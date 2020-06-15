ASUS’un ProArt serisinden çıkan en yeni iki profesyonel monitörü ProArt Display PA248QV ve PA278QV web sitemizin inceleme konukları oldu.

Profesyonel fotoğrafçılar ve tüm içerik hazırlayanlar için %100 sRGB / %100 Rec.709 renk gamı gibi pek çok gelişmiş özellik sunan çerçevesiz IPS profesyonel monitörler, yüksek renk doğruluğu için Calman Verified sertifikasına sahip.

ASUS ProArt Display PA248QV ve PA278QV modellerinin öne çıkan bazı özellikleri kısaca şöyle:

Geniş renk gamı: ProArt Display PA248QV ve PA278QV uluslararası %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk standartlarını karşılıyor.

Calman Verified: Fabrikada kalibre edilerek Delta E<2 renk doğruluğuna kavuşan yeni ekranlar güvenilir Calman Verified sertifikasını taşıyor.

ProArt Preset ve ProArt Palette: Renk gamını hızlıca ayarlamak için hazır senaryolar ve ince çıkış ayarı için gelişmiş kontroller.

Geniş bağlantı seçenekleri: Her iki modelde de DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) ve dört adet USB 3.0 bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca PA278QV’de Dual-Link DVI-D ve PA248QV’de de eski D-Sub bağlantıları yer alıyor.

İki Farklı Boyut

Çerçevesiz IPS panellerle donatılan yeni monitörler %100 sRGB / %100 Rec.709 renk gamı sunuyor. Fabrikada kalibre edilerek mükemmel Delta E<2 renk doğruluğuna ulaşan her iki model de Calman Verified sertifikasına sahip. Yeni ekranlar ayrıca, hızlı ve ayrıntılı renk ayarı için ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette araçlarından yararlanıyor. Monitörlerdeki ergonomik ise stant eğilme, dönme, çevirme ve yükseklik ayarı ile rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.

ProArt Display PA278QV, fotoğraflar ve videolarla çalışmaya uygun 27” IPS paneliyle 2560×1440 çözünürlük sunuyor. PA278QV’den daha küçük olan 24,1” boyutundaki ProArt PA248QV ise 1920×1200 çözünürlüğünde bir IPS panele sahip.

Geleneksel Full HD monitörlerden %77 daha fazla piksele sahip olan ProArt PA278QV, fotoğrafçıların aradığı doğru görüntü kalitesini ve keskinliği oluşturmak için WQHD (2560×1440) çözünürlük sunuyor. PA248QV’de ekranın 16:10 en boy oranıyla elde edilen ekstra dikey alan yazılımcılar, Adobe Photoshop veya Premiere ile çalışan içerik üreticiler ve aynı monitörde yan yana iki belgeyle çalışanlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Her iki ekranın yan ve üst kenarları son derece ince. Bu da dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek yeni modelleri birden fazla monitörün kullanıldığı sistemler için ideal hale getiriyor.

Gerçek ve Tutarlı Renkler

Hem ProArt Display PA248QV hem de PA278QV endüstri standardı %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamıyla zengin ve canlı renkler sunarak her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. Delta E<2 renk doğruluğu da ekranda gösterilen renklerin gerçeği en iyi şekilde yansıtması sağlanıyor.

ASUS, renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanların tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem verdiğini biliyor. İşte bu nedenle fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA248QV ve PA278QV, endüstri lideri renk doğruluğuna sahip olduğunu gösteren Calman Verified sertifikasına sahip. Monitörler ayrıca daha pürüzsüz renk geçişleri için sıkı testlerden geçiyor. Böylece tüketiciler ve profesyoneller doğru renklerle içerik üretebiliyor.

Doğru renk ayarları için ASUS’a özgü araçlar

Yeni ekranlar ASUS’a özgü ProArt Preset ve ProArt Palette özelliklerinden de yararlanıyor. Hızlı renk gamı ayarları için birden fazla mod sunan ProArt Preset, renk geçişi veya video düzenlemeden fotoğraflarda değişiklik yapmaya kadar birçok farklı senaryo arasında kolayca geçiş yapma imkanı veriyor. ProArt Palette ise kullanıcıların ProArt Display PA248QV ve PA278QV’yi ayrıntılı seçeneklerle ayarlamasını sağlıyor. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen bu seçenekler arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarları yer alıyor. Ayrıca altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor. Bu da kullanıcılara rakip monitörlere kıyasla çok daha fazla renk ayarı esnekliği sağlıyor. Bu hazır ayarlar ve ayrıntılı kontroller sayesinde ProArt Display PA248QV ve PA278QV, içerik üreticilerin hızlı ve sürekli çalışmasına destek oluyor ve renk yönetimini kolaylaştırıyor.

Geniş Bağlantı Seçenekleri

Yeni ProArt Display modelleri çok geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Her iki modelde de DisplayPort 1.2 ve HDMI (v1.4) girişleri bulunuyor. Ayrıca, PA278QV’de mini DisplayPort ve DVI-D, ProArt Display PA248QV’de ise eski D-Sub bağlantısı yer alıyor. USB geçiş özelliği sayesinde her iki ekran da yüksek hızlı çevre birimleri için bir USB 3.0 bağlantı merkezi görevi görebiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS, ProArt PA ve PQ serisi monitörler, Mayıs 2020 itibarıyla 5 yıllık uzun bir garanti süresiyle satın alınabiliyor. Mayıs 2020 itibarıyla, 3 yıllık garanti süresini 5 yıla çıkaran ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor.

Daha fazla bilgi için: https://www.asus.com/tr/ProArt/Displays-Home/