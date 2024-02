Micro Four Thirds Sistemi standardıyla uyumlu değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi, dünyanın ilk Canlı GND (Dereceli ND) fotoğrafçılık işleviyle yeni bir küresel standart sunuyor. Bu çığır açan özellik, yarım ND filtrenin etkilerini çoğaltmak için hesaplamalı fotoğrafçılıktan yararlanarak kullanıcıların filtre adımlarını ve türlerini EVF veya arka LCD aracılığıyla gerçek zamanlı olarak ayarlamasına olanak tanıyarak yaratıcı olasılıkları genişletiyor.

En zorlu dış mekan koşullarına dayanacak şekilde tasarlanan OM SYSTEM OM-1 Mark II, -10°C’ye kadar donma sıcaklıklarına dayanacak şekilde üretilmiş sağlam bir gövdeyle birlikte IP53 sınıfı su sıçramalarına ve toza dayanıklı bir tasarıma sahip. Bu amiral gemisi modeli, 8,5 adıma kadar 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme, 20 MP yığılmış BSI Live MOS sensörü ve en yeni TruePic X görüntü işlemcisi içeren en son teknolojiyi bir araya getirerek yeni bir amiral gemisi modelinin doğuşunu simgeliyor.

50M Elde Taşınabilir Yüksek Çözünürlüklü Çekim (yaklaşık) ve 80M Tripod Yüksek Çözünürlüklü Çekim işlevleri (yaklaşık) ile geleneksel sensör sınırlamalarının ötesinde genişletilmiş görüntüleme yeteneklerini deneyimleyin; RAW çekimler için gürültüyü en aza indirirken olağanüstü netlik de sağlayın. OM-1 Mark II’nin gelişmiş AWB algoritması, her karede doğru renk tonları için farklı aydınlatma koşullarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak hassas renk üretimi sağlar.

Derin öğrenme teknolojileri kullanılarak geliştirilen AI Detection AF, kuşlar, hayvanlar, arabalar ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir nesne yelpazesini tanıyor ve artık insanları da içeriyor; en zorlu koşullar altında bile olağanüstü netlik için otomatik odaklamayı geliştiriyor.

Yüksek hızlı çekim performansını artıran OM-1 Mark II’nin gelişmiş belleği, daha fazla sayıda ardışık çekime olanak tanır. Pro Capture ile kullanıcılar, AF/AE kilidi sırasında 120 fps’ye kadar ve AF/AE takibi sırasında yaklaşık 50 fps’ye kadar kısacık anları yakalayabilir.

İyileştirilmiş kavrama yüzeylerinden dikey video desteğine kadar OM-1 Mark II, kullanıcı konforu ve rahatlığına hitap eder. Ek olarak, web kamerası kullanımı için bilgisayarlara UVC/UAC bağlantılarını destekleyerek modern bağlantı ihtiyaçlarını karşılar ve sezgisel bir deneyim sunar.

HLD-10 Güç Pil Tutucusu ve RM-WR1 Kablosuz Uzaktan Kumanda gibi aksesuarlarla tamamlanan bu amiral gemisi modeli, daha fazla işlevsellik ve rahatlık sunar. OM Workspace görüntü düzenleme yazılımı ve OM Capture kamera kontrol yazılımı, gelişmiş düzenleme özellikleri ve kusursuz kamera kontrolü sunarak kapsamlı ve gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi sağlar.

OM SYSTEM OM-1 Mark II Özellikler ve Teknoloji Detayı:

Yığılmış BSI Live MOS sensörü ve TruePic X görüntü işlemcisi sayesinde yüksek kaliteli görüntüler:

OM SYSTEM OM-1 Mark II, gelişmiş TruePic X görüntü işlemcisinin yanı sıra son teknoloji ürünü 20 Megapiksel Yığınlanmış BSI Live MOS sensörünü entegre eder. Bu dinamik ikili, ünlü yüksek çözünürlüklü M.ZUIKO DIGITAL lenslerle birleştiğinde, şimdiye kadar bir OM SYSTEM kamera tarafından üretilen en yüksek kalitede görüntüleri sunar. Gelişmiş AWB algoritması, karışık aydınlatma gibi zorlu aydınlatma koşullarında bile canlı renk üretimi sunarak çarpıcı fotoğraflar için çeşitli ışık kaynaklarında hassas renk tonları sağlar.

