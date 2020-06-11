İnceleme: TP-Link TL-PB20000 Powerbank

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirket. Pek çok tüketici ise TP-Link markasını geliştirdiği güçlü ve güvenilir powerbank cihazları ile tanıyor. Biz de geçtiğimiz günlerde satışa sunulan, oldukça güçlü bir powerbank olan TL-PB20000 modelini inceledik.

TL-PB20000 modeli 20 bin mAh kapasiteye sahip yeni bir model. Yüksek kapasitesine karşın Li-polimer pil kullandığı için daha ince ve hafif olan TL-PB20000 powerbank, her yere rahat taşınıyor. Ürün kapasitesi göz önüne alındığında gerçekten de bugüne kadar gördüğümüz en hafif ve ince cihazlardan biri. Boyutları 157.8×65.4x24mm ve ağırlığı ise 376 gram.

Powerbank pazarı biraz karışık ve zor bir sektör… Piyasada markası bile olmayan o kadar çok ürün var ki, son kullanıcıların kafasının karışması gayet normal. Özellikle ucuz fiyatlarla düşük kaliteli ve güvenilir olmayan powerbank modelleri yüzünden birçok kullanıcının sıkıntı yaşadığını da biliyoruz. TP-Link ise kaliteli ve güvenilir powerbank’ları ile bu pazarda haklı bir üne sahip. TP-Link’in satışa sunduğu bu yeni güçlü model, aynı anda iki cihazı birden şarj edebiliyor. Günümüzde akıllı cep telefonları, tabletler, kulaklıklar, taşınabilir oyun konsolları, akıllı saatler, aksiyon kameraları ve bazı fotoğraf makineleri bu powerbank ile kolayca şarj edilebiliyor. İnce yapısı sayesinde taşıması daha kolay olan bu modelin her iki girişi 2.1A güç çıkışına sahip olduğundan cihazları çok daha hızlı şarj edebiliyor.

TP-Link’in akıllı şarj teknolojisine sahip olan USB girişleri, bağlanan cihazları tanıyor ve onlara uygun güç sağlıyor. Bu sayede büyük pil kapasitesine sahip olan tablet bilgisayarlardan küçük pil kapasiteli giyilebilir akıllı ürünlere değin çok geniş bir yelpazede cihazı güvenle şarj edebiliyor. TP-Link’in diğer powerbank’ları gibi son derece güvenli olan TL-PB20000, aşırı akım, kısa devre, yüksek voltaj, aşırı şarj ve aşırı deşarj, aşırı ısınma gibi olumsuzluklardan cihazları koruyor. Bu sayede hem powerbak hem de şarj ettiği cihazlar güvenle güç depolayıp uzun süre kullanılabiliyorlar.

Li-polimer pilin avantajları

TP-Link’in yeni powerbank’ı, Li-polimer pilin avantajlarını da kullanıcılara sunuyor. Bu pil sayesinde hem ince ve hafif hem de daha güvenli bir powerbank elde ediliyor. Li-ion pile kıyasla daha şık ve ince bir taşınabilir şarj birimi oluşuyor. Bu kadar yüksek kapasitede bile elde rahat kavranan ve her yere kolayca taşınan bir powerbank’a sahip olunuyor. TL-PB20000, sık seyahat eden ve aynı anda birden fazla cihazı şarj etme ihtiyacı olanlar için vazgeçilmez bir yol arkadaşı niteliğinde… Özellikle akıllı cep telefonu kullanıcıları video ve fotoğraf çekimlerinde pillerini hızlı bir şekilde tüketebiliyor. Özellikle salgın günlerinde pek çok kişinin gerçekleştirdiği canlı yayın bağlantılarında da aynı şekilde piller hızlıca azalıyor. İşte bu konularda da yeni powerbank size büyük katkı sunacaktır.