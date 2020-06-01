İnceleme: Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Nikon, aynasız full frame Z serisi fotoğraf makineleri için yeni objektifleri ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Nikon, DSLR kullanıcıları için bir efsane olan 24-70mm f/2.8 objektifi bir süre önce full frame aynasız makineleri için de çıkardı. Bu yeni objektif tıpkı eskiden olduğu gibi yine bir efsane olmaya aday gibi görünüyor. Biz de sizler için Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S’yi inceledik.

Objektifin ağırlığı 800 gram. Çok hafif sayılmaz belki, ama rakipleri arasında ağırlık olarak ilk sıralarda yer alıyor. Genelde diğer markalarda 24-70mm f/2.8 modelleri, 900 ile 1000 gram civarında… Objektifin tasarımında en göze çarpan taraf, diyafram ya da isteğe göre metraj bilgisini üzerindeki küçük dijital ekrandan görebilmek. Bu ekranda görmek istediğiniz seçeneği lensin sol yanındaki DISP tuşundan değiştirebiliyorsunuz. 82mm filtre çapına sahip olan lensin dış mercekleri toza karşı fluorin kaplamayla yalıtılmış. Lensin dış aksamına ise parlamaya karşı ARNEO denilen yeni bir malzeme uygulanmış. Lensin en arka halkasının üstünde fokus için bir AF / MF anahtarı bulunuyor. Kamera otomatik ayarda olsa bile buradan manuel ayara geçebilirsiniz. Ancak kamera manuel ayardayken auto komutuna geçiş yapamıyorsunuz. Optik yapı, 2 ED ve 4 asferik dahil, 15 grupta 17 elemandan oluşuyor. Diyafram perdesi 9 bıçaktan oluşuyor. Buda 2.8 açıklıkta çok düzgün ve estetik bokeh efektler elde etmenizi sağlıyor.

Objektifi çoğunlukla dış mekan ve mimari tarzda fotoğraflar çekerek test etmiş olsam da stüdyo çekimleri için çok sık kullanılabilecek bir lens. Dış teste çıkmadan önce lensin stil life çekimi üzerinde hem de açık ve kapalı diyaframda performansı görmek için ilk testimi evde yaptım. Sağdaki fotoğraf 1/30sn, f/2.8, açık diyaframda arka efektlerin oluşturduğu fon mükemmel, çekimi yapılan ürünü öne itiyor. Soldaki fotoğraf 1/6sn, f/22.

Nikon Z7’ye bu yeni nesil 24-70mm’i taktığım gibi yine İstanbul sokaklarına attım kendimi. Kasım ayında olmamıza rağmen küresel ısınmanın nimetlerinden mi, halkın pastırma sıcakları dediği durumdan mı bilmem sıcak ve pırıl pırıl bir havada çıktım teste. Kış güneşinin en büyük nimeti güneşin yatayda kalması sayesinde tüm gün boyunca çekim yapılması. Bu nedenle kışın güneşli günlerini yaza tercih ederim. Testlerimi çoğunlukla sevdiğim bir mekan olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzesi’nde yaptım. Binanın iç mekanlarındaki yatay ve dikey elemanlar çekimlerde hiç bir deformasyona uğramadı. 24mm’de bile distorsiyon gözün fark edemeyeceği kadar az. Testi bitirip eve dönmek için Haliç üzerindeki metro köprüsünden son bir kaç kare daha aldıktan sonra evin yolunu tuttum.

Böylesine kaliteli bir lens hele ki Nikon Z7 üzerine takılıyken sonuçlar insanı coşturuyor. Lens efsane olmaya net bir şekilde aday. Z serisi bir Nikon kullanıyorsanız mutlaka çantanızda hatta daima kameranın üstünde bulunması şart dersek abartmış olmayız. Profesyonel ticari bir fotoğrafçıysanız çekimlerinizin hemen hemen %80’inde kullanacağınız kesin.

Bu arada incelediğimiz Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S, EISA 2019-2020 ödüllerinde en iyi “Profesyonel standart zoom lens” modeli seçildi.

Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S Teknik Özellikler:

* FX biçimli

* Maksimum f/2.8 diyafram

* Minimum f/22 diyafram

* Dahili netleme sistemi

* 38cm en yakın netleme mesafesi

* 82mm filtre çapı

* Yaklaşık 805 gram ağırlık

* Otomatik ve manuel netleme