Nikon makineler webcam olarak kullanılabilecek

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Nikon, Webcam Utility yazılım sürümünü duyurdu.

Adobe Photoshop Elements 10 ve Premiere Elements 10
Fotoğraf işletmeleri için: Double-Take 6.0
199 dolara Adobe CS6

Nikon, Nikon aynasız ve DSLR fotoğraf makinelerinin bir web fotoğraf makinesi olarak kullanılmasına olanak tanıyacak Webcam Utility yazılım sürümünü duyurdu. Bu ücretsiz yazılım, Windows ve macOS bilgisayarlarla uyumlu…

nikonwebcam - Nikon makineler webcam olarak kullanılabilecek

Webcam Utility, çevrimiçi toplantılar daha da yaygın hâle geldikçe web fotoğraf makinelerine yönelik artan talebe yanıt veriyor. Yazılım, kullanıcıların mevcut uyumlu Nikon cihazlarının üstün görüntü kalitesinden yararlanmasını sağlıyor. Kullanıcılar, yazılımı bir bilgisayara yükleyerek ve fotoğraf makinesini bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayarak fotoğraf makinelerinin keyfini yüksek kaliteli bir web fotoğraf makinesi olarak çıkarabilecekler.

Uyumlu fotoğraf makineleri:
Z7II, Z7, Z6II, Z6, Z5, Z50, D6, D5, D850, D810, D780, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500, D5300, D3500.
Ayrıca, gelecek Nikon aynasız ve dijital SLR fotoğraf makinelerine de bu yeni yazılım uygulamasıyla uyumluluk özelliğinin eklenmesi planlanıyor.

İndirme bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

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