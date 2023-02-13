İnceleme: ASUS ProArt Station PD5 PD500TC

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Dikkat çekici ön panel tasarımı ve sol paneldeki delikli ProArt yazısıyla başlayan göz alıcı detaylara sahip bir masaüstü bilgisayar olan Asus Proart Station PD5 PD500TC modelini inceliyoruz.

Asus Proart Station PD5 modeli, çok yönlü içerik üreticileri, iletişim ve post prodüksiyon şirketleri, kurgu ve montaj işleri ile uğraşanlar, modern ve güçlü bir bilgisayar isteyen profesyonel kullanıcılar ve tabi fotoğrafçılar için tasarlanmış masaüstü bilgisayar.

Proart Station PD5, video, fotoğraf, ses düzenlemeden 3D modellemeye kadar tüm zorlu süreçlerde yanınızda olacak güçlü bir bilgisayar. Bu modelin bazı teknik detaylarına geçmeden önce kasa üzerinde yer verilen ince detaylar var.

Asus Lumiwiz LED

Beni bu tasarımda en çok ön paneldeki Asus Lumiwiz LED göstergeler etkiledi diyebilirim. Asus, bu LED göstergelerle bir dizi yeniliğe imza atmış. Bu yenilikçi modül ön kasaya yerleştirilmiş, içerik üreticilerine performans ve diğer bazı ilerlemeler hakkında bilgi sunmayı amaçlıyor. Ön panelde bir çift ışık çubuğu aydınlanıyor ve örneğin aşırı yük aşıldığında mavi renkli yanıp sönüyor. ProArt Creator Hub ile bahsettiğim LED göstergeleri kendi aydınlatma efektleriniz ve renklerinizle kişiselleştirmenizde mümkün.

ProArt Creator Hub

ProArt Creator Hub, bilgisayarın durumunu izlemek, ayarları kişiselleştirmek veya iş akışınızı optimize etmek için kişisel bir portal olarak bilgisayara yüklü olarak geliyor.

Bu uygulamayla işlemleriniz tamamlandığında Microsoft Teams üzerinden bildirimler de alabiliyorsunuz. Örneğin bir video düzenleme yaptınız ve render alıyorsunuz. Teams bildirimleri, render süreçlerini bildirim olarak iletiyor, PC başında değilseniz bile süreci takip edebilmenizi sağlıyor. Bu anlattığım ufak bir detay gibi görünebilir. Ancak özellikle kurumsal çalışmalarda oldukça işe yarayacağını düşünüyorum. Kısaca ProArt Creator Hub ile daha pek çok kullanışlı ayar yapabilmeniz mümkün.

Biraz bilgisayarın diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu kasa çok hafif değil… Ağırlığı yaklaşık 10kg. Ancak hem kutudan çıkarmanızda hem de masa üzerindeki yerleşimlerde kolayca taşımanızı sağlayan üst kısmındaki çıkıntılar çok iyi düşünülmüş. Buradan iki elle tutup kolayca taşınabiliyor.

Yine kasanın üst kısmında oldukça büyük olan açma/kapama butonunun üzerinde bir kilit düğmesi göreceksiniz. Bu düğme, masaüstünde yer değiştirme ya da aksesuar taktığınızda yanlışlıkla basıp makineyi uyku moduna almanızı ya da kapatmanızı engelliyor. Üst kısımda açma/kapama düğmesinin yanında SD kart okuyucu, 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C ve kulaklık girişleri yer alıyor.

Böylece gündelik kullanımlarda hard disk, USB bellek, akıllı telefon, kulaklık ve benzer cihazları makineye kolayca bağlayabiliyorsunuz. Kasayı ister masanızın altında isterseniz de masa üstünde kullandığınızda bu üst tarafta yer alan bağlantı portları çok işe yarıyor.

Son zamanlarda içerik üreticileri için tasarlanmış bazı bilgisayarlarda SD kart girişinin olmaması biraz sinir bozucu oluyordu. Açıkçası bu kasada SD kart girişinin olması hoşuma gitti.

Geniş bağlantı imkanı…

Kasanın arka kısmında ise yine çokça bağlantı portu bulunuyor. 1 adet HDMI, 2 adet Displayport, 4 adet USB 3.2 Gen 1, 2 adet USB 2.0, 3 audio çıkışı, 4 adet Thunderbolt, Gigabit Ethernet ve hatta eski tip mouse ve klavye bağlantısı için 2 adet PS/2 port yer alıyor.

