HUAWEI’nin benzersiz ekran paylaşım özellikleri…

Çoklu Ekran Paylaşımı, yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği de gerçekleştiriyor.

HUAWEI’nin Çoklu Ekran Paylaşımı (Multi-screen Collaboration) teknolojisi, Windows ve Android arasındaki uyumu en üst düzeye çıkartıyor. Telefon ekranının doğrudan masaüstünde ayrı bir masaüstü gibi görüntülenmesini ve kullanılmasını sağlayan HUAWEI’ye özel teknoloji, PC ve cep telefonu kullanımını kökten değiştiriyor.

Çoklu Ekran Paylaşımı, yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği de gerçekleştiriyor. HUAWEI, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların birbirine bağlanması ile iş verimliliğinde yüksek performans gösteriyor. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları HUAWEI akıllı telefonun çevre birimleri olarak da kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüzü, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Bu özellik sayesinde çalışırken telelefonu sürekli elinize alarak yaşadığınız vakit kaybını ortadan kaldırabilirsiniz. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. Bu yeni teknoloji, Kirin 980 ve üzeri işlemcili, EMUI 10 ve üzeri yüklü modeller EMUI 10 yüklü HUAWEI telefonlar ile birlikte HUAWEI Share özellikli ve PC Manager 10 ve daha üst sürümleri yüklenen MateBook modellerinin tamamında çalışıyor.

Çoklu ekran iş birliği işlevi ile HUAWEI telefonları ve dizüstü bilgisayarları arasında kesintisiz bağlantı kurmanın 3 yolu var. Kullanıcılar aşağıdaki yöntemlerden kendilerine uygun gördükleri herhangi birini seçilebilirler:

NFC Bağlantı

Kullanılan HUAWEI akıllı telefonun NFC bağlantısı açılır. Telefon dizüstü bilgisayarın NFC bağlantı bölgesine yaklaştırıldığında bağlantı kurma bildirim ekranı açılır. Bağlantı onaylanınca Çoklu Ekran İş birliği iki cihazda da aktif olur.

QR Kod ile bağlantı

HUAWEI dizüstü bilgisayarda PC Manager uygulaması açılır. “Telefonum”, “Bağlan” ve “QR Kod” seçenekleri seçilir. HUAWEI telefonda HUAWEI Tarayıcı açılıp QR kod okutulur. Dizüstü bilgisayarda bağlantı talebine onay verildiğinde Çoklu Ekran İş birliği kullanılır hale gelir.

Bluetooth Bağlantı

HUAWEI telefonun bluetooth bağlantı özelliği açılır. HUAWEI dizüstü bilgisayar üzerinden PC Manager uygulaması çalıştırılır. “Telefonum”, “Bağlan” ve “Close Up Connection” seçilir. Her iki cihazda da bağlantıya onay verildiğinde Çoklu Ekran İş birliği aktif olur.

Telefon görüşmeleri PC üzerinden yapılıyor

Çoklu Ekran İş birliği bağlantısı kurulduktan sonra telefon aramaları doğrudan dizüstü bilgisayar üzerinden cevaplanabiliyor. Kullanıcının telefonuna geçmesi gerekiyorsa, tek yapması gereken bildirim paneli üzerinde, cihaz bağlantısı’na dokunması.

Ekran kaydı

Telefonu sallayıp, 5 saniye içerisinde NFC algılama alanı olan HUAWEI Share simgesine dokundurulduğunda telefon geçerli ekranı kaydetmeye başlar. Kaydı durdurmak için telefon ekranındaki kayıt tuşuna dokunmak yeterli. Kaydedilen içerik otomatik olarak Galeri’de saklanır. Maksimum tek kayıt süresi 60 saniye olarak belirlendi.

Tüm ekosistem içinde kesintisiz iş birliği

Tüm bu işlemleri yapabilen HUAWEI Çoklu ekran iş birliği işlevi, aynı zamanda HUAWEI cep telefonu ve PC arasındaki pano kullanımını da eşitler. Böylece kullanıcılar, cep telefonları üzerinde kopyaladıkları bir içeriği PC’lerindeki bir içeriğe yapıştırabilirler. Tam tersi olarak HUAWEI dizüstü bilgisayar üzerinden kopyalanan içerik doğrudan cep telefonu içerisindeki istenilen yere de yapıştırılabilir.

Çoklu ekran iş birliği özelliği, aşağıdaki HUAWEI telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda destekleniyor:

HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 20, HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI P30, HUAWEI P30 Pro, HUAWEI Mate Xs, HUAWEI Nova 5T.

HUAWEI MateBook D 15, HUAWEI MateBook D 14 ve HUAWEI MateBook 13.

Daha fazla bilgi ve Çoklu ekran iş birliği işlevinin çalışmasını görmek için bağlantıdaki videoyu seyredebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=rNmcRTocdrg