İnceleme: Huawei NOVA 5T

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Akıllı cep telefonu pazarında son aylarda oldukça hareketli günler yaşanıyor. Markaların amiral gemisi modellerinin fiyatları pek çok kullanıcı için oldukça yüksek kalmaya başladı. Bu yüzden markalar giriş ve orta seviyedeki modellerini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de satışa sunulan Huawei NOVA 5T modeli de yüksek performans ve şık tasarımı nispeten daha uygun bir fiyatla buluşturuyor. Biz de bu yeni modeli ve kamera özelliklerini sizler için inceledik.

NOVA 5T, yapay zeka destekli 5 kamerası, 48MP Süper HD Lensi, 6.26’’ FullView Ekranı ve Kirin 980 işlemcisiyle hem yüksek performansı hem de dikkat çeken tasarımı bir arada sunuyor.

Yeni tasarım anlayışı

Huawei, yeni NOVA 5T’de akıllı telefon tasarımını daha büyük ekran ve gövde oranına getirerek sınırları zorluyor. Firmalar akıllı cep telefonu modellerinde küçük detaylarla büyük farklar yaratabiliyor. NOVA 5T’nin ilk bakışta dikkati çeken bir özelliği de ön kameranın ekranın altına saklanmış olması. Bu tasarım sayesinde ekran bütünlüğü korunmuş ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunulmuş oluyor.

Biraz önce de söylediğim gibi küçük detaylar NOVA 5T’nin tasarımında önemli rol oynuyor. Pek çok telefon modelinde ekran kilidini açmak için farklı yöntemler kullanıyor. Kullanıcıların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi ise parmak izi kontrolü… Bu yeni modelde parmak izi sensörü, rahat ve tek elle kullanım için yan tarafa yerleştirilmiş. Böylece işlevsellik tasarımla bir adım öteye taşınmış. Gerçekten de telefonu tek elle tutarak kilidi açmak oldukça rahat ve sorunsuz.

5 kameralı NOVA 5T

Gelelim bizim için en önemli detaylara… Huawei’nin mobil fotoğrafçılık alanındaki başarısını artık bilmeyen kalmamıştır sanırım. Bu yeni modelde de mobil fotoğrafçılık mirasını ve başarısını devam ettirdiğini görüyoruz. NOVA 5T’nin arka kısmında dört kamera yer alıyor. Bu kameralar, 48MP Süper HD Lens (f/1.8), 16MP Süper Geniş Açılı Lens (f/2.2), 2MP Makro Lens (f/2.4) ve 2MP Bokeh Lens (f/2.4) olarak adlandırılıyor. Kullandığınız çekim modu ve kamera açısına göre çözünürlük değerleri değişiyor. Zaten kamera isimlendirmelerinde de bu açıkça yazılıyor. Kameranın zoom (geniş açı, normal, 2x) imkanlarını kullanmak isterseniz çözünürlük değeri otomatik olarak 12MP oluyor. Arka kameralar genel olarak uygun ışık şartlarında gayet iyi görüntü veriyor. Ana kameraların netlik hızı ve farklı aydınlatma koşullarındaki pozlama değerleri başarılı. İsterseniz arka kameraların “Pro modu” ile çekim yaparak detaylı ayarlar yapmanız da mümkün. Pro mod seçildiğinde, ölçüm, ISO, enstantane, pozlama telafisi, AF modu ve beyaz ayarı değerlerini siz kontrol edebiliyorsunuz.

Yapay zeka destekli 32MP’lik (f/2.0) ön kamerası ise parlak ve net selfie deneyimi sunarken, AI teknolojisi sayesinde arka planı optimize ederek pozlama ve arka aydınlatmayı da dengeliyor.

Başarılı bokeh etkisi…

Huawei’nin bokeh etkisini, yani arka planı netsizleştirme işini çok iyi yaptığını biliyoruz. Nova 5T modelinde de bir kişinin fotoğrafını çekiyorsanız, “Portre” modunda, eğer herhangi bir objeyi çekiyorsanız da “Açıklık” modunu kullanarak arka planı başarılı bir şekilde netsizleştirmek ve konuyu ön plana çıkarmak mümkün. Çekim yaptıktan sonra fotoğrafın diyafram açıklığı ile oynamak ve farklı bir ayar ile tekrar kaydetme imkanı da var.

AI Görüntü Sabitleme (AIS), Otomatik Pozlama Kilidi (AEL) ve Otomatik Odaklama Kilidi (AFL) gibi gelişmiş AI fotoğrafçılık teknolojisi, görüntülerin keskin ve ayrıntılı olmasını sağlıyor. Huawei NOVA 5T kullanıcıları ayrıca güçlü otomatik video düzenleme özelliklerinden de yararlanıyor. AI HDR + algoritmasıyla, kullanıcılar karanlıkta bile uygun portre çekimleri yapabiliyorlar.

Yüksek pil, hızlı şarj…

Günümüzdeki yoğun koşuşturma içinde özellikle yavaş şarj, hayatınızı da yavaşlatıyor. Huawei NOVA 5T’nin 3750 mAh bataryası 22.5 W SuperCharge sistemine sahip. Bu da sadece 30 dakikada %50 şarj elde edilmesini sağlıyor.

NOVA 5T Kirin 980 AI işlemcisi tarafından destekleniyor. 6GB RAM ve 128GB dahili hafızanın yanı sıra güçlü EMUI 9.1 işletim sistemi ile birlikte, bileşenler yüksek kaliteli modellere eşit, gecikmesiz, akışkan bir kullanıcı deneyimi sunmak için bir araya geliyor. 720 MHz hızında çalışan Mali G76 grafik işlemcisini bünyesinde barındıran NOVA 5T, oyun performansında da iddiasını koruyor.

NOVA 5T, bizim de test ettiğimiz Mor renkli versiyonu ile ön plana çıkarken, akıllı telefon estetiğine yeni bir canlılık getiriyor. Bu versiyon, kontrast renk ve gölgenin parıldayan dalgalarını üretmek için ışığı kıran zarif mor cam kasanın üzerine oyulmuş NOVA sembolüne sahip.