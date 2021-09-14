İnceleme: Sandmarc Telefoto Lens

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Sandmarc’ın iddialı iPhone lenslerinden biri olan telefoto modelini inceledik. Birinci sınıf çok kaplamalı camdan üretilen Sandmarc telefoto 60mm, 2x optik büyütme sağlıyor. Orijinal kılıfı ya da kutu içeriğinden çıkan lens mandalı ile iPhone modellerine takılabilen lens kaliteli elemanlar kullanılarak tasarlanmış. Telefoto lens, günlük yaşamdan kareler, sokak fotoğrafları, mimari detaylar ve portre fotoğrafları için ideal bir seçenek.

Sandmarc telefoto lensi iPhone 12 Pro Max modeliyle birlikte kullandık. Denemelerimizin çoğunda bir hayli ince ve dikkat çeken bir tasarıma sahip olan Sandmarc akıllı telefon kılıfını tercih ettik. Diğer Sandmarc lenslerle de uyumlu olan bu iPhone kılıfı sayesinde kullandığınız lens vidalanarak yuvasına takılabiliyor ve sağlam bir kullanım sunuyor. Telefoto lens boyut olarak çok küçük sayılmaz. Ağırlığı yaklaşık 61 gram. iPhone 12 Pro Max’e telefoto lens takılı olduğunda kompakt bir fotoğraf makinesi ile çalışıyor hissine kapıldık açıkçası…

Telefoto lensi kutudan çıkan lens mandalıyla da kullanmak mümkün. Ancak daha önceki Sandmarc lens incelemelerimizde de yazdığımız gibi lens mandalı ile kullanım esnasında biraz dikkat etmek gerekiyor. Elinizin çarpması ya da sallantılardan dolayı mandal yerinden oynayabiliyor. Böylece lensin odak noktası kayabiliyor, kenarlarda netsizlik ve siyahlaşma olabiliyor. Benim tavsiyem bunun gibi kaliteli lensleri kullanırken gereksiz hareketleri engellemek için vidalı bağlantı kılıfını kullanmak yönünde… Tabi hemen şunu da belirtmekte fayda var. Eğer bu lensleri iPhone’dan başka bir akıllı telefonla kullanmak isterseniz o zaman bu lens mandalını mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde başka marka telefonlarla kullandığınızda da lensin tam oturduğunu kontrol etmekte fayda var.

Sandmarc’ın bu telefoto lensini kullanmadan önce makro ve geniş açı lenslerini de incelemiştik. Bu telefoto lenste de istenmeyen deformasyonları ortadan kaldırmak için kaliteli camlar ve çok kaplamalı lens elemanları kullanıyor.

60mm odak uzaklığına sahip olan Sandmarc telefoto lens, mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen fotoğraf severler için incelenmesi gereken bir seçenek. Üçüncü parti kamera uygulamalarıyla 4x’e kadar büyütme de yapılabiliyor. Bu lensin bir diğer önemli özelliği ise Sandmarc’ın bazı filtreleri ile (drama, ND, scape) tam uyumlu olması. Bu filtreleri direkt olarak lensin ön elemanına vidalayarak kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf ve video çekimlerinde birbiriyle uyumlu ekipmanlar kullanmak çekimlerinizi bir adım öteye taşımaya yardımcı oluyor.

Teknik Detaylar:

Lens: 60mm

Büyütme: 2x

Görüş Açısı: 48°

Ağırlık: 61 gr

Kutu İçeriği:

Telefoto Lens

iPhone 12 Pro Max kılıfı

Lens mandalı

Lens koruma kılıfı

Ön ve arka lens kapakları