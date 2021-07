Canon RF 14-35mm F4L IS USM

Canon en yeni zoom lensi RF 14-35mm F4L IS USM’yi duyurdu. Sessiz otomatik odaklama, 5,5 stop’lu optik görüntü sabitleme ve keskin netlikte sonuçlar için asferik ve UD lens elemanlarını içeren RF 14-35mm F4L IS USM, manzara ve mimari fotoğrafçılığın yanı sıra içerik oluşturucuların sabit ve geniş bir görüş alanına ihtiyaç duyduğu vlog çekimleri için uygun bir tercih olarak öne çıkıyor.

RF 14-35mm F4L IS USM, Canon’un, EOS R Sistemi’nin sağlam temelleri üzerine inşa edilen, RF lenslerinin gün geçtikçe genişleyen ailesine katılıyor. RF lens serisinin tamamı yenilikçi fotoğraf makinesi gövdeleriyle birleştiğinde yüksek optik performans sunuyor ve bu performans fotoğrafçılar ve videograflar için yeni olanakların kapısını açıyor. RF Yuvası iletişim sistemi özelliğine sahip olan bu lens, uyumlu EOS R serisi fotoğraf makinelerinde lens ve gövde içi görüntü sabitleme kombinasyonundan yararlanıyor. Canon EOS R5 veya EOS R6 ile birlikte kullanıldığında otomatik odaklama ve kontrol kapasitesi ile 7 stop’tan yararlanma avantajı sunuyor.

Geniş görüş alanına sahip kompakt bir lens

EOS R Sistemi’nin geniş çaplı yuva avantajından yararlanan RF 14-35mm F4L IS USM, kompakt bir optik sistemde daha geniş bir kapsam ve yüksek görüntü kalitesi bir arada sunuyor.

Sadece 540 gram ağırlığındaki RF 14-35mm F4L IS USM lens, kompakt ve hafif RF 24-105mm F4L IS USM ve RF 70-200mm F4L IS USM lensler arasında yerini alarak kullanıcılarına neredeyse her fotoğrafçılık ihtiyacına uygun, farklı optik uzunluklarda f/4 lens seçenekleri sağlıyor. Bu üçlüdeki diğer lenslerde olduğu gibi, bu lens de 77 mm filtre dişi ve kompakt form faktörü özelliklerine sahip ve bu da bu lensleri seyahatlerin olmazsa olmazları haline geliyor. Hareket halindeyken böylesine hafif ve kompakt bir çekim ekipmanına sahip olmak, perspektifleri yakalama konusundaki uzmanlıkla da birleşince kullanıcıları için gerçek bir ‘vazgeçilmez’ oluyor.

Geniş bir netleme mesafesi sunan RF 14-35mm F4L IS USM fotoğrafçılara manzara ve mimari de dahil olmak üzere çok sayıda farklı konuyu yakalama esnekliği sağlıyor. Bu lens, sınıfında lider 0,2 m’lik bir minimum odaklanma mesafesi ve arka odaklama sistemi sayesinde 0,38x büyütme kapasitesine sahip. Bu sayede özellikle kapalı alanlarda etkisi artıyor ve fotoğrafçıların tüm sahneyi görüntüye sığdırmasına olanak tanıyor.

Optik mükemmellik

RF 14-35mm F4L IS USM lensinde, Canon’un değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerine yönelik asferik lenslerdeki 50 yıllık araştırma ve geliştirme çalışmaları esas alınarak üretilmiş üç ultra düşük dağılımlı ve biri hem UD hem de asferik olmak üzere, üç cam kalıplamalı asferik lens elemanından oluşan geliştirilmiş bir optik tasarım yer alıyor. Lens tasarımına ve yüksek hassasiyette üretim teknolojisine yatırım yapan Canon, RF 14-35mm F4L IS USM lensinde ünlü prime lenslerinin görüntü kalitesini devralıyor. Özellikle küresel sapma olasılığının çok arttığı geniş açılı lenslerde elde edilmesi zor olan, görüntüde kenardan kenara en yüksek çözünürlükte garantili sonuçlar üretiyor. Işık lekeleri ve mercek parlamalarını önleyen Canon’un geliştirilmiş patentli Alt Dalga Boyu Gövde Kaplaması (SWC) ve Hava Küresi Kaplama (ASC) özelliklerinden de faydalan RF 14-35mm F4L IS USM olağanüstü netlik ve kontrast sunuyor.

Fotoğraf ve video çekimlerinde güvenilir performans

L serisinin en iyi niteliklerini sunan RF 14-35mm F4L IS USM, fotoğrafçıların ve videografların tutarlı ve hassas performans elde etmesine olanak tanıyor. Bu lensin yakından odaklama becerisi sunan arka odak tasarımı aynı zamanda odak kesintisini EF 16-35mm f/4L IS USM’nin üçte birinden de azına düşürüyor. Nano USM odak motoru hızlı, pürüzsüz ve sessiz otomatik odaklama sunarken, geniş açılı, sabit f/4 diyafram açıklığı odak uzaklığı aralığının tamamında sabit kalıyor ve zumlama yaparken enstantane hızında veya ISO’da herhangi bir değişiklik olmamasını sağlıyor. Canon’un EOS R5 ve EOS R6 fotoğraf makineleriyle kullanıldığında 7 stop’a çıkan 5,5 stop’lu Görüntü Sabitleyici (IS) de hesaba katıldığında RF 14-35mm F4L IS USM, EOS R Sistemini kullanan videograflar için videonun tamamında sabit görüntü sağlayan vazgeçilmez bir araç olarak öne çıkıyor. Fotoğrafçılar düşük enstantane hızlarında dahi elde çekim yapabiliyor.

RF 14-35mm F4L IS USM’de kullanıcıların gözlerini vizörden ayırmalarına gerek kalmadan TV, AV ve ISO ayarlarını hızlı ve doğrudan kontrol etmelerini sağlayan bir kontrol halkası donanımı yer alıyor. Sağlam bir tasarım için L serisinin hava koşullarına karşı dayanıklılığına sahip olan tam zamanlı manuel odaklanma halkası ile fotoğrafçılar ve film yapımcıları her koşulda güvenle çekim yapabiliyor.