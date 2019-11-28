Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm

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Hong Kong merkezli TCL Communication’ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu.

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Hong Kong merkezli TCL Communication’ın yeni akıllı telefonu Palm Türkiye’de satışa sunuldu. NBA Golden State Warriors’da oynayan başarılı basketbolcu Stephen Curry’den aldığı yatırımla atağa kalkan Palm, yaklaşık 2.975 TL fiyatıyla satışta.

1571901948 Palm3 - Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm

Android işletim sisteminin son sürümüyle çalışan Palm, 720p çözünürlük sunan 3.3 inçlik bir ekran taşıyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 435 yonga setinden alan akıllı telefon, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı ile geliyor. 800mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan Palm’da 12MP arka ve 8MP ön kamera bulunuyor. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza tam dayanıklı olan cihaz küçük boyutu ile ilgi görüyor.

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