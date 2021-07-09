Olympus M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO

OM Digital Solutions Corporation, M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO lensi (35mm eşdeğeri: 16-50mm) duyurdu. Bu Micro Four Thirds standardıyla uyumlu lens, 16 mm eşdeğeri ile standart 50 mm eşdeğeri geniş açıyı kapsıyor ve tüm zoom aralığında yüksek bir performansı sağlıyor. Bu kompakt, hafif, yüksek büyütmeli zoom lens, M.Zuiko PRO serisinden beklenen yüksek görüntü kalitesini sunarak, dinamik ultra geniş açı dahil olmak üzere çok yönlü fotoğraf fırsatlarını destekliyor.

M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 PRO lens, dinamik ultra geniş çekimlerden standart çekimlere kadar her şeyi yakalamak için 16 mm’ye eşdeğer ultra geniş açıdan maksimum 3,1x zoom büyütmeye kadar çok çeşitli çekim senaryolarını kapsıyor. Bu, M.Zuiko PRO serisindeki kompakt boyutunu sağlamak için geri çekme mekanizmasına sahip ilk lens. Ultra geniş açılı, yüksek büyütmeli zoom lens olmasına rağmen, bu model 411 gram ağırlığa sahip ve bu da onu çevik çekim için son derece portatif hale getirir.

Yüksek Optik Performans

Bu objektif, Super ED, ED ve EDA gibi özel lensleri içeren 16 elemanlı, 10 gruplu bir lens yapılandırmasına sahip. Kromatik sapma da dahil olmak üzere çeşitli sapma türleri tamamen bastırılarak tüm zoom aralığında yüksek çözünürlüklü keskin tasvir elde edilir. Bu tasarım, gece sahneleri ve yıldız fotoğrafçılığı için ideal olan en geniş diyafram ayarında bile görüntünün merkezinden kenarlarına kadar yüksek düzeyde görüntü reprodüksiyonu sağlar. Ayrıca, optimize edilmiş özel kaplama ve lens şekli, arkadan aydınlatmalı çekim sırasında hayaletleri ve parlamayı tamamen bastırmaya yardımcı olarak keskin, yüksek tanımlı görüntüler sunar. Sabit F4.0 diyafram açıklığı herhangi bir odak uzaklığında mevcut olduğundan, zoomu çalıştırırken ve video kaydederken pozlama kontrolü kolaydır.

Yakın Çekim

Yarım makro lense rakip olan performans için 0,42x maksimum çekim büyütme oranıyla güçlü makro çekimin keyfini çıkarın. Tüm zoom aralığında en yakın odaklama mesafesi 9 inçtir, bu da kolay görüş açısı ayarı için nesneye yaklaştıktan sonra zoom halkasını çalıştırmayı mümkün kılar. M.Zuiko Digital 8-25mm F4.0 PRO lens, çok yönlü makro işlevselliği için görüntüleri ön plandan arka plana odaklayarak tek bir fotoğrafta birleştiren Focus Stacking’i destekler.

Dayanıklılık

Bu lens, M.Zuiko PRO serisine özgü üstün güvenilirlik için üstün IPX1 eşdeğeri su sıçramasına ve toza dayanıklı ve donmaya dayanıklı performansa sahiptir. Olympus OM-D E-M1 ve E-M5 serisi ile eşleştirildiğinde, yağmur ve kar gibi zorlu ortamlarda bu lensi kullanarak içiniz rahat edebilir. Yağmurlu, karlı veya tozlu ortamlarda kolay temizlik için ön lenste flor kaplama kullanılmıştır.