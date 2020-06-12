SANDMARC Cep Telefonu Aksesuarları Nar Teknoloji’de…

Nar Teknoloji, kaliteli fotoğrafçılık ürünleri tasarlayan Amerikan firması SANDMARC’ın Türkiye distribütörü olduğunu duyurdu.

SANDMARC; iPhone, GoPro, DJI ve DSLR fotoğraf makineleri için çeşitli fotoğrafçılık ürünleri tasarlamakta ve her çekimin profesyonel düzeyde olması için kaliteli ürünler tasarlamaya özen göstermektedir. Ürünlerin üretiminde yüksek kaliteli malzemeler kullanılmakta, şık tasarım ve işlevselliğin yanı sıra dayanıklılığa önem verilmektedir.

Türkiye’de Nar Teknoloji güvencesiyle satışa sunulan Sandmarc, Türkiye pazarında öncelikle cep telefonu aksesuarları konusunda faaliyet gösterecek. İthal edilen ürünler arasında iPhone lensleri, filtreleri ve aksesuarları yer almaktadır.

iPhone uyumlu lensler; telefoto, makro, balıkgözü, geniş açı ve anamorfik modellerinden oluşmakta ve iPhone 7 ve sonrası üst modeller ile uyumlu kullanılabilmektedir. Çoklu kaplamaya sahip lensler, birinci sınıf malzeme kullanılarak üretilmiştir.

Lensler, beraberinde dünyanın en ince iPhone kılıfı ve klips mandalı ile birlikte gelmektedir; bu şekilde kendi kılıfınız veya kılıfsız olarak kullanabilirsiniz.

iPhone uyumlu lensler ise, farklı çekim senaryolarına uygun kullanıcıya esneklik sağlayan hybrid ve drama gibi farklı tipleri içermektedir.

Aksesuar modelleri arasında ise özellikle film çekiminde kullanıcılara destek amaçlı tasarlanan Film Rig ve Pole Edition Film Çekim Çubuğu yer almaktadır.