod
İnceleme: Huawei FreeBuds 4
İnceleme: Philips Neopix Ultra 2

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Moza’nın en yeni kamera gimbal modeli olan “Moin Kamera” Türkiye Distribütörü Nar Teknoloji tarafından satışa sunuldu. Biz de ülkemizde yeni satışa sunulan bu yeni modeli sizler için inceledik.

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Video içerik üreticilerinin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Amatör-profesyonel milyonlarca kişi durmadan içerik üretiyor, fotoğraflar ve videolar çekiyor. Bu içeriklerin büyük bir kısmı ise amatör işlerden oluşuyor. Yani çektiği videolardan herhangi bir maddi beklentisi olmayan çok ciddi bir kitle var. Bu kullanıcıların büyük bir kısmı video çekimi için sahip oldukları akıllı cep telefonlarının kameralarını kullanıyor. Bir adım ötesinde ise cep telefonları ile daha sabit ve akıcı görüntüler çekebilmek için bir gimbal satın alıyor. Ancak burada cep telefonlarını gimbale sabitlemek ve diğer kalibrasyon işlemlerini yapmak bazen sıkıcı olabiliyor. En kötüsü de sürekli yanınızda taşımak zorunda olduğunuz bir ekipmanla çantanız daha da ağırlaşıyor. İşte tam da bu noktada incelediğimiz Moza Moin Kamera Gimbal kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabiliyor. Moin Kamera, üzerinde dahili 2,45 inçlik dokunmatik ekrana sahip yenilikçi bir gimbal kamera. Bu kompakt kamera gimbalin boyutları 129×37.8x32mm ve ağırlığı ise sadece 176 gram.

Böyle hafif ve küçük bir kamera ile seyahatlerinizde, aile toplantılarında, konser, açık hava etkinlikleri, aktif sporlar, düğünler ve çok daha fazlasında hayattan anıları kolayca ve sarsıntısız bir şekilde kaydetmeniz mümkün.

MC 2 - İnceleme: Moza Moin Kamera Gimbal

Moza Moin Kamera Gimbal, 120 derece FOV geniş görüş açısına ve 14mm’ye denk gelen f/2.2 bir lense sahip. Avucunuzun içerisinde rahatça tutarak uzun süre videolar çekebilmeniz mümkün. Kameranın dahili pili yaklaşık 145 dakika çalışabilmenize imkan sağlıyor ve 90 dakika içerisinde de tam şarj olabiliyor.

Moin Kamera, düşük parazitli yüksek kaliteli görüntüler üreten 1/2.3″ sensöre sahip. Kamera, 12MP fotoğraf, 60 fps’de 4K video ve 8x ağır çekim yapabiliyor. Kamera ayrıca Yüz İzleme, Birinci Şahıs Görünümü (FPV), Panorama, Timelapse, Ağır Çekim, Seri Çekim ve Hızlandırılmış modu da içeriyor.

gimbal - İnceleme: Moza Moin Kamera Gimbal

Moin Kameranın en önemli özelliği ise, hareket halinde bile video çekerken pürüzsüz geçişler alabileceğiniz görüntü sabitleyicisi. Entegre görüntü işlemcisi ve “Deep Red” sarsıntı önleyici motor kontrol algoritması içeren kamera, 3 eksenli sabitleme yapabiliyor. Böylece elinizin titreşimi ya da hareket halinde olmanız sinematik, yumuşak geçişli videolar üretmenize engel olamıyor.

2 saatten uzun süre rahatlıkla kullanabileceğiniz kamera gimbal, akıllı telefonla Bluetooth ve Wi-Fi üzerinden bağlı kalabiliyor, veriler kolayca telefona aktarılabiliyor. Kamera 256GB’a kadar microSD hafıza kartlarını destekliyor. Çekimi tamamladığınızda, video klipleri bir akıllı telefona indirip, videoyu kolayca düzenlemek, filtreler, efektler, müzik ve daha fazlasını eklemek için Moza Artist App kullanılabiliyor.

ceptel - İnceleme: Moza Moin Kamera Gimbal

Moin kamera yenilikçi bir dokunmatik ekran kontrol sistemine sahip. Döndürülebilir 2,45″ dokunmatik ekranı, kullanıcıların kameranın görünümünü izlemesini ve tüm kamera ayarlarını kontrol etmesini sağlıyor. Kullanımı kolay ekran kontrol sistemi grafik bir arayüze sahip. Vlog çekenlerin en hoşuna gidecek özelliklerden biri de selfie çekim modu. Bu modu seçtiğinizde kamera size doğru dönüyor ve 120 derecelik geniş açı lensi ile istediğiniz içeriği kolayca çekmenize izin veriyor.

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Kamerada yerleşik yüksek kaliteli stereo mikrofonlar yer alıyor. Bu stereo mikrofon çifti, gelişmiş yakalama performansı, akıllı gürültü azaltma, doğal ses ve yüksek kaliteli ses özelliklerine sahip. Esasında şöyle bir baktığınızda Moza Moin Kamera Gimbal, üst düzey film prodüksiyon ekipmanı işlevlerini daha amatör, küçük, kullanışlı, uygun fiyatlı, avuç içi boyutunda bir üründe birleştiriyor.

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