Hemen unutmadan söyleyeyim. Benim incelediğim kutu içerisinde kasa ile birlikte hiç de kötü olmayan kablolu klavye ve mouse da çıktı. Bu klavye ve mouse ile bir süre çalıştım ve bir sıkıntı yaşamadım. Klavye ile bir derdim olmadı. Ama uzun süreli kullanım için kablosuz ve daha fonksiyonel bir mouse ile çalışmayı tercih ederim tabi…

Gelin birazda kasanın içerisinde neler var onları konuşalım.

Benim incelediğim Asus ProArt Station PD5 PD500TC modeli 11. Nesil Intel Core i9 (11900) işlemci ile geliyor. Kasanın içerisindeki RAM 16GB. RAM’i 128 GB’a kadar artırabilmek mümkün. Depolama alanı ise 1 TB PCle SSD. Yine bu depolama alanını da ihtiyacınıza göre fazlasıyla genişletebilmeniz mümkün.

Diğer birçok masaüstü bilgisayarın aksine, ProArt Station PD5’in sabit sürücü tepsisi hiçbir alet gerektirmeden çıkarılmak üzere tasarlanmış. Asus’a özgü bu tasarım, PD5’i yükseltmeyi kolay ve zahmetsiz hale getiriyor.

ProArt Station PD5’in bu modeli, NVIDIA RTX A2000 grafik kartı kullanıyor. Bu güçlü grafik kartı ile fotoğraf ve video düzenlemeden 3D modelleme, işleme ve animasyona kadar pek çok zorlu görevin üstesinden gelinebiliyor. RTX A2000, Quadro serilerine yeni verilen isim. En büyük özelliği özellikle video render, 3D modelleme ve fotoğraf işlerinde avantaj sunması.

Bugüne kadar yeni bir masaüstü bilgisayar alacağım zaman parçaları tek tek toplamak yerine bu tür hazır bir sistemi satın almayı tercih ettim. Zamanında tek tek parça alarak da bu tür kasalar toplamış biri olarak bundan çok keyif almadığımı söylemeliyim. Sonrasındaki sıkıntılarla, parça uyuşmazlıklarıyla falan uğraşmak istemiyorum. O yüzden Asus’un Proart Station serisinde yer alan PD5 masaüstü bilgisayarının benim gibi düşünen pek çok fotoğrafçı ve içerik üreticisi için kullanışlı olacağını belirtmeliyim.

Gelişmiş Soğutma Performansı

Tabi böyle güçlü bir masaüstü bilgisayarı aldığınız zaman istikrarlı bir performans için soğutma konusu da önem kazanıyor. Tam boyutlu bir ATX kulesi olmanın avantajlarından yararlanan ProArt Station PD5, çok bölgeli bir soğutma tasarımı kullanıyor. İç düzen, hava akışını teşvik ediyor ve bileşenlerin, özellikle de CPU ve GPU’nun nefes alması için daha fazla alan sağlıyor. İç tasarım ve fanlar, sıcak havayı verimli bir şekilde dışarıya yönlendiriyor ve iç bileşenlerin sıcaklıklarının çok yükselmeden belli bir düzeyde kalmasını sağlıyor.

ProArt Station PD5, neredeyse sessiz çalışacak şekilde tasarlanmış bir bilgisayar. Optimize edilmiş soğutma sistemi, boştayken 27 dB’den az ve tam yükte maksimum 40 dB’den daha az gürültü üretmesini sağlıyor.

Ancak açılışta ve render alırken fan seslerinin bir miktar artacağını unutmayın. Genel olarak kayıt veya akış sırasında soğutma fanlarının vızıltısı konusunda çok da endişelenmenize gerek yok.

Sonuç olarak, Asus ProArt Station PD5 fotoğrafçılar, video uzmanları ve diğer tüm profesyonel içerik üreticilerinin hayatını kolaylaştıracak ve verimli bir çalışma ortamı sunabilecek gelişmiş bir masaüstü bilgisayar. Şık, sade ve kullanışlı kasa tasarımı, esnek bağlantı ve genişleme imkanlarıyla da Asus kalitesini ön plana çıkarıyor.

Asus ProArt Station PD5 PD500TC incelemesini aşağıda Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: