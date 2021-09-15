Apple, yeni iPad mini’yi duyurdu

Apple dört renk seçeneğiyle sunulan, daha büyük 8.3 inç Liquid Retina ekranlı güçlü yeni iPad mini’yi duyurdu. Yepyeni A15 Bionic çipe sahip yeni iPad mini önceki nesle göre yüzde 80 daha hızlı performans sağlıyor. Bu, onu bugüne kadarki en becerikli iPad mini yapıyor. Yeni bir USB-C bağlantı noktası daha hızlı bağlantı sağlıyor ve 5G Cellular modelleri daha esnek mobil iş akışları sunuyor. Yeni gelişmiş kameralar, Ana Sahne ve Apple Pencil (2. nesil) desteği kullanıcılara fotoğraf ve video çekmeleri, sevdikleriyle iletişimde kalmaları ve yaratıcı fikirlerini anında not almaları için yeni yollar sunuyor.

Dört Renkte Sunulan Yeni Tam Ekran Tasarımı

Yeni iPad mini dört renk seçeneğiyle (pembe, yıldız ışığı, mor ve uzay grisi) olağanüstü bir deneyim sunuyor. iPad mini dar kenarlı ve daha büyük bir 8.3 inç Liquid Retina ekrana sahip olmasına rağmen aynı kompakt boyuta sahip. 500 nit parlaklık, P3 geniş renk yelpazesi, yansıma önleyici ekran kaplaması, True Tone ve tam laminasyon gibi gelişmiş teknolojilerle, görseller ve videolar daha canlı hale geliyor ve camın yüzeyinden taşıyor gibi görünüyor. Yatay modda stereo ses sunan yeni hoparlörler, yeni ekranla birlikte harika bir film izleme deneyimi yaratıyor.

Tam ekran tasarımı, Touch ID’nin iPad mini’nin üst düğmesine taşınmasıyla mümkün hale geldi. Touch ID, iPad mini’nin kilidini açmak, uygulamalarda oturum açmak veya Apple Pay’i kullanmak için kullanıcıların bildiği ve çok sevdiği kullanım kolaylığını ve güvenli kimlik doğrulama imkanını sunuyor. iPad mini şimdi, kablosuz şarj ve eşleşme için iPad mini’ye manyetik olarak yapışan Apple Pencil (2. nesil) için de destek veriyor.

A15 Bionic, iPad mini’ye Güçlü Performans Katıyor

Tüm gün süren pil ömrü sağlayan olağanüstü verimli bir tasarıma sahip yeni A15 Bionic çip, iPad mini’nin performansında çok büyük bir artış sağlıyor. iPad mini’nin önceki nesliyle karşılaştırıldığında, 6 çekirdekli CPU yüzde 40, 5 çekirdekli GPU ise yüzde 80 performans artışı sağlıyor. iPad mini’deki A15 Bionic, grafikler açısından zengin oyunlardan tasarımcılar, pilotlar, doktorlar ve daha fazlası tarafından kullanılan profesyonel uygulamalara kadar en zorlu görevlerin bile üstesinden geliyor.

Gelişmiş yapay öğrenme (ML) işlevleri CPU’daki 16 çekirdekli Neural Engine ve yeni ML hızlandırıcıları, ML görevlerini önceki modele göre 2 kat daha hızlı yerine getirmesini sağlıyor. Neural Engine, CPU ve GPU ile birlikte, uygulamaların görüntü tanıma ve doğal dil öğrenme gibi yeni nesil deneyimler sunmasını mümkün kılıyor. iPadOS 15 ile gelen yeni ML özellikleri arasında, fotoğraflardaki kullanıcının üzerinde işlem yapabileceği metinleri tanımak için aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanan ve hatta, fotoğraflardaki metinleri yedi farklı dile çevirebilen Canlı Metin özelliği de bulunuyor.

Yeni Gelişmiş Kameralar

iPad Pro’daki Ana Sahne deneyimi şimdi iPad mini’de de sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar daha çekici görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Yeni bir 12 MP sensöre sahip Ultra Geniş ön kamera ve çok daha geniş görüş alanı sayesinde Ana Sahne, kullanıcılar hareket ettikçe süjeyi kadrajda tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında kamera onları da algılıyor ve görüntüyü onları da kolayca konuşmaya katmak için sorunsuz bir şekilde uzaklaştırıyor.

