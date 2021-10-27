Yeni OM SYSTEM Markası Duyuruldu

OM Digital Solutions, değiştirilebilir lensli kameralar, lensler, kompakt dijital kameralar, ses ürünleri, dürbünler ve diğer hizmetler için OM SYSTEM markasını tanıttı.

OM Digital Solutions, Ocak 2021’de Olympus Corporation’dan ayrıldıktan sonra teknolojileri, ürünleri, hizmetleri ve marka mirası dahil 85 yıllık görüntüleme tecrübesini yeni ve çevik bir şirkete aşılamak ve işinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için kurulmuştu.

OM Digital Solutions, hem tüketicilerin hem de profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayan, ürün tasarımı ve işlevselliğinin sınırlarını zorlayan sınıfının en iyisi ürünleri duyurmanın ilk adımını atarak yeni bir gelişimin duyurusunda bulunuyor.

OM Digital Solutions tarafından yazılı olarak yapılan açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

OM Digital Solutions, değiştirilebilir lensli kameralar ve lensler, kompakt dijital kameralar, ses ürünleri, dürbünler ve diğer hizmetlerimiz için OM SYSTEM markasını tanıtmaktan mutluluk duyar. Bundan sonra Olympus görüntüleme ve sesle ilgili ürünlerin OM SYSTEM markası altında piyasaya sürüleceğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca, şu anda OM SYSTEM konseptini somutlaştıracak ve fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyacak Micro Four Thirds System standardıyla uyumlu yeni bir değiştirilebilir lensli kamera geliştirmekte olduğumuzu da duyuruyoruz.

Yeni OM SYSTEM markası

80 yılı aşkın bir süredir, 1936’da Semi-Olympus I’in piyasaya sürülmesinden bu yana, işletmemiz (eskiden Olympus Corporation’ın görüntüleme işiydi) Olympus görüntüleme ürünleri için sadık müşterilerimizden sürekli olarak muazzam bir destek aldık. Film kamerası döneminde, OM serisi 35mm SLR fotoğraf makineleriyle benzersiz bir kompakt, hafif tasarım elde ettik ve geliştirme felsefesi, tasarımın yeni şirketimizde ve markamızda yaşamaya devam ettiğini vurgulamak istiyoruz. Geleceğe baktığımızda, yeni OM SYSTEM markasını oluşturarak marka değeri ve büyüme sağlamayı taahhüt ediyoruz.

OM SYSTEM ile ne başarmak istiyoruz?

OM SYSTEM, OM Digital Solutions’ın kuruluşundan bu yana bağlı kaldığımız, her zaman geleneklere meydan okuma misyonumuz ve sürekli ürün geliştirme felsefesi ile müşterilerimize benzersiz deneyimler sunmaya devam etme kararlılığımızı ifade etmektedir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla, neşe ve ilham getiren heyecan verici deneyimler yaratmayı umuyoruz. İleride, kendimizi taahhüt gösteren ve insanların isteklerini yerine getiren işçiliğe adayarak, müşterilerin uzun süre değer verecekleri bir marka olmak için çaba göstereceğiz.

Fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşıyan değiştirilebilir yeni bir kameranın geliştirilmesi

Micro Four Thirds Sistem standardı ile uyumlu, şu anda geliştirmekte olduğumuz değiştirilebilir lensli kamera, performansı önemli ölçüde artırmak ve rakipsiz bir fotoğraf deneyimi sağlamak için sektör lideri üretim yeteneklerimizi ve en son teknolojilerimizi bir araya getiriyor. Fotoğrafçılığı bir sonraki seviyeye taşımak için yeni geliştirdiğimiz Micro Four Thirds sistemimize bakacağınızı umuyoruz.

Daha kompakt ve hafif sistemler yapmak için Micro Four Thirds System standardından yararlanıyoruz, fotoğrafçılık alanını genişleten fotoğraf destek işlevlerini güçlendiriyoruz ve hesaplamalı fotoğraf teknolojisinin kullanımıyla görüntü kalitesinin ve fotoğrafik ifadenin iyileştirilmesini hızlandırıyoruz. OM SYSTEM kamera sistemlerinin her insanın maceralarına ortak olmasını istiyoruz.