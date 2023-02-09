İnceleme: Huawei Nova 10 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei, bir süre önce nova serisi akıllı cep telefonları ailesinde yer alan nova 10 Pro modelini satışa sunmuştu. Biz de gelişmiş kamera özellikleri ve tasarımıyla dikkat çeken bu modeli inceleme fırsatı bulduk.

Nova 10 Pro ile BodrumCup yelken yarışlarında ve gündelik hayatta fotoğraflar ve videolar çektim. Bunların birkaç tanesini burada ve diğerlerini de YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum.

Günümüzde akıllı cep telefonu modellerini giriş, orta ve üst segment diye ayırmak yanlış olmaz. Son dönemlerde akıllı telefon fiyatlarının ne kadar yükseldiğini ve birçoğunun akıl almaz fiyatlarla satıldığını hepiniz görüyorsunuz. Bu yüzden giriş ve orta seviyede yer alan akıllı telefonların pazar payı çok daha hızlı yükseliyor.

Özellikle Z kuşağı diye tanımlanan kullanıcı kitlesi hepimizin yakından şahit olduğu gibi akıllı telefonlarını hayatlarının merkezine koymuş durumda… Kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarma konusunda da akıllı telefonlarına oldukça bağlanmış durumdalar. Bu noktada kullanılan telefonların kamera özellikleri ve sunulan kullanıcı dostu uygulamalar vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

Huawei Nova 10 Pro, yenilikçi ve dikkat çeken bir gövde tasarımını bizlere sunuyor. Bu yeni akıllı telefonda sadece arka kameranın değil, ön kameranın da geliştirilerek pek çok yeni özelliğin eklendiğini görüyoruz.

Çift Ön Kamera

Nova 10 Pro, yüksek kaliteli çift ön kamera merceklerine sahip. Ön kameranın biri 60 MP, diğeri ise 8MP çözünürlük değeri sunuyor. 100 derecelik ultra geniş açılı çekim yapabilen 60MP’lik ön kamera 4K video kaydı ve dört aşamalı algılama ile hızlı otomatik netleme yapabilirken, yakın çekim portre ön kamera ise 2x optik, 5x dijital zoom imkanı sunuyor.

Yaygınlaşan kısa video konseptiyle birlikte telefonun kamera moduna bir “Vlog” seçeneği eklenmiş. Aynı anda çekim yapmak için akıllı telefonun birden fazla kamerası kullanılabiliyor ve hem ön hem de arka kameralardan oluşan çift ön kameranın ve ayrıca resim içinde resim çekiminin kombinasyonu ile çok kameralı bir çekim deneyimi sunuluyor. Bu özelliğin seyahat, makyaj ya da teknoloji konularında içerik üretenlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum.

50MP’lik Ana Kamera

Şimdi gelelim arka kameralara… Nova 10 Pro’nun arka kamerası 50MP çözünürlük değeri sunuyor. Bu kamera f/1.8 diyafram değeri ile geliyor. 50MP fotoğraflar çekmek isterseniz kamerada “Yüksek Çözünürlük” modunu seçmeniz gerekiyor. Normal fotoğraf modunu kullanırsanız çözünürlük değeriniz yaklaşık 12MP oluyor.

Diğer kameralar ise f/2.2 diyaframa sahip 8MP ultra geniş makro ve f/2.4 diyafram değerine sahip olan 2MP’lik portre derinlik kamerası. Arka kamera, ışık alımını yüzde 40 artıran Huawei’nin RYYB, yani kırmızı, sarı, sarı, mavi Renk Filtresi sensör dizisini benimsiyor.

Ayrıca, düşük ışıklı ortamlarda ideal fotoğrafçılık sonuçları sunan dört aşama algılama ve sıfır deklanşör gecikmesi teknolojisi ile hızlı AF’nin yanı sıra yapay zeka Anlık Görüntü işlevi de destekleniyor.

Mobil fotoğrafçılığın dinamiklerinden biri olan bokeh etkisi de Nova 10 Pro’da hem portre hem de açıklık modlarında kullanılabiliyor. Çoklu pozlamalı yüksek dinamik aralıklı HDR çekimler, kullanıcıların bir tıklamayla net ve yüksek kaliteli portreler çekmesine yardımcı oluyor.

Üç Farklı Kamera ve RAW desteği

Nova 10 Pro, 54 mm portre odak uzaklığı, 27 mm geniş açı odak uzaklığı ve 19 mm ultra geniş açılı odak uzaklığı ile tutarlı ve yüksek görüntü kalitesi sunuyor.

Yüksek bir dinamik aralık sunan arka kamera, “Pro” modu ile RAW dosya formatında çekim yapabilmenize de imkan tanıyor. Pro modda poz ölçümü, ISO, enstantane, poz düzeltme, netlik ve beyaz ayarı da manuel olarak ayarlanabiliyor.

6.78” OLED Ekran

Son olarak biraz da telefonun tasarım ve diğer özelliklerinden bahsedelim. Telefon oldukça şık bir tasarıma sahip. Arka taraf parmak izi bırakmayan özel bir kaplama ile geliyor. Pil dahil ağırlığı 191 gram. 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan ekran OLED ve boyutu 6.78 inç. İşlemci, Snapdragon 778G. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Pilin kapasitesi ise 4500 mAh ve kutudan 100 Wat’lık hızlı şarj cihazı da çıkıyor.

Sonuç olarak Huawei Nova 10 Pro, tasarımı, gelişmiş kamera özellikleri, ekran kalitesi ve yüksek pil ömrü ile tüm çalışmalarınızda size kolaylık sağlayacak bir telefon olmuş. Telefon için orta sınıfla üst seviye telefonların arasında bir konumlandırma yapılabilir sanıyorum.