Arka kamera şimdi daha net ve canlı fotoğraflar çekmek için Focus Pixels özellikli 12 MP sensöre ve daha büyük bir diyaframa sahip. Arka kamerada loş ışıkta fotoğraf çekmek için mükemmel seçenek olan True Tone Flash da bulunuyor. A15 Bionic’teki yeni bir ISP sayesinde kullanıcılar, gölgeli ve ışıklı alanlardaki detayları ortaya çıkararak görüntü kalitesini iyileştiren Akıllı HDR ile son derece doğal gözüken fotoğraflar görecekler.

Daha Hızlı Bağlantı için 5G ve USB-C

iPad mini’de sunulan 5G teknolojisiyle, müşteriler hareket halindeyken daha hızlı kablosuz bağlantıyla daha da fazlasını yapabiliyor. 5G, iPad mini’nin ideal koşullarda 3.5 Gbps’e kadar en yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar şimdi nerede olurlarsa olsun bağlı kalabiliyor ve oyun oynayan arkadaşlardan yerinde hizmet veren saha servisi teknisyenlerine kadar her türlü günlük aktivitede daha üretken olmalarını sağlıyor. Gigabit LTE ve eSIM için destek sunmaya devam eden iPad mini, kullanıcılar bağlanmaya ihtiyaç duyduğunda inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Wi-Fi 6 daha da hızlı Wi-Fi bağlantıları sağlıyor.

iPad mini şimdi kameralar ve harici sürücülere ve 4K’ya kadar harici monitörler gibi genel bir USB-C aksesuarları ekosistemine bağlanmak için 5 Gbps’ye kadar, yani önceki nesle kadar 10 kat daha hızlı veri aktarımı için bir USB-C bağlantı noktasına sahip. USB-C, yaratıcı profesyoneller kadar, iPad’lerini günlük işleri için kullananlara da yüksek bant genişliğinde giriş ve çıkış iş akışlarına imkan veriyor. Bu, stüdyo dışında çekim yaparken kameraları bağlayan bir fotoğrafçı veya uzaktan ultrason çeken bir doktor için mükemmel bir özellik.

iPadOS 15 ile Kullanıcı Dostu Deneyim

iPadOS 15 ile, iPad’in benzersiz yeteneklerinden faydalanarak kullanıcıların daha üretken olmasına yardımcı olan ve iPad mini’yi daha da çok yönlü hale getiren yeni özellikler geliyor:

Ana Ekran ve Uygulama Arşivi için tasarlanan yeni araç takımı yerleşimleri, iPad mini’yi kişiselleştirmenin ve uygulamaları düzenlemenin kolay yollarını sunuyor.

Hızlı Notlar özelliğiyle şimdi Notlar uygulaması sistem genelinde kullanılabiliyor ve ister klavyeyle ister Apple Pencil ile yazıyor olun, birlikte çalışmanın ve organize olmanın yeni yollarını sunuyor.

Çeviri uygulaması, Otomatik Çeviri ve yüz yüze görünümü gibi konuşmaları daha kolay ve doğal hale getiren yeni özelliklerle iPad’e geliyor.

Split View ve Slide Over gibi özelliklerin daha kolay keşfedilmesini ve kullanılmasını sağlayan multitasking deneyimi daha da kullanıcı dostu ve daha güçlü.

Canlı Metin özelliği, aygıt içi akıllı teknolojilerden yararlanarak fotoğraflardaki metinleri algılıyor ve kullanıcıların bu metinler üzerinde işlem yapabilmelerini sağlıyor. Örneğin bir mağaza vitrinindeki telefon numarasının fotoğrafını çekerek telefon etme seçeneği sunabiliyor.

Odak uygulaması, kullanıcıların bildirimleri çalışma, okuma, egzersiz, oyun oynama veya uyuma gibi o anda yaptıkları işe göre otomatik olarak filtrelemelerini sağlıyor.