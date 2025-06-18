Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OPPO, amiral gemisi katlanabilir modeli Find N5’i Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. İnce ve hafif tasarımıyla öne çıkan OPPO Find N5, kitap tarzı katlanabilir telefonlar arasında en geniş iç ekranı sunarak kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor. Sınıfının en uzun pil ömrünü vadeden bu yenilikçi cihaz, yeni nesil yapay zeka destekli performansıyla fark yaratırken katlanabilir telefon segmentinde standartları baştan tanımlamaya hazırlanıyor.

İnce, hafif ve dayanıklı

Kapalı haldeyken yalnızca 8,93 mm kalınlığında ve 229 gram ağırlığında olan OPPO Find N5, Kozmos Halkası adı verilen dikkat çekici tasarımı ile Kozmik Siyah ve Puslu Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle zarif ve aerodinamik bir estetik sunuyor.

Dünyanın IPX9 sertifikasına sahip ilk katlanabilir telefonu olan OPPO Find N5, yüksek sıcaklıktaki su jetlerine karşı dahi üstün dayanıklılık sunuyor. OPPO’nun geliştirdiği Zırh Kalkanı teknolojisi, gövdeyi önceki nesle göre yüzde 30 daha sağlam hale getirirken; kapak ekranı da yüzde 20’ye kadar artırılmış düşme direnci sağlıyor. Yeni nesil Esnek Titanyum Menteşe, önceki modele kıyasla yüzde 26 daha kompakt ve yüzde 36 daha dayanıklı bir yapıya sahip. Bu gelişmiş menteşe sistemi, 5. sınıf titanyum alaşımı ve Ultra Yüksek Mukavemetli Çelik (UHSS) gibi ileri düzey malzemelerle üretilerek hem hafiflik hem de dayanıklılık sunuyor. Ayrıca Find N5, TÜV Rheinland tarafından verilen Güvenilir Katlanma Sertifikası ile de dayanıklılığını kanıtlıyor.

Geniş ekran, güçlü batarya

Açıldığında 8,12 inç ile kitap tarzı katlanabilir telefonlar arasında en büyük iç ekrana ve 6,62 inç büyüklüğünde kapak ekranına sahip olan OPPO Find N5’in her iki ekranı da 1-120Hz yenileme hızı, 2000+ nit parlaklık, düşük titreşimli 2160Hz PWM karartma ve 400+ PPI çözünürlük ile etkileyici görüntü kalitesi sunuyor.

OPPO Find N5, ultra yüksek kapasiteli 5600mAh Silikon-Karbon Batarya ile geliyor. Find N5, 2.1mm inceliğindeki çift hücreli bu batarya ile uzun süre kullanım imkanı sağlarken 80W SUPERVOOC kablolu ve 50W AIRVOOC kablosuz şarjı da destekliyor.

Güvenlik ve sanatsal netlik

Snapdragon 8 Elite Mobil Platformu ile sunulan ilk katlanabilir telefon olan OPPO Find N5, gelişmiş AI performansı ve verimlilik sağlıyor. Cihazda yer alan özel güvenlik çipi, gizli verileri donanım düzeyinde koruyarak kullanıcılara üst düzey bir güven duygusu sunuyor.

OPPO Find N5, Hasselblad Master Kamera Sistemi ile yeni olanakların kapısını aralıyor. Geniş manzara çekimleri için ultra geniş açılı kamera, her türlü kullanım için geniş açılı ana kamera ve kayıpsız 2x yakınlaştırma ile uzak mesafelerden fotoğraf ve video çekimi sağlayan güçlü periskop kamerayı bir araya getiren Find N5, çok yönlü bir yaratıcı araç olarak öne çıkıyor.

Ultra ince tasarımına rağmen OPPO Find N5’in periskop kamerası, yüksek çözünürlüklü 50MP sensörü, 70 mm odak uzaklığı, hızlı f/2.7 diyafram açıklığı ve optik görüntü sabitleme (OIS) ile bir araya geliyor. Telefoto makro çekim özelliğini de sunan bu sistem, lense yalnızca 10 cm mesafedeki nesnelere odaklanabiliyor, böylece bir OPPO cihazında ilk kez tele-makro çekim mümkün hale geliyor.

Find Serisi’nin en sevilen özelliklerinden biri olan Hasselblad Portre Modu, fotoğrafçıların favorisi 70 mm optik odak uzaklığıyla birleşerek insan ve evcil hayvanları doğal ve derinlikli şekilde yakalayabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için Hasselblad Master Modu, tam manuel kontrol ve RAW formatında çekim imkanı sunarken; Dolby Vision destekli 10-bit video, 4K çözünürlükte 60 fps’ye kadar zengin ve detaylı HDR görüntüler kaydedebiliyor.

Android 15 ile gelen ve ColorOS 15 tarafından desteklenen OPPO Find N5, 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Ayrıca Find N5; Sınırsız Görünüm, Akıllı Bölünmüş Ekran, Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Çağrı Özeti, Çift Ekranlı Tercüman, Notlar İçin Yapay Zeka Asistanı, AI Silgi, AI Netlik Artırıcı, AI Bulanıklık Giderici, AI Yansıma Giderici, Circle to Search ve Google Gemini desteği gibi pek çok akıllı özellik içeriyor.