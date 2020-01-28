İnceleme: Nikon Nikkor Z 14-30mm f/4 S

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon’un tam kare aynasız fotoğraf makinesi Z serisi için satışa sunduğu ultra geniş açılı zoom objektifi 14-30mm f/4’ü test ettik.

İstanbul’da yaşayan fotoğrafçılar olarak çok şanslıyız. Çünkü bu güzel şehir, tarihi ve dokusu açısından sürekli yaşayan bir plato gibi… Objektifi Nikon Z7’ye takıp İstanbul sokaklarına çıkmadan önce ilk elime aldığımda 485 gramlık hafifliğini hemen hissettim. Diğer dikkati çeken özellikler ise 14 mm gibi ultra geniş açısına rağmen 82 mm’lik filtre çapı olan ön merceğin düz sayılabilecek kadar bombesiz olması. Ön lens camının düz olması sayesinde ultra geniş açı olup klasik vidalı filtre takılabilen türünün tek örneği. Daha önceleri ultra geniş açı objektiflerde oldukça büyük ve hantal olan lenslere 3 noktadan tutturulan filtre adaptörleri kullanmak zorunda kalıyorduk. Artık yanımızda bu ağır ve hantal adaptörleri taşımak zorunda değiliz.

Zoomu geri çekildiğinde boyu 8,9 cm uzamasına rağmen benzer objektiflerden %30-35 daha kısa ve % 30-50 arası daha hafif. Fiyatını da göz önünde tuttuğunuzda 5 yıldızı hak eden bir objektif. Toz ve suya karşı ekstra yalıtılmış, yansımaların azaltılması için “Nano Kristal” kaplama yapılmış. Zoom ve netleme sırasında oldukça hızlı ve sessiz çalışması için (STM) teknolojisiyle video çekimlerinde oldukça iyi bir performans göstermekte. 14 mm’deki fıçılanma, yani distorsiyon %2,5’a indirilmiş. Bu denli distorsiyon bozulmalarını RAW penceresinde otomatik olarak kusursuzca düzeltmek son derece basit. Bu sayede mimari çekimler için çok uygun bir objektif. Bu nedenle ilk test karelerimi güzel iç mimarisi olan mekanlarda denemek istedim. Mimari testleri çok sevdiğim bir mekan olan Karaköy’deki Salt Galata binasında yaptım.

Salt Galata binasından sonra bir kaç sokak aşağıdaki Kurşunlu Han’ın dar koridorlarını da bu objektif sayesinde kolayca çektim. Geniş açı lens eski mekanlarla birleşince dramatik kareler ortaya çıktığından buradaki çekimleri siyah beyaz yaptım.

Bu denli keskin geniş açı lensler gece samanyolu fotoğrafçılığı içinde çok uygun. Şehirde samanyolu fotoğrafı çekmek şehir ışıklarından dolayı pek mümkün olmadığından bu testi yapamadım. En dar açısı olan 30 mm ise sokak fotoğrafçılığı için çok uygun bir aralık.

Fotoğrafları çoğunlukla merkez odaklı ve f/11 açıklığında çektim. En göze çarpan izlenimim netlemelerim merkez odaklı olmasına rağmen köşelerde hiç bir fluluğa rastlamamam oldu. Özellikle manzara çekimlerinde karelerimin köşelerinde hiç netlik kaybı yoktu.

Bu objektif, ultra geniş açı bir zoomdan aradığım beklentilerimin tümünü aştı diyebilirim. Sonuç olarak bu objektif sahip olduğunuz en hafif, keskin ve pratik geniş açı zoom olmaya aday. Profesyonel bir fotoğrafçı olarak çantamda taşımak isteyeceğim bir objektif olduğunu söyleyebilirim.