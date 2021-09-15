Apple, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max‘i tanıttı. İçte ve dışta yeniden tasarlanan her iki model de, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına ve ProMotion özelliğine sahip. Ayrıca yepyeni bir Super Retina XDR ekran sunarak dokunmatik deneyimi daha hızlı ve daha duyarlı hale getiriyor. Profesyonel kamera sistemi, güçlü A15 Bionic’in yüksek performansıyla desteklenen, çarpıcı fotoğraflar ve videolar çeken yeni Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralarla şimdiye kadarki en büyük gelişmeyi elde ediyor. Bu teknolojiler, yeni Ultra Geniş kameradaki makro fotoğrafçılık ve yeni Geniş kameradaki 2,2 kata kadar geliştirilmiş düşük ışık performansı gibi iPhone’da daha önce kullanılmayan etkileyici yeni fotoğraf yetenekleri sağlıyor. Fotoğraf Stilleri gibi yeni hesaplamalı fotoğrafçılık özellikleri, Kamera uygulamasında görüntülerin görünümünü kişiselleştirir ve her iki model de artık tüm kameralarda Gece modunu içeriyor. Güzel alan derinliği geçişleri, makro video, Hızlandırılmış ve Ağır çekim ve daha da iyi düşük ışık performansı için Sinematik mod ile video büyük bir adım atıyor.

Her iki model de Dolby Vision’da uçtan uca profesyonel iş akışları sunuyor ve ilk kez yalnızca iPhone’da kullanılabilen ProRes özelliği geliyor. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max pil ömründe de ciddi iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca yeni modellerle birlikte ilk kez 1TB’lık yeni depolama kapasitelerini de görüyoruz.

iPhone’da En Gelişmiş Kameralar

Üç arka kameranın tümü için yeni sensörler ve lensler iOS 15 ile sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiş. Geliştirilmiş kumlanma azaltma ve ton eşleme için A15 Bionic’teki yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISS) tarafından desteklenen iPhone 13 Pro serisi, gelişmiş kamera sistemine sahip. Tamamen yeni Geniş kamera, zor aydınlatma koşullarında daha az kumlanma ve daha yüksek deklanşör hızları için şimdiye kadarki en büyük 1,9 µm pikselli büyük bir sensöre sahip ve böylece daha ayrıntılı fotoğraflar üretir. Daha geniş f/1.5 diyafram açıklığı ile birleştiğinde, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’teki Geniş kamera, düşük ışık koşullarında iPhone 12 Pro’ya kıyasla 2,2 kata kadar ve iPhone 12 Pro Max’e kıyasla yaklaşık 1,5 kata kadar iyileştirme sunar. iPhone’a özel sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme (OIS) her iki modelde de mevcuttur.

Yeni Ultra Geniş kamera, çok daha geniş bir f/1.8 diyafram açıklığına ve yeni bir otomatik odaklama sistemine sahip olup, düşük ışıklı ortamlar için yüzde 92’lik bir iyileştirme sağlayarak daha parlak ve keskin görüntüler üretir. Yeni lens tasarımı, iPhone’daki Ultra Geniş kamerada ilk kez otomatik odaklama özelliğine sahip makro özelliği ile geliyor. Kullanıcılar, minimum 2 santimetre odak mesafesi ile nesneleri büyüterek nesnelerin gerçek hayattan daha büyük göründüğü yerlerde keskin, çarpıcı görüntüler yakalayabilir. Makro ayrıca Ağır Çekim ve Hızlandırılmış Çekim dahil olmak üzere videolarda da kullanılabilir. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ayrıca yeni 77 mm Telefoto kameraya sahiptir ve kullanıcıların video kaydederken konularına daha da yakınlaşmalarına ve daha da klasik çerçeveli portreler elde etmelerine olanak tanır.

A15 Bionic çipteki tüm gelişmeler, yeni iPhone modellerinde gelişmiş kamera özelliklerini güçlendiriyor. Fotoğraf Stilleri, kullanıcıların Apple’ın çoklu çerçeve görüntü işlemesinden yararlanmaya devam ederken her görüntüye kişisel fotoğraf tercihlerini getirmelerine olanak tanır. Önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, sahneler ve konular arasında çalışır ve basit bir filtrenin aksine, cilt tonları gibi önemli öğelerin korunmasını sağlamak için fotoğrafın farklı bölümlerine akıllıca doğru ayarları uygular. Smart HDR 4 ile nesneler için daha iyi renk, kontrast ve aydınlatma sağlanır. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ayrıca Deep Fusion, Apple ProRAW ve Portre Işığı ile Portre modu gibi popüler özellikleri de sunar.

Gelişmiş Video Özellikleri

iPhone’daki Sinematik mod, insanların, evcil hayvanların ve nesnelerin videolarını, otomatik odak değişiklikleriyle güzel bir derinlik efektiyle kaydeder, böylece herkes sinema tarzı anları yakalayabilir. Yaratıcı kontrol için netlik ve alan derinliği odak sırasında ve yakalandıktan sonra değiştirilebilir.

A15 Bionic ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları tarafından etkinleştirilen Sinematik mod, Dolby Vision HDR’de kayıt yapar. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ayrıca, daha yüksek renk doğruluğu ve daha az sıkıştırma sunmak için reklamlar, uzun metrajlı filmler ve yayınlar için son dağıtım biçimi olarak yaygın olarak kullanılan gelişmiş bir video codec bileşeni olan ProRes’i sunar. Bu güçlü yeni profesyonel iş akışı, yeni kamera donanımı, A15 Bionic’teki gelişmiş video kodlayıcılar ve kod çözücüler ve flash depolama ardışık düzen tarafından sağlanır.

Arka kamera sistemi, her bir safir kristal lensi çevreleyen güzel paslanmaz çelik süslemeli yeni bir tasarım sunar ve Pro serisi, suya dayanıklılık için endüstri lideri IP68 derecesine sahip yaygın sıvılardan kaynaklanan dökülmelere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İçeride, A15 Bionic, güç açısından daha verimli bileşenler, daha büyük bir pil, donanım ve yazılımın sıkı entegrasyonuyla mümkün olan güç optimizasyonları, her iki Pro modeli için de tüm gün boyunca yüksek pil ömrüne olanak tanır.