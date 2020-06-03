İnceleme: ASUS ROG Zephyrus G14

8 çekirdekli AMD Ryzen 9 4000 serisi işlemci, 1TB SSD, 16GB RAM ve NVIDIA GeForce RTX 2060 grafik kartına sahip 14 inçlik bu güçlü taşınabilir bilgisayar, yüksek renk doğruluğu için Pantone Onaylı 2K WQHD (60Hz) panel ile geliyor.

Yazı: Ömer Serkan Bakır

ASUS’un yüksek performans arayan mobil kullanıcılar için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı ROG Zephyrus G14’ü Fotoğraf Dergisi web sitesine konuk ettik.

8 çekirdekli AMD Ryzen 9 4000 serisi işlemci, 1TB SSD, 16GB RAM ve NVIDIA GeForce RTX 2060 grafik kartına sahip 14 inçlik bu güçlü taşınabilir bilgisayar, yüksek renk doğruluğu için Pantone Onaylı 2K WQHD (60Hz) panel ile geliyor.

Dünyanın en güçlü 14 inç taşınabilir modellerinden biri olan Zephyrus G14’ü farklı ortamlarda ve değişik çalışmalarda kullanarak deneyimledik. Görüntü işleme yazılımları ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafları açtık, işledik, kaydettik. Aynı anda birçok pencerede farklı işlemler yaptırdık. Video işlemede kısa içerikler hazırladık. Farklı ekranlara bağladık. Sonuçta yüksek dosya boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü işlerin hiçbirinde bizi yarı yolda bırakmadı. Ekranın renk doğruluğu ve farklı ışık ortamlarındaki sonucu da bizi oldukça tatmin etti. Esasında yazının sonunda söyleyeceklerimizi en başta söylemiş olduk. Dilerseniz deneyimlerimizi paylaşmaya devam edelim.

Öncelikle cihazı elimize aldığımız andaki ilk izlenim bizi gerçekten şaşırttı. Teknik özellikleri bir yana, ürünün farklı tasarımı ve kasasında kullanılan parmak izi bırakmayan malzeme kalitesi bilgisayarı kullanmadan bile bizi etkilemeyi başardı.

Kompakt, şık ve sağlam kasa

Hepinizin bildiği gibi bugün taşınabilir bilgisayar piyasasında performans serisi dendiği zaman akla ilk önce oyun bilgisayarları geliyor. Fotoğraf camiasında, oyun dünyasına uzak pek çok kullanıcı bu bilgisayar serilerini ya hiç bilmiyor ya da renkli klavye ve abartılı tasarımları sevmedikleri için inceleme gereği bile duymuyor. Uzun zamandır, oyun bilgisayarı diye piyasada satılan birçok modelin esasında yüksek performans gerektiren içerik üretimi işlerinde de sorunsuz olarak kullanılabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bu noktada konuştuğum birçok fotoğrafçının az önce söylediğim abartılı tasarım konusuna fazlasıyla takıldıklarını gördüm. Biz fotoğrafçıların, tasarım ve sanat işleri ile uğraşan kişilerin kullandıkları ürünlerin renklerine veya tasarım detaylarına fazlasıyla dikkat ettiklerini belirtmeliyim.

Şimdi burada bir parantez açarak, incelediğimiz Zephyrus G14’ün diğer oyuncu bilgisayarlarından çok farklı, sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek istiyorum. Klavyesinin arka aydınlatması da beyaz ve şiddeti ayarlanabiliyor. Zephyrus G14, piyasadaki taşınabilir oyun/performans bilgisayarına göre çok daha küçük boyutlara sahip. Birçok fotoğrafçının kullandığı fotoğraf sırt çantalarına da kolayca sığabiliyor. Dayanıklı bir kasa yapısına sahip olan cihazın inceliği 17,9 mm ve ağırlığı ise 1,6 kg.

Kasanın dış kenarlarında, ısı üreten bileşenlerin olduğu böyle yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayarın gerek duyduğu havalandırma ızgaraları yer alıyor. Özellikle arka menteşe alanında kullanılan açılı havalandırma ızgaraları da ürüne ayrı bir güzellik katıyor.

Bir diğer detay da, her ortama uyum sağlayabilen Zephyrus G14’ün alüminyum kapağındaki hassas CNC ile oluşturulmuş 6.536 mini delik… Petek takviyeleri, şasiyi hafif tutmak için minimum malzeme ile güç katıyor. Magnezyum alüminyum alaşımlı panel aynı zamanda parmak izine karşı da dayanıklı. İlerleyen günlerde ise “AniMe Matrix” LED aydınlatmalı modeller de Türkiye’de satışa sunulacak. Benzersiz bir deneyim sunan LED ışıklar sayesinde ekranın arka kısmını da kişiselleştirebileceksiniz. Yaratıcılığınızı ifade eden özel görüntüleri veya animasyonları bu binlerce mini LED yardımıyla oluşturabileceksiniz.

İçerik üreticileri için yüksek performans

8 çekirdekli gelişmiş güç verimliliğine sahip yeni AMD Ryzen 4000 serisi mobil işlemci cihazın ana gücünü oluşturuyor. NVIDIA RTX grafik kartı ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB kapasiteye sahip NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Bu güçlü donanım özellikleri ile fotoğrafçı, tasarımcı ve video geliştiriciler işlerini çok daha verimli bir şekilde çözümleyebiliyor. Ayrıca güncel oyunlarda da en yüksek performans ihtiyacına cevap verilebiliyor.

Güç düğmesindeki güvenlik…

Zephyrus G14, tam boyutlu işlevselliği çok daha küçük bir alana sığdırmak için son derece kompakt klavye ile birlikte geliyor. Ayrıca güç düğmesinde parmak izi girişine sahip ilk ROG dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip. Bu özellik dizüstü bilgisayarı uyandırmanın telefonunuzun kilidini açmak kadar kolay olmasını sağlıyor. Masaüstü bilgisayar klavyelerinden esinlenen düzen; ses, mikrofon sesini kapatma ve ROG Armoury Crate yazılımına kolayca erişebileceğiniz özel kısayol tuşlarıyla kendinizi alıştığınız düzende hissetmenizi sağlıyor. ErgoLift tasarımı, yazmayı her zamankinden daha rahat hale getirmek için klavyeyi uygun açıyla yükseltiyor.

Bu kadar kompakt bir yapıda tabi bazı eksiklikler de yok değil. Dikkatimizi çeken iki eksiklik, bir web kameranın ve SD kart girişinin olmaması oldu.

Kolay şarj ve uzun pil ömrü

Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği biliniyor. Ancak Zephyrus G14 için durum biraz farklı… Hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğu ortadan kaldırılırken, günlük kullanımda yaklaşık 10 saate yakın pil ömrü sunuluyor. Ayrıca Type-C uyumlu şarj etme yeteneği de bulunan notebook, hareketli ve dinamik kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Bir dizi kullanışlı bağlantı noktası bulunan modelin sağ tarafında iki adet USB 3.0, bir adet USB-C ve kilit yuvası yer alıyor. Sol tarafta ise güç adaptörü girişi, HDMI, şarj imkanı ve başka bir monitöre bağlamak için DisplayPort çıkışı da sunan USB-C ve mikrofon/kulaklık girişi yer alıyor.

https://www.asus.com/tr/Laptops/ROG-Zephyrus-G14/