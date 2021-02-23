Sony FE 35mm F1.4 GM

Sony, büyük beğeni toplayan G Master full-frame lens serisini, birinci sınıf görüntü kalitesi sağlayan ve ifade kapasitesini uygun bokeh efektleriyle artıran, kompakt ve hafif bir tasarıma sahip yeni FE 35mm F1.4 GM ile genişlettiğini açıkladı. FE 35mm F1.4 GM, Sony’nin E-mount (E-yuvalı) fotoğraf makinesi kullanıcıları için olmazsa olmaz nitelikte; zira Sony kamera gövdeleri ile birlikte kullanıldığında gelişmiş odaklama yeteneklerini çok daha artırdığı için manzara ve portre çekimleri, sokak fotoğrafçılığı ve gerek fotoğraf gerekse video çekimleri gibi pek çok kullanım alanı için ideal.

Kompakt bir lenste yüksek çözünürlük

Sony’nin gelişmiş optik tasarım ve üretim teknolojisi; yüksek çözünürlüğü, bokeh efektlerini ve hassas netleme performansını, avcunuzun içine rahatlıkla sığan, ağırlığı yalnızca 524 gram olan ve 67mm filtre çapı ile sadece 76×96 mm boyutlarındaki kompakt bir lenste bir araya getiriyor. FE 35mm F1.4 GM, göz alıcı kontrastlar ve mükemmel çözünürlük elde etmeyi sağlayan gelişmiş optik teknolojisini bir sonraki seviyeye taşıyor. İki XA (aşırı asferik) parça, görüntü alanının tamamında mükemmel çözünürlüğü etkin şekilde koruyor. 35mm’lik kompakt lens mobil ve kullanışlı olmasının yanında zor ışık koşullarında da hayranlık uyandıran bir performans sergiliyor. ED (ekstra düşük dağılımlı) cam elemanı ve başka optik iyileştirmeler sayesinde renk sapması ve mor saçaklanma başarıyla baskılanarak nefes kesen sonuçlar elde ediliyor.

FE 35mm F1.4 GM, 11 yapraklı yapısı sayesinde neredeyse dairesel bir diyafram açıklığı elde ediyor; böylece mobil lenslerde az rastlanan bir kalite seviyesine ulaşılıyor. Gerek tasarım gerekse üretim aşamalarında küresel sapma kontrolüne gösterilen özen, nesnelerin gerçekten öne çıkmasını sağlayan muhteşem G Master bokeh efektine katkıda bulunuyor.

İki inovatif XA elemanı, pürüzsüz ve yumuşak arka plan bokeh’i ile olağanüstü derecede etkileyici yakın plan çekimlere olanak sağlıyor. F1.4 maksimum diyafram açıklığı ve mükemmel çekim mesafesini seçebilme esnekliği (minimum netleme mesafesi yalnızca 27cm ve otomatik netleme modunda maksimum 0.23x büyütme oranı) kombinasyonu sayesinde hem fotoğraf hem de video çekerken en üst düzeyde kontrol ve çarpıcı bokeh efektleri elde edilebiliyor.

İyileştirilmiş görüntüler için gelişmiş netlik

Sony imzalı iki XD (ekstrem dinamik) Lineer Motor, hassas AF (otomatik netleme) ve takip için gereken yüksek tepkili verimliliği sağlıyor ve bu da her mesafede olağanüstü çözünürlük sunuyor. Özel olarak XD Lineer Motorlar için geliştirilmiş son teknoloji ürünü kontrol algoritmaları, kontrol tepkisini ve hassasiyeti iyileştirirken hızlı, akıcı ve sessiz AF performansı elde edecek şekilde titreşimi ve gürültüyü minimize ediyor.

Lineer Tepkili MF özelliği, video çekerken yaratıcı odaklanma efektleri kullanmak için idealdir çünkü manuel olarak netleme yapılırken netleme halkasının çok küçük değişikliklere anında tepki verebilmesini sağlıyor. Netleme halkasının döndürülmesi direkt olarak odağın bu doğrultuda değiştirilmesine yol açıyor ve böylelikle anında ve hassas kontrol sağlanmış oluyor.

Profesyonel kontrol ve güvenilirlik

FE 35mm F1.4 GM, bir odak sabitleme düğmesi ve netleme modu değiştirme anahtarı ile operasyonu akıcı ve verimli şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan tam profesyonel kontrol imkânı sunuyor. Geçiş yapılabilen durakları bulunan diyafram halkası, film çekimlerinde kapalı konuma getirilebiliyor ve bir APS-C fotoğraf makinasıyla ya da bir Super 35 görüş açısı ile 52.5mm’ye denk standart bir lens gibi kullanılabiliyor. Bu da FE 35mm F1.4 GM’in video çekmek için ideal seçim olmasını sağlıyor. Odak sabitleme düğmesi fotoğraf makinesinin gövdesindeki menü üzerinden başka pek çok fonksiyona atanabiliyor ve böylelikle gerek fotoğrafçılar gerekse videograflar için hayatî önem taşıyan fonksiyonlara doğrudan erişim sağlanıyor. Lens, toza ve neme dayanıklı tasarımı ve suyu, yağı ve diğer kirletici maddeleri geçirmeyen flor ön parça kaplaması ile güvenilirlik sunacak şekilde üretildi.