İnceleme: MSI PRO MP341CQW 34” Kavisli Monitör

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Bugüne kadar pek çok markanın farklı boyuttaki monitörlerini inceledim ve görüşlerimi sizlerle hem Fotoğraf Dergisi’nde hem de web sitemizde paylaştım. Ancak şimdiye kadar kavisli bir monitörü hiç incelememiştim. Bu sefer gelişmiş özellikleri ile pek çok alanda kullanılabilecek MSI PRO MP341CQW 34″ kavisli monitörünü inceleme fırsatı yakaladım.

İlk kez bir kavisli monitör inceleyeceğimden, biraz daha fazla vakit geçirebilmek için eşimden gelebilecek tüm eleştirileri göze alarak evdeki çalışma masamda kullanmak istedim. Evdeki 1×1 metre boyutundaki kare çalışma masama yerleştirdiğim bu yeni monitörle bir süre zaman geçirdim. Sizlere izlenimlerimi ve monitörün öne çıkan özelliklerini kısaca anlatmak istiyorum.

34 inç, 21:9 en boy oranı

MSI PRO MP341CQW modeli oldukça ince çerçeveli tasarımı ve beyaz rengi ile hem ofisinize hem de yaşam alanınıza ayrı bir hava katacak şık bir görünüme sahip. Monitörü kutusundan tek başıma kolayca çıkarabildim. Kutu içerisinden çıkan dört vida ile masa aparatına bağladıktan sonra kullanıma hazır hale geldi. Bu monitörü masa aparatı ile belli bir açıda sadece yukarı ve aşağıya bakacak şekilde hareket ettirebiliyorsunuz, yüksekliği sabit.

34 inçlik 21:9 en boy oranına sahip, ultra geniş bir deneyim sunan bu modelle ilk çalışmalarımda biraz acemilik çektiğimi itiraf etmeliyim. Ancak çok kısa bir süre sonra ekrandaki çalışma alanını çok daha verimli kullanmaya başladım. İnanın bu çok önemli ve kendi çalışma şeklinize en uygun kullanımı bulduktan sonra işler çok hızlı ilerliyor.

3440×1440 çözünürlük, 100 Hz yenileme hızı

1.500 Radyan değerinde VA kavisli bir panele sahip olan PRO MP341CQW, 3440×1440 (UWQHD) çözünürlük, 100 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi sunarak net ve pürüzsüz görseller sağlıyor. Bu da gözlerinizin odak noktasının dışındaki bölümden daha az rahatsız olmasını sağlayarak olası yorgunlukları azaltan bir tasarım tercihi olarak öne çıkıyor.

MSI PRO MP341CQW, grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar, video editörler, sosyal medya içerik sağlayıcıları ve çok daha fazlası için eğlenceli bir model olmuş. Bu monitörü sadece iş amaçlı değil, film izlemek ya da oyun oynamak için de kullanabilirsiniz. Özellikle film izlerken 21:9 kavisli panel sayesinde daha kapsayıcı bir deneyim sunarak normal bir monitöre göre çok daha iyi görsel bir deneyim sunuyor. Monitörde 2 adet 2W gücünde hoparlör kullanılmış. Böylece oyun oynarken ya da bir film seyrederken harici bir hoparlöre ihtiyaç duyulmuyor.

MSI CUBI Mini PC ile kullandık

Bir DisplayPort ve çift HDMI bağlantı noktasına sahip monitör, PC, medya oynatıcılar ve hatta oyun konsollarıyla da sorunsuz kullanılabiliyor. Biz de bu monitörü öncelikle MSI’ın Intel işlemcili CUBI mini PC modeliyle birlikte kullandık. Bu oldukça küçük ve kullanışlı CUBI Mini PC modelini VESA bağlantı aparatıyla dilerseniz monitörün arka kısmına da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımda hem kablolardan kurtulabilir hem de dilediğiniz anda PC girişlerine kolayca erişebilirsiniz. Yine farklı bir seçenek olarak MSI’ın Intel işlemci seçenekleriyle satışa sunulan az yer kaplayan DP21 mini PC’lerine de göz atabilirsiniz.

Ultra Wide Quad HD 3440 x1440 çözünürlüğünde olan bu panel, 100hz yenileme hızı ile piyasadaki diğer profesyonel monitörlerin çoğundan ayrılıyor. Kavisli monitör, kavisi insan gözünün şekline fiziksel olarak daha uyduğu için göz yorgunluğunu azaltmaya da yardımcı oluyor. Bu sebeple ekrana yakın bir mesafeden baktığınızda bile gözleriniz rahatsız olmuyor. Ekran kavisli olduğu için gözlerinizle ekran arasındaki mesafe değişmiyor. Monitörü uygun bir mesafede kullanıyorsanız, monitörünüzde herhangi bir görüntü izlemek için başınızı veya boynunuzu hareket ettirmeniz gerekmiyor. Sadece gözlerinizi hareket ettirerek ekrandaki her şeyi görebilirsiniz.

Video düzenleme de rahat kullanım

Bu tarz geniş bir ekranda çalışırken alıştığınız kullanım şekillerini de biraz değiştirmeniz gerekiyor. Ekranın size sağladığı geniş görüntü oranını çoklu programlarla da destekleyebilirsiniz. Kısaca pek çok programı yan yana kullanmanız mümkün. Bu bahsettiğim şey özellikle Adobe Premier gibi video düzenleme yazılımlarında da kullanım kolaylığı sağlıyor ve çok daha verimli bir çalışma düzeni oluşturmanıza imkan sunuyor.

3000:1 statik kontrast oranı, 1,07 milyar renk desteği ve %116 sRGB gamı (CIE 1976) ​​ile fotoğraf ve video düzenlemeleriniz için ideal renk doğruluğu da sağlanıyor.

Göz konforu da önemli!

MSI PRO MP341CQW, TÜV Sertifikalı Anti-Flicker yani görüntüde titreşimi engelleyen teknolojiye sahip. Ayrıca daha az mavi ışık teknolojileri ile olası göz yorgunluklarını en aza indirgenmesi hedeflenmiş.

Fabrikada kalibre edilen birden çok görüntüleme moduyla her sahnenin ve ayrıntının keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Film, oyun ya da standart gibi modlarla içeriğiniz için en uygun olanını kolayca seçebilirsiniz. Monitörün ayar tuşları sağ arka kısımda yer alıyor. Burada tüm ayarlara kolayca erişebilmeniz için 5 tuş bulunuyor. Tuşlara erişim kolay, elinizi çok arkaya atmanız gerekmiyor. Ayarları anlamanız ya da alışmanız sadece 1-2 dakika sürüyor.

MSI Display Kit Yazılımı

MSI monitörlere özel Display Kit yazılımı sayesinde renk kalibrasyonu gerçekleştirebilir veya hazır modlarla farklı kullanım senaryolarına uygun bir ayar gerçekleştirebilirsiniz. Display Kit yazılımı ile ayrıca tüm kişisel ve renk ayarları, güç-bağlantı kontrolü, ekran pencere yerleşimi gibi düzenlemeler de yapılabiliyor.

Detaylı bilgi ve satın almak için: https://msi.gm/SDE228D2