Ek olarak, OM-1 Mark II, güçlü 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme özelliğine sahiptir, yalnızca gövdeyle telafiyi 8,5 adıma kadar artırır ve 5 eksenli senkronizasyon IS’in yanı sıra, elde çekim olanaklarını daha da genişletir. kullanıcının çevikliğini ve hareketliliğini korurken sabit çekimler yapmasına olanak tanır.

Kullanıcıların GND adımlarını ve ilgili türleri eş zamanlı olarak incelerken yarım ND filtre efektlerini kontrol etmelerini sağlayan dünyada ilk kamera:

Dünyanın ilk Canlı GND (Dereceli ND) çekim işleviyle tanışın; bu, yarım ND kullanmanın etkilerini kopyalamak için hesaplamalı fotoğrafçılıktan yararlanan, çarpıcı çıktılar oluşturmak için görüntüdeki parlaklığı ve karanlığı doğru bir şekilde kontrol eden çığır açan bir teknolojidir. Canlı GND çekimi sayesinde kullanıcılar, EVF veya arka LCD aracılığıyla filtre adımlarını (GND2, GND4 veya GND8) ve türleri (Yumuşak, Orta veya Sert) gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde ayarlayabilir. Bu yenilikçi yaklaşım, efektin konumu ve açısının hassas şekilde kişiselleştirilmesine olanak tanıyarak fotoğrafçıların, hayal ettikleri görüntüleri zahmetsizce oluşturmalarına olanak tanır. Objektife takılan fiziksel filtrelere ihtiyaç duymadan bu özellik, fotoğrafçıların, filtre iplikleri olmayan objektiflerde bile yarım ND efektlerinden yararlanmasına olanak tanır ve manzara fotoğrafçılığı gibi türlerde yaratıcı ifadeyi önemli ölçüde genişletir. Yetenekleri daha da artıran OM-1 Mark II, popüler Canlı ND çekimindeki adım sayıları üst sınırını ND128’e çıkararak kameranın daha büyük adım sayıları gerektiren senaryoları yönetmesine olanak tanır.

OM-1 Mark II, yaklaşık 50M Elde Taşınabilir Yüksek Çözünürlüklü Çekim ve yaklaşık 80M Tripod Yüksek Çözünürlüklü Çekim gibi işlevlerle güçlü görüntüleme yetenekleri sunar. Bu işlevler, birden fazla görüntüyü birleştirerek ve gürültüyü neredeyse iki ISO duyarlılığı adımıyla azaltarak sensör sınırlamalarını aşan yüksek çözünürlüklü görüntüler üretir. Mükemmel yüksek çözünürlüklü çekimler için 14 bitlik RAW kaydına olanak sağlarlar. Bu özellikleri tamamlayan, parlak alanları seçici olarak aydınlatan Canlı Kompozit ve hassas nesne odağı ve alan derinliği için alan derinliğini kontrol eden Odak Yığınlama gibi kullanışlı hesaplamalı fotoğrafçılık işlevleridir.

Gelişmiş Yapay Zeka Algılama AF artık insan tanıma özelliğini de içeriyor:

Derin öğrenme teknolojileri kullanılarak geliştirilen AI Detection AF, insanlar, formül yarış arabaları, motosikletler, uçaklar, helikopterler, trenler, kuşlar ve köpekler ve kediler gibi yaygın hayvanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli nesneleri tanıyacak şekilde geliştirildi. Bu entegrasyon, köklü Yüz Öncelikli / Göz Öncelikli AF’yi sorunsuz bir şekilde geliştirerek otomatik odaklama yeteneklerini önemli ölçüde iyileştiriyor. Kişiler profildeyken, yüzleri başka tarafa dönükken veya gizli yüz özellikleri nedeniyle gizlenmiş olsa bile nesneleri doğru bir şekilde tanımlama konusunda mükemmeldir.

