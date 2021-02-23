HUAWEI Mate X2’yi tanıttı

Kasıtlı olarak kaydırılmış denge noktasına sahip yepyeni kompakt tasarımı ile HUAWEI Mate X2, katlanmış olsun ya da olmasın istisnai bir şekilde çalışıyor. Katlanmamış ekran, sektörün en büyüklerinden biri olarak, her iki formda da tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Hassas bir şekilde tasarlanan HUAWEI Mate X2, küçük bir boyuta hızlı bir şekilde katlanıyor ve düz bir ekrana güzel bir şekilde açılıyor. Yüksek mukavemetli çelik ve karbon fiber kompozit kasa, hafif ancak sağlam bir cihaz olmasını sağlıyor. Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera, güçlü çift hoparlörlü stereo ses sistemi ve son derece hızlı Kirin 9000 5G yonga setini birleştiren HUAWEI Mate X2, sektörün sunduğu en iyi teknolojilerden bazılarını bünyesinde barındırıyor.

Falcon Wing Tasarım: sofistike güzellik

HUAWEI Mate X2’nin Katlanabilir Tasarımı, her yerinde kıvrımlı köşelerle mükemmel şekilde kompakt bir şekle katlanıyor. Katlanmamış durumda cihaz, bir kenarında 4,4 mm kadar ince olmasını sağlayan eğimli bir arka yüzeye sahip. Denge noktası, cihazın merkezinden biraz uzağa kaydırıldığı için, cihaz açılmış veya kapatılmış olsun, mükemmel bir şekilde dengeleniyor.

Çift ekranlı tasarımı ile HUAWEI Mate X2’nin 8 inç boyutundaki esnek iç ekranı, türünün en büyüklerinden biri. Bunun da ötesinde HUAWEI Mate X2, yansımayı en aza indirmek için manyetik olarak kontrol edilen bir nano optik katman sunuyor. Dışarıdaki 6,45 inç OLED ekranla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bir moddan diğerine geçerken tutarlı bir deneyim sunmak için her iki ekran da süper yüksek çözünürlüğe, yüksek dokunma örnekleme hızına ve 90 Hz yenileme hızına sahip.

HUAWEI Mate X2’nin dış ekranının 21:9 en boy oranı, çoğu genel uygulama ile uyumlu. Açıldığında 8:7,1 altın orana sahip geniş bir akıllı cihaza dönüşerek dikey veya yatay olarak tutulduğunda daha sürükleyici ve etkili görsel deneyim sunuyor.

Minimalist görünümünün altında HUAWEI Mate X2, endüstride bir ilk olan başka bir yeniliği gizliyor: HUAWEI’nin beş yıl boyunca çabaladığı karmaşık Çok Boyutlu Menteşe. Çok boyutlu bir kilitleme mekanizması sayesinde menteşe, cihaz katlandığında ekranı saklamak için su damlasına benzer bir boşluk oluşturuyor. Bu yöntem, cihazın neredeyse fark edilemeyecek bir boşlukla mükemmel bir şekilde katlanmasını sağlıyor ve cihaz açıldığında dış ekrandaki kırışıklığı en aza indiriyor. Kenarlardaki açıklıklar da toz ve kirin sisteme girmesini ve ekrana zarar vermesini önlemek için gizleniyor.

Yeni nesil akıllı telefon performansı

HUAWEI Mate X2, olağanüstü estetiğinin ötesinde, amiral gemisi görsel-işitsel yetenekleri, yüksek hızlı, kararlı bağlantıyı destekleyen son derece hızlı ve enerji açısından verimli bir çip ile birleştiren çok yönlü bir güç merkezi.

Mobil kamera teknolojisinde sektör lideri olan HUAWEI tarafından tasarlanan HUAWEI Mate X2, tüketicilerin hayatlarını günün her saatinde kristal netliğinde belgelemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera ile donatıldı. 50MP Super Sensing Geniş Kamera, hızlı odak ve yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve 4’ü 1 arada piksel gruplama ve Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama özelliklerini içeren ilk sensörlerden birine sahip., Periskop optik tasarıma sahip 10x telefoto kamera, uzun menzilli fotoğrafçılık için 10 kat optik yakınlaştırma, 20 kat hibrit yakınlaştırma ve 100 kat dijital yakınlaştırmayı destekliyor. 16MP Ultra Geniş Kamera, sadece manzara çekimleri için etkileyici bir görüş alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda objektife 2,5 cm kadar yakın nesneleri çekmek için makro modunu da destekliyor.

HUAWEI Mate X2’nin benzersiz katlanabilir tasarımı, kullanıcıların oto portreler için güçlü Ultra Vision Leica Dörtlü Kameradan yararlanmasını sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü, ultra geniş ve yüksek dinamik aralık çekimini destekleyen bir selfie kamerası ile selfie’ler bir daha asla aynı olmayacak.

Ses açısından HUAWEI Mate X2 kişisel bir cep sineması olarak tanımlanabilir. Çift hoparlörlü stereo ses sistemi, ultra hafif karbon fiber kubbelere sahip ultra ince, geniş genlikli sürücüler kullanıyor ve herhangi bir kaynaktan en hassas ayrıntıları bile kullanıcıya duyurabilmek, derin alçak sesler ve temiz tizler sunmak için HUAWEI Histen ses efektlerini destekliyor.

Bugüne kadarki en fazla transistöre sahip entegre ve çok yönlü 5G çip üzerinde sistem (SoC) olan Kirin 9000’I bünyesinde barındıran HUAWEI Mate X2, mükemmel performans, güç verimliliği ve yüksek hızlı bağlantı sağlıyor.

HUAWEI’nin önde gelen endüstriyel tasarım uzmanlığından yararlanan HUAWEI Mate X2, devasa bir 4500 mAh bataryaya sahip olmakla kalmıyor, katlanabilir cihazlarda mevcut en hızlı şarj çözümü olan 55 W HUAWEI SuperCharge’ı destekliyor. Bununla, kısa kahve molaları bile anlamlı şarj fırsatları haline dönüşüyor.