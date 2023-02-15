ViewSonic, ‘Premium Garanti Hizmeti’ dönemini başlattı

ViewSonic, yüksek standartlarda üretilmiş monitör serileri için 1 Ocak 2023’ten itibaren kullanıcılarına “Premium Garanti Hizmeti” vermeye başladığını duyurdu. ViewSonic, dört farklı monitör serisinin tüm modellerinde; garanti süresi içerisinde, garanti koşullarını kapsayan arızalarda daha iyi bir müşteri deneyimi için onarım yerine ürün değişimi gerçekleştiriyor.

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, 1 Ocak 2023’ten itibaren satın alınan VP, VG, XG ve Omni (Gaming) monitör serilerinde premium garanti hizmeti başlattı. Ürünlerinin kullanılan malzeme ve işçilik açısından, garanti süresini kapsayan zaman içerisinde kusursuz olduğunun garantisini veren ViewSonic, seçili monitör serileri için bir arıza meydana geldiğinde onarım yerine direkt ürün değişimi yapılacağını duyurdu. Premium Garanti Hizmeti kapsamında; garanti koşullarına uygun bir arıza söz konusu olduğunda sadece ilk 6 ay değil tüm garanti süresi boyunca parça değişimi ve onarım yerine birebir ürün değişimi prosedürü uygulanacak.

ViewSonic Piksel Politikası

ViewSonic endüstrideki en rekabetçi piksel politikasını sunarken özellikle VP monitör serisi için sıfır piksel iddiası sunuyor. Aynı zamanda, diğer ürünlerinde de çözünürlük ve ölü piksel çeşidine göre 3 ila 5 pikselden fazla ölü pikselin kusurlu olarak kabul edileceğini duyuruyor.

Monitör üreticileri arasında en iyi piksel garantisine sahip şirketlerden biri olan ViewSonic’in monitörleri, ekranların tüm ergonomik yönlerini kapsayan uluslararası standartlara uygun olarak üretiliyor. Ayrıca ViewSonic VP serisi ürünlerde sıfır hatalı tam piksel ve sıfır hatalı alt piksel ile ISO spesifikasyonlarını karşılıyor ve onun da üzerinde bir hizmet sunuyor.