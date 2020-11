Canon’dan İki Yeni RF Objektif

Canon, en beğenilen iki EF lensini RF formatında kullanıma sunarak fotoğrafçılara yeni, yüksek teknolojide aynasız çözümler sağlıyor. Fotoğrafçıların en çok tercih ettiği lenslerden olan EF 50mm f/1.8 STM ve EF 70-200mm f/4L IS USM modelleri artık RF lens formatında da kullanılabilecek. Çok yönlülük kapasitesi nedeniyle “nifty fifty” lakabıyla bilinen Canon’un EF 50mm f/1.8 STM lensinin yeni RF versiyonu, EOS R Sistemi’ne geçiş yapan amatör fotoğrafçılara uygunluğuyla öne çıkıyor. RF 50mm f/1.8 STM, fotoğrafçıların gece ve gündüz, portrelerden manzaralara kadar tüm iç ve dış ortam çekimlerinde olağanüstü görüntü kalitesi sağlıyor.

RF 70-200mm f/4L IS USM, amatör ve profesyonel fotoğrafçılara, vahşi yaşamdan spor çekimlerine, seyahat çekimlerinden portrelere kadar tüm fotoğrafçılık türlerinde yüksek performans, esneklik ve kompakt tasarım sunuyor.

Lenslerin ikisi de hali hazırda sabit, zum, telefoto ve süper telefoto lens ve genişletici seçenekleri bulunan RF ailesine eklenebiliyor. Kısa bir süre önce lanse edilen EOS R5 ve EOS R6 modellerinden EOS R ve EOS RP modellerine kadar EOS R Sistemi’ndeki tüm tam kare aynasız modellerle yüksek uyumluluktaki bu lensler, fotoğrafçılar ve videograflara yüksek performans ve yaratıcı esneklik kazandırıyor.

Taşınabilir seyahat arkadaşı

RF 70-200mm f/4L IS USM, 695 gram ağırlığı ve 11,9 cm uzunluğu sayesinde hafif ve kompakt yapısıyla öne çıkıyor. EF eş değeriyle kıyaslandığında %32 gibi çok ciddi oranda küçülen ve hafifleyen bu lens, sürekli hareket halinde olan seyahat fotoğrafçılarının imdadına koşuyor. RF 70-200mm f/4L IS USM, tam olarak uzatılmış halde kullanılırken dahi bir f/4 telefoto zum lensine göre çok daha rahat taşınıyor. Modelde bulunan ters çevrilebilir bir lens başlığı, fotoğrafçıların bir çekim senaryosundan diğerine geçerken derli toplu bir şekilde saklamalarına olanak tanıyor. RF 50mm f/1.8 STM de aynı kompaktlık özelliğiyle beğeniye sunuluyor. RF 50mm f/1.8 STM, boyut olarak EF versiyonu ve montaj adaptöründen çok daha küçük yapıya sahip. Bu lensler, RF serisindeki tüm lensler gibi, fotoğrafçılar ve videografların çok daha hafif bir çekim takımına sahip olmalarını sağlıyor ve bu sayede daha iyi çekim becerileri sunuyor.

Kaliteden taviz verdirmeyen yüksek performans

RF 50mm f/1.8 STM, standart 50 mm görüş açısı ve f/1,8 geniş diyaframıyla insan görüşüne yakın bir perspektif sunuyor. RF 50mm f/1.8 STM bu özelliği sayesinde farklı çekim senaryolarında güzel ve doğal görünen çekimler yapmak isteyen portre fotoğrafçılarına yardımcı oluyor. Yepyeni bir optik sistemle donatılan RF 50mm f/1.8 STM’nin geniş diyaframı ve PMo asferik lensleri, konu ile fonu birbirinden daha iyi ayırabilmeyi sağlıyor. Maksimum diyaframda dahi yüksek görüntü kalitesi elde edilebilen lens RF 50mm f/1.8 STM, fotoğrafçıların düşük ışıkta muhteşem çekimler yapabilmesine olanak tanıyor. EF 50mm f/1.8 modelinden aktarılan 7 ağızlı dairesel diyafram, defokuslu arka plan ve ön plan için olduğu gibi güzel bir bokeh elde etmek amacıyla da kullanılabiliyor. RF 50mm f/1.8 STM’de bulunan “Super Spectra” kaplama teknolojisi ise ışık lekelerini, mercek parlamalarını ve bozulmaları azaltıyor, uyumlu bir renk dengesi oluşturuyor.

RF 70-200mm f/4L IS USM, Hava Küresi Kaplama (Air Sphere Coating), dört Ultra Düşük Dispersiyonlu (UD) lens ve 1 m’den 0,6 m’ye indirilerek kısaltılmış olan netleme mesafesi özellikleriyle öne çıkıyor. Tam zumlama aralığında dahi üstün bokeh sunan 9 ağızlı iris ve sabit f/4 diyaframıyla RF 70-200mm f/4L IS USM, fotoğrafçılara yüksek detaylar sunuyor. Tüm zumlama aralıklarında göz alıcı görüntüler yakalama becerisine sahip olan RF 70-200mm f/4L IS USM’nin iyileştirilmiş görüntü kalitesi, net kenardan kenara fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Her iki lensin maksimum diyafram değerlerinde net, kaliteli fotoğraflar çekme becerisi, fotoğrafçıların hafif yüz mimiklerini veya daha küçük konuları en ince detayına kadar kadrajlamasına yardımcı oluyor.

Optik Görüntü Sabitleyicisi

RF 70-200mm f/4L IS USM’de bulunan 5 stop’lu Optik Görüntü Sabitleyicisi, fotoğrafçıların, sınırlarını zorlamalarını sağlarken, yüksek kalitede görüntüler elde etmek için gerek duyulan tripod ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. RF 70-200mm f/4L IS USM modeli, yeni EOS R5 ve EOS R6 ile kullanıldığında, Dual Nano USM ve 7,5 stop’a kadar görüntü sabitleme kapasitesi sayesinde düşük ışık koşullarında bile olağanüstü yüksek hızda net ve odaklı görüntüler elde edilmesine olanak tanıyor. Dual Nano USM ile RF 70-200mm f/4L IS USM, inanılmaz hızlı sürekli odaklanma seviyeleri ile videografların neredeyse sessiz çekim yapmalarının önünü açıyor.

RF 50mm f/1.8 STM, EOS R5 veya EOS R6 ile kullanıldığında 7 stop’a kadar görüntü sabitleme avantajı sunuyor. Ayrıca STM özelliği ile amatör videograflara neredeyse sessiz ve kusursuz kalitede çekim yaparken yeni çekim türlerini deneme fırsatı sağlayan hızlı AF performansı yaratıyor.