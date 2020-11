İnceleme: TP-Link Tapo C100

TP-Link, 1996 yılında kurulan günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları geliştiren dünya çapında tanınmış bir firma. TP-Link ev/ofis ve kurumsal ürün portföyünde yer alan ürünleri her geçen gün daha da geliştiriyor. Zaman zaman biz de firmanın farklı ürünlerini inceleyip sizlerle paylaşıyoruz. Bu sefer Tapo serisinin yeni ev güvenlik kamerası Tapo C100 modelini inceledik. Tapo C100 ev güvenlik kamerası, gece ve gündüz çekim özelliği, hareket algılama, ses ve ışık alarmı, çift yönlü ses aktarımı gibi gelişmiş özelliklerine karşın uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün.

Bu yeni nesil ev güvenlik kamerasını farklı amaçlar için kullanmanız mümkün. Dilerseniz hareket algılama özelliği sayesinde ev alarmı olarak kullanılabilir ya da evcil hayvanınızla iki yönlü ses aktarım özelliği ile her an iletişim halinde olabilirsiniz. Gece görüş özelliği ile bebek kamerası olarak bile kullanabilirsiniz.

Tapo C100’ün kurulumu oldukça kolay. Öncelikle TP-Link’in ücretsiz Tapo uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. iOS ve Android destekli uygulama sayesinde hem kamera kurulumunu yapabilir hem de her türlü ayarı kişiselleştirebilirsiniz. Yine bu uygulama üzerinden her yerden ve her zaman evinizin kontrolünü sağlayabilir, tüm ayarları değiştirebilir, önceki kayıtları izleyebilirsiniz. Evinizin farklı yerlerine hem gece hem gündüz çekim yapabilen Tapo C100 kamera yerleştirip hepsini bu uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Yüksek Kaliteli Depolama

128GB’a kadar micro SD kart desteği bulunan Tapo C100 güvenlik kamerası ile görüntüleri yüksek kaliteli kaydetmek ve depolamak da mümkün. Hatta 1080p kamera çözünürlüğü ile unutulmaz anları bile kaydedip, paylaşabilirsiniz.

Geceleri 20 metreye kadar görüş mesafesi sunan kamerayı bebek kamerası olarak kullanmak mümkün. Hareket algılama özelliği ile bebeğinizin hareketlerinden haberdar olabilir, sesini duyabilirsiniz. Dilerseniz hareket algılama bölgelerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Böylece yalnızca seçilen alanlarda hareket algılandığında bildirim gelebilir. Bu özellik sayesinde gereksiz bildirimler de engellenmiş olur.

İki Yönlü Ses İletişimi…

Tapo C100 kamerada çift yönlü ses iletme özelliği bulunuyor. Evden uzaktayken sadece görüntüleri değil sesleri de dinlemek mümkün. Ayrıca iki yönlü ses iletme özelliği sayesinde evdekilerle sesli iletişim kurulabilirsiniz. Özellikle evde çocuğu ya da evcil hayvanı olanlar için bu özellik önemli.

Tapo C100 kamera uygulamasında yer alan “Gizlilik Modu” mahremiyet sağlamaya yarıyor. Evde ya da bir odada gizlilik/mahremiyet sağlanmak istendiğinde bu mod çalıştırılarak kamera merceği fiziksel olarak kapatılabiliyor.

Uygun fiyatlı bir ev güvenlik kamerası olan Tapo C100, kolay kurulumu, basit, anlaşılır ayarları ve ihtiyaca göre kişiselleştirilebilmesi ile önerebileceğimiz bir ürün.

https://www.tp-link.com/tr/home-networking/cloud-camera/tapo-c100/