Fotoğrafı girişime dönüştüren yazıcı

Epson, her türlü fotoğraf veya tasarımı kumaşa, kupaya, çantaya baskı yapabilen 24 inç’lik SureColor SC-F500/SC-F501 modelleriyle hediyelik eşya ve promosyon ürünleri üretme imkânı sunarak kullanıcılara düşük sermayeyle yeni bir girişim fırsatı veriyor.

Advertorial

Kendi markasını yaratmak isteyenler için geliştirildi!

Epson, kurumsal hayattan bunalan, kendi işini kurmanın hayalini kuran ve işini büyütmek isteyen girişimcilere ilham olmaya devam ediyor. Süblimasyon mürekkep kullanan ve kullanıcısına iş fikri yaratma fırsatı sunan Epson SureColor F500 serisi ideal bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Epson, her türlü fotoğraf veya tasarımı kumaşa, kupaya, çantaya baskı yapabilen 24 inç’lik SureColor SC-F500 ve SC-F501 modelleriyle hediyelik eşya ve promosyon ürünleri üretme imkânı sunarak kullanıcılara düşük sermayeyle yeni bir girişim fırsatı veriyor. Yapılacaklar ise kullanıcının hayal gücüyle sınırlı…

Epson, kendi işini kurmak isteyenler için düşük sermayeli bir alternatif sunuyor. Kendi ürünlerini üretmek isteyen girişimciler veya küçük işletmeler, SureColor SC-F500/501 modeli ile kumaşa, kupaya, çantaya baskı yapabiliyor. Böylece düşük maliyetlerle kendi markasını yaratarak hediyelik eşya ve promosyon ürünleri üretebiliyor.

Fotoğraf meraklıları için iş fikri

Epson’un süblimasyon yazıcısı, fotoğrafçılığı hobinin dışına çıkarmak ve portföylerini dijital ortamdan gerçek hayata taşımak isteyenler için de bir iş fırsatı yaratıyor. Her türlü materyale baskı imkanı sunan Epson SureColor yazıcı serisi sayesinde çektiğiniz fotoğrafları gün yüzüne çıkarabilir, kupa bardak, tişört gibi promosyonel malzemeler üretebilir ve hatta e-ticarete yönelerek fotoğraf sanatını bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Maksimum üretkenlik ile kendi markanı hazırla!

Epson, SureColor SC-F500/501 modeliyle herkesin kendi işini kurmasına destek oluyor. Üretmek istenilen ürün ister basılı telefon kılıfları ister kupa veya mousepadler isterse tişört veya yastık kılıfı olsun, SC-F500/501, kendi markasını yaratmak isteyen veya küçük işletmelere maksimum üretkenlik, güvenilirlik ve düşük toplam sahip olma maliyeti sağlıyor. Ayrıca, kurulumu, kullanımı veya bakımı uzman bilgisi gerektirmiyor. Kullanım kolaylığı, üretkenlik ve verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan bu boya süblimleştirmeli yazıcı, kullanıcısının hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya çıkarıyor.

Optimum kullanım kolaylığı

Epson’un teknolojileri, sezgisel olmanın yanı sıra kullanımı da kolay. 4,3 inçlik dokunmatik ekranı gereken bilgilere kolayca ulaşmayı sağlıyor; hatta eldiven takarken bile ekran kolayca kullanılabiliyor. Yazıcı kullanımı ve bakımını uzmanlık gerektirmeyen bir iş haline getiren SC-F500/501, Wi-Fi bağlanabilirliği ve otomatik kâğıt değiştirme işlevlerine de sahip.

Çalışırken mürekkep dolumu

Epson’un 24 inçlik (60 cm’lik rulo ve A4/A3 desteği ile) ilk süblimasyon mürekkep kullanan yazıcı modeli SureColor SC-F500, yenilikçi mürekkep çözümüyle baskı sırasında mürekkep bitse dahi çalışmaya devam ederken tanklar doldurulabiliyor. Bu da çalışma sırasındaki kesintileri azaltıyor. 4,3 inçlik dokunmatik ekranı gereken bilgileri anlık olarak kullanıcısına aktarıyor. Toza dayanıklı tasarım, tozların yazıcıya girmesini önlüyor, nozül tıkanmasından kaynaklanan yanlış baskıları önleyerek tozlu ortamlarda bile zaman alan temizlik döngülerini azaltıyor. Bu model de yine iki yıllık standart Epson garantisi ile müşteriye sunuluyor. SureColor SC-F500’den farklı olarak SC-F501, floresan sarı ve pembe mürekkepli model olarak tasarlandı. Epson, bu alanda kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenlere destek@epson.com.tr üzerinden destek veriyor.

SureColor SC-F500’ün öne çıkan özellikleri: