İnceleme: Sandmarc Geniş Açı Lens

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Mobil fotoğrafçılık alanında ürün çeşitliliğini artıran Sandmarc’ın iPhone için ürettiği geniş açı lensini inceledik. Lens, filtre, ışık ve diğer çekim aksesuarları ile mobil fotoğrafçılıkla uğraşanların dikkatini çeken firmanın geçtiğimiz sayılarımızda da yine bazı ürünlerine yer vermiştik. Bu sayımızda iPhone 12 Pro Max modeli ile uyumlu olan geniş açı lensini deneyimledik.

Sandmarc tasarladığı lenslerde birinci sınıf çoklu kaplamalı optiklerden yararlanıyor. Kullanılan optikler ve detaylı üretim teknolojisi sayesinde de kaliteli sonuçlar elde edilebiliyor. Bu geniş açı lensinde de özellikle düşük ışık koşullarında iPhone’un ultra geniş kamerasına kıyasla daha keskin görüntüler elde edilebiliyor. Sandmarc geniş açı lensini denemek için özellikle pandemi döneminde turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Çamlıca Camisi’ni seçtik. Cumhuriyet döneminde yapılmış en büyük cami olan Çamlıca Camii, 6 minareli ve 63 bin kişi kapasitesine sahip. Yapımı yaklaşık 6 yıl süren cami, 34 metrelik ana kubbe çapı ve kubbenin 72 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor. Biz de bu yeni geniş açı lens ile loş bir aydınlatmaya sahip olan caminin iç kısmında ve dış mekanda avlusunda pek çok fotoğraf çekimi yaptık. Bu fotoğraflardan örnekleri burada sizlerle de paylaşıyoruz.

Kubbenin alt kısmına denk gelen bir yere telefonu koyarak yaptığımız çekimi Apple Watch akıllı saat üzerinden kontrol ederek yaptık. İç mekanlarda yaptığımız diğer çekimleri de yine elde, tripod kullanmadan yaptık.

Sandmarc geniş açı lensi, diğer modellerinde olduğu gibi kendi kılıfıyla ya da klips kullanarak telefonunuza takmak mümkün. iPhone 12 Pro Max ile denediğimiz geniş açı lensin en iyi sonucunu kutudan çıkan orijinal kılıfı ile elde ettik. Her ne kadar klips ile kullanılabilse de çekim esnasında hareket ettirdiğinizde ya da elinizin ufak bir çarpması sonucunda kayma yapabiliyor. En ufak kaymalar bile sonuçta çekilen görüntüyü direkt olarak etkiliyor. Orijinal kılıf kullanıldığında ise geniş açı lens kılıfta bulunan yuvaya vidalanarak kullanılıyor. Böylece herhangi bir oynama ya da kayma yaşanmıyor. Klips, geniş açı lensi ön kamerada kullanmak için tercih edilebilir. Ön kamerayı kullanmayı tercih eden selfie meraklıları ya da vlogger’lar için böylece çok daha geniş bir çekim açısı sağlanmış olur. Ayrıca geniş açı lense Sandmarc filtreleri de diret olarak takılabiliyor.

Sandmarc geniş açı lens ile hem video hem de fotoğraf çekimleri yapabilmeniz mümkün. Loş ışıklı ortamlarda iPhone 12 Pro Max gece modu ile geniş açılı ve kaliteli görüntüler elde etmek mümkün. 16mm odak uzaklığına sahip olan bu geniş açı lens sayesinde 2 kat daha fazla görüş açısı sağlanıyor. Mobil fotoğrafçılık konusunda çalışmalar yapan fotoğraf severler için esnek ve kolay kullanımlı bir çalışma imkanı sunan lens, optik tasarımı sayesinde deformasyonları da en aza indiriyor. Sonuç itibariyle, birinci sınıf çok kaplamalı optiklerden üretilen bu geniş açı lens, keskin ve çarpıcı görüntüler sunmanıza yardımcı oluyor.

Teknik Detaylar:

Lens: 16mm

Büyütme: 0.56x

Görüş Açısı: 110 derece

Ağırlık: 71 gr

Yükseklik: 24.2 mm