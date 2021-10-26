İnceleme: Intenso 512GB microSD UHS-I Premium

Teknolojik ürünlerin büyük bir kısmında depolama medyası olarak microSD hafıza kartlarının kullanımı artıyor. Önceleri sadece birkaç cihazda kullanılan microSD hafıza kartları günümüzde farklı ekipmanların yüksek depolama ihtiyaçlarına cevap veriyor. Aksiyon kameralar, drone’lar, ev güvenlik kameraları, araç kameraları, taşınabilir oyun konsolları, tabletler ve tabi akıllı telefonlar… Bu saydığımız cihazların büyük kısmında da artık çok daha yüksek okuma/yazma hızlarına ihtiyaç duyuluyor. Piyasada farklı hız sınıflarında pek çok microSD hafıza kartı bulunuyor.

Daha önceki ürün incelemelerimizden de hatırlayacağınız gibi Intenso markası, depolama ürünleri konusunda uygun bir fiyat/performans oranına sahip. Bu kez yine Intenso markasının 512GB’lık microSD UHS-I Premium serisi hafıza kartını inceledik. Günümüzde satın alacağınız hafıza kartlarını daha çok hangi cihazlarla kullanacağınıza başta karar vermeniz gerekiyor. Farklı hız sınıflarında yer alan ve birçok farklı seride üretilen microSD hafıza kartları bulunuyor. Örneğin amacınız sürekli 4K yüksek kalitede videolar çekmekse tercih edeceğiniz kartın yazma hızı sizin için ön plana çıkacaktır. Hafıza kartlarının üzerindeki hız sınıfı (C harfi ile gösterilir) ve UHS hız sınıfı (U sembolü ile gösterilir) işaretleri çok önemlidir. Bizim incelediğimiz Intenso microSD UHS-I Premium hafıza kartı, daha çok akıllı telefonlar ve tabletler için tavsiye edilebilir. C10 (Sınıf 10) ve UHS-I (U1) hız sınıfına sahip olan bu kart, 10MB/s minimum yazma hızına sahip.

Android akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabilen incelediğimiz 512GB’lık microSD hafıza kartı, yoğun depolama ihtiyacınıza çok uzun süre cevap verebilecek bir kapasiteye sahip. Günümüzde daha uygun fiyatlı Android işletim sistemine sahip olan pek çok akıllı telefon modeli 64GB/128GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Bu depolama alanları uygulamalar, yüksek yer kaplayan oyunlar, videolar, fotoğraflar derken kısa sürede dolabiliyor. İşte bu yüzden böyle yüksek depolama kapasiteli bir hafıza kartı ile uzun yıllar sıkıntı yaşamadan tüm verilerinizi saklamanız, kopyalamanız ve diğer cihazlara taşıyabilmeniz mümkün.