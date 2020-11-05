Dynabook İki Yeni Model Duyurdu 

Dynabook Europe GmbH, iş dünyasına yönelik premium ürünlerden oluşan Portégé ürün ailesinin iki yeni modelini duyurdu. Gücünü 11. Nesil Intel Core işlemcilerden alan sadece 906 g ağırlığındaki Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, yüksek performansı, gelişmiş grafik özelliklerini ve uzun pil ömrünü küçük ama sağlam bir form faktöründe bir araya getiriyor.

Yeni modeller güçlerini Intel’in en son 11. Nesil 10nm dört çekirdekli Intel Core işlemcilerinden alıyor. İnce ve şık tasarıma sahip bu iki yeni model, mobil kullanıcılara en iyi performansı sunmak üzere Intel’in yeni yüksek güçlü 28 Watt i3, i5 ve i7 işlemcilerini içeriyor. 32 GB DDR4 3200 MHz çift kanallı belleğe sahip olan her iki model, kullanıcılara gün boyunca rahat çalışma olanağı sağlamak için ultra hızlı PCIe SSD depolama (1 TB’ye kadar) seçeneği sunuyor. Geleneksel olarak ayrı ekran kartlarıyla ilişkilendirilen performans ve görsel düzeylerine ulaşmak için her iki model de yeni Intel Iris Xe GPU ile birlikte geliyor.

Yenilenmiş renklerle, tamamen yeni bir tasarım kullanılarak üretilen ilk modeller olan Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, ekran alanını en üst düzeye çıkaran ve boyutu en aza indiren dört tarafında ince çerçevesi, kasası ve menteşeleriyle yepyeni bir görünüme ve hisse kavuştu. Her iki modelin de dokunmatik FHD InCell ekran ve Privacy filtresi dahil olmak üzere farklı ekran seçenekleri bulunuyor. X30L-J’nin ek olarak 470 NIT parlaklığa ve düşük güç tüketimine sahip parlak 13,3 inç Sharp IGZO FHD mat ekran seçeneği bulunuyor 180 derecelik açıya sahip sağlam menteşelerle donatılan her iki model kolay paylaşım için masa üzerinde düz bir şekilde açılabiliyor. Arkadan aydınlatmalı çerçevesiz klavyesi ve “cam hissi” veren hassas dokunmatik yüzeyi (Precision TouchPad) ve isteğe bağlı parmak izi okuyuculu SecurePad ile ergonomik bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yeni Portégé modelleri, kullanıcılara dizüstü bilgisayarlarının en zorlu çalışma koşullarında dahi kolayca kullanabilecekleri konusunda gönül rahatlığı sağlamak için MIL STD 810G standardını karşılayacak şekilde tasarlandı. X30L-J, sağlamlık ve esneklik arasında mükemmel bir denge için hafif magnezyum alaşımlı bir kasaya sahip. Yeni ayrı Airflow soğutma sistemi, her iki cihazın da optimum sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayarları yükselten yeni lastik ayaklar ise daha fazla soğutma, stabilite ve konfor sağlıyor.

Hareket halindeyken kullanıma hazır

15 saate (X30L-J) ve 14 saate (X40-J) kadar etkileyici bir pil ömrüne¹ sahip olan cihazlar hareket halindeyken priz bulma endişelerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, hızlı şarj işlevi yalnızca 30 dakikada %40 şarj sağlayarak bir kahve molasıyla iş gününün geri kalanı için yeterli pil ömrü sağlıyor. Her iki dizüstü bilgisayar da anında açılabilme yeteneği bulunuyor. Bu, bilgisayarın açılması ve kullanıma hazır hale gelmesi arasındaki süreyi en aza indiriyor. Aklınıza herhangi bir fikir geldiğinde bilgisayarınızı hızla açıp fikrinizi uygulamaya geçirebiliyorsunuz.

En son bağlantı teknolojileri

X30L-J ve X40-J, hem kablosuz hem de kablolu bağlantı seçenekleriyle herhangi bir çalışma ortamına kolayca uyum sağlıyor. Her ikisinde de yeni Thunderbolt 4 destekli iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Tek seferde cihazlarını şarj edebiliyor, dosya aktarabiliyor ve bağlanabiliyor. Ayrıca tam boyutlu HDMI bağlantı noktası, iki USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, 3.5 mm ses jak girişi ve taşınabilir depolama ihtiyaçları için mikro SD kart yuvası bulunuyor. X30L-J üzerinde daha fazla bağlantı seçeneği için RJ45 Ethernet girişi bulunuyor. Her iki modelde kablosuz bağlantı için en son Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1 modülü bulunuyor. X30L-J, 2021 yılından itibaren isteğe bağlı LTE seçeneği de sunacak.