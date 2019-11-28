İnceleme: AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR

Yazı ve Fotoğraflar: Ali Şenel

Nikon’un full frame aynasız makinesi Nikon Z7 ve süper-tele objektifi Nikkor 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR objektifi ile yaklaşık 2 hafta yaban hayat çekimleri yaptım. Bu sayede hem Nikon Z7 modelinin yaban hayat fotoğrafçılığında performansını görme hem de 180-400mm gibi dahili 1.4x telekonvertörü olan özel bir objektifi kullanma şansı elde ettim. Bu yazımda sizlere Nikkor 180-400mm objektifin nasıl bir performans ortaya koyduğunu anlatmaya çalışacağım.

Tecrübelerime geçmeden önce ekipmanlar ilk geldiğinde Youtube kanalımda yayınladığım ön inceleme videosunu da izlemenizi öneririm. Objektifin teknik detaylarına ve Z7 ile ilk gün izlenimlerime bir göz atmak isteyebilirsiniz. Kanalımın adı “Ali Şenel”…

Gövde ve Kullanım

Nikon 180-400mm f/4 objektif özellikle yaban hayat ve spor fotoğrafçılığı göz önüne alınarak üretilmiş bir objektif. Objektif dahili fokus sistemine sahip olduğu için zoom yapıldığında boyu uzamıyor. Bu sayede kullanımı kolay ve içerisine toz alması önlenmiş oluyor. En açık diyafram değeri f/4 olduğu için biraz büyük bir objektif. Ancak 500mm f/4 gibi objektiflerden küçük. Daha çok Sigma 150-600mm objektifin zoom yapılmış hali gibi.

Objektifin boyu 362,5mm ve ağırlığı 3.5kg. Ön objektif çapı çok büyük olduğu için arka kısımda 40.5mm çapında gömülü filtresi yuvası bulunuyor. Bu sayede çok daha ekonomik filtreler kullanılabiliyor.

Nikon 180-400mm f/4 objektif sağlam yapıda profesyonel sınıfta bir objektif. Bu nedenle de özellikle su ve toza karşı dayanıklı yapılmış. Pek çok noktadan conta ile mühürleme yapılan gövde ile zor şartlarda çalışmak sorun olmuyor. Ojektifin sağlam ve tutuşu rahat tripod kolu bulunuyor. Bu sayede objektifi hem elde taşımak kolay, hem de tripod üzerinde kullanmak rahat ve hızlı.

Nikon 180-400mm f/4 objektifin yan kısmında 5 adet düğme bulunuyor. Bunlar; AF/MF düğmesi, VR-on/off düğmesi, mesafe ayar (full, 6m-sonsuz) düğmesi, hafıza düğmesi ve netleme sesi düğmesi. Bu objektifte bir netleme mesafesini hafızaya alıp kaydetme özelliği bulunuyor. Bu sayede tekrar aynı noktayı netlemek istediğinizde objektifin ön kısmında bulunan 4 düğmeden birisine dokunmanız yeterli oluyor.

Nikon 180-400mm f/4 objektifin ön kısmında florür kaplı lens elemanı bulunuyor ve bu sayede özellikle toz ve su damlaları camın üzerine yapışıp kalmıyor. Sadece hava pompası kullanarak ön camı temizlemek mümkün. Bu objektifin en özel yanı ise içerisinde dahili olarak bulunun 1.4x telekonvertörü. Bu sayede objektifin zoom gücü 1.4 kat artıyor.

1.4x Dahili Tele Konvertör

Nikon 180-400mm f/4 objektifin içerisinde 1.4x dahili tele konvertör bulunuyor. Bu sayede tek bir hareketle anında 400mm den 560mm değerine çıkılabiliyor. Sistem çok kolay kullanılıyor ve sorunsuz çalışıyor. Gözünüzü vizörden ayırmadan tek bir hareketle bu ayarı yapabiliyorsunuz. Çok yumuşak bir yapısı var. Sarsıntı olmadan değişim yapılabiliyor. Yanlışlıkla değişimi önlemek için bir kilit mekanizması da unutulmamış.

Yaptığım çekimlerde optik olarak bir kayıp görmediğimi söylemeliyim. Buna açıkçası biraz şaşırdım. Ancak gerçek bu ve bu gerçek çok mutluluk verici… Tripod üzerinde aynı mesafede hareketsiz duran kuşları çekerken özellikle bunu tekrar tekrar test ettim ve sonuç her defasında beni memnun etti. Optik olarak bir kayıp yaşanmıyor. Ayrıca AF hızı da değişmiyor. Sadece en açık diyafram değeri f/4 den f/5.6 değerine çıkıyor.

Optik Performans ve AF Performansı

Nikon 180-400mm f/4 objektif 19 grup içerisinde 27 elemandan oluşan optik yapıya sahip. Bu optik yapının 5 grup halinde 8 adet elemanı 1.4x tc konvertörü için. Maksimum keskinlik ve minimum bozulma sağlamak adına, 8 Ekstra Düşük Dispersiyon (ED) cam element, 1 Florit element ve Nano Crystal Coat içeren optik tasarım kullanılmış.

Kendi tecrübelerim çerçevesinde Nikon 180-400mm f/4 objektifin çok keskin ve hızlı bir objektif olduğunu söylemeliyim. Özellikle DSLR gövdelerde çok hızlı ve sessiz. Z7 gövde de FTZ adaptör ile sessiz ve hızlı kullanılabiliyor. Hız da çok az (yaklaşık olarak 1/5) yavaşlama olsa da objektifin kendisi hızlı olduğu için sorun yaşanmıyor. Bu 1/5 lik kaybı azaltmak için objektifte netleme mesafesini 6m-Sonsuz ayarına getirmek yeterli oluyor.

Sonuç olarak Nikon 180-400mm f/4 objektif ile prime tele objektif kalitesinde görüntüler almak ve bunu yaparken de zoom avantajını sonuna kadar kullanmak mümkün. Üstelik görüntüyü bozmayan dahili 1.4x telekonvertörü ile. Nikon gövdelerde bu objektifi kullandığınızda full frame formatta 400mm f/4 ve 560mm f/5.6 olarak kullanabilirken, DX formata aldığınızda 600mm f/4 ve 840mm f/5.6 olarak kullanabiliyorsunuz. Yani sadece tek bir objektif ile 400mm’den 840mm’ye kadar çıkmak mümkün oluyor.