AI Detection AF, TruePic X görüntü işlemcisinin hızlı hesaplama becerisinden yararlanarak nesnelerin hareketlerinin anında gerçek zamanlı algılanmasını sağlar. Nesneleri çerçeve içinde doğru bir şekilde takip ederek herhangi bir kayıp olmadan odakta kalmalarını sağlar ve sürücünün kaskları veya kuşların ve diğer hayvanların gözleri gibi karmaşık ayrıntıları takip etme yeteneğini genişletir; bu, insan operasyonuyla mümkün olmayan bir şeydir. Sekiz nesneye kadar algılama ve takip etme yeteneği sunarak kullanıcılara ilgi çekici görüntüler oluşturmak için tercih ettikleri hedefi seçme esnekliği sağlar.

Süper Kontrol Panelinde nesne algılama ayarlarının kolay yapılandırılmasına olanak sağlayacak şekilde kullanılabilirlikte iyileştirmeler yapıldı. Bu kolaylaştırılmış özellik, stressiz çekim deneyimlerini güçlendirerek kullanıcılara fotoğraf çalışmaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Geliştirilmiş bellek kapasitesi, önemli ölçüde daha fazla sayıda ardışık çekime olanak tanır:

OM-1 Mark II, deklanşöre yarım basıldığında kaydı başlatan (1. sürüm), deklanşöre tam basıldığı andan itibaren önceki kareleri kaydeden ve saklayan (2. sürüm) Pro Capture özelliğine sahiptir. Bu, kullanıcıların insan tepki süresi nedeniyle anlık anları asla kaçırmamalarını sağlar, AF/AE kilidi sırasında 120 fps’ye kadar ve AF/AE takibi sırasında yaklaşık 50 fps’ye kadar yüksek hızlı ardışık çekime olanak tanıyarak hızlı hareket eden nesnelerin yakalanmasını sağlar.

Genişletilmiş ara bellekle donatılmış OM SİSTEMİ OM-1 Mark II, Pro Capture modunda yaklaşık 99 karenin geriye dönük yakalanmasına olanak tanır; bu, önceki OM-1’in 70 karesine göre bir artıştır. Sıralı çekimde, OM-1 Mark II, yaklaşık 120 fps’de JPEG formatında yaklaşık 219 kare veya RAW çekimde 213 kare yakalayabilir; bu, OM-1’in her biri yaklaşık 92 kare olan yüksek hızlı çekim kapasitesinde çarpıcı bir gelişmedir.

Güvenilir toz azaltma sistemiyle birlikte zorlu ortamlarda çekim için IP53 sınıfı toza ve su sıçramasına dayanıklılık performansı:

OM SYSTEM OM-1 Mark II, sağlam, hafif magnezyum alaşımlı gövdesi boyunca uygun yerlerde stratejik sızdırmazlık özelliğine sahiptir ve IP53 sınıfı toza ve su sıçramasına dayanıklılık performansı sağlar. Bu yapı, zorlu koşullarda bile güvenilir çalışmayı garanti eder, -10°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda işlevselliğini korur ve en zorlu ortamlarda çekim yapılmasına olanak tanır.

Vizörü 5,76 milyon noktalı organik EL (OLED) olup, yüksek çözünürlük ve 0,83x’lik kolay görülebilen vizör büyütme oranı, 0,005 saniyelik minimum görüntüleme gecikmesi6 ve 120 fps’lik yüksek hızlı görüntüleme performansı sunar. Bu, optik vizöre benzer bir netlik sunarken kullanıcıların düşük ışıklı senaryolarda bile nesneleri görüntülemesine ve elektronik vizörlerin karakteristik avantajları olan deklanşörü etkinleştirmeden önce görüntünün önizlemesini yapmasına olanak tanır. Ayrıca yağmurlu koşullarda çekim yaparken bile net bir görüş alanı sağlayan, sis oluşumunu önleyen buğulanmayı önleyici bir kaplamaya sahiptir.

OM-1 Mark II, dahili bileşenlerden veya lens değişiklikleri sırasında toz parçacıklarının görüntü sensörü yüzeyinde birikmesini önleyen güvenilir bir toz azaltma sistemine sahiptir. Bu sağlam sistem, yakalanan görüntülerdeki toz ve döküntülerin varlığını önemli ölçüde azaltarak sistemin sürekli güvenilirliğine katkıda bulunur.