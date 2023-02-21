İnceleme: Infinix Note 12 VIP

Türkiye pazarında adını daha fazla duymaya başlayacağımız Infinix markasının Note 12 VIP akıllı telefon modelini inceledik.

Şık tasarımlı, kaliteli ve dolu dolu bir kutu içerisinde gelen Note 12 VIP, 120 Wat süper şarj özelliği, 120 Hz yenileme hızı, 6.7 inç full hd plus AMOLED ekran ve 108MP kamerası ile öne çıkıyor.

17 dakikada %100 şarj…

Note 12 VIP modelinde pili 17 dakikada %1’den %100’e şarj edebilen yeni bir teknoloji kullanılmış. Infinix, bu modelde 120W Hiper Şarj özelliğini 4500mAh batarya ile entegre ederek kullanıcılara maksimum batarya kapasitesi sunuyor.

Cihaz 120W şarj hızıyla sadece 17 dakikada %1’den %100 doluma ulaşıyor. Bu söylenen rakamlar tabi ki ortam şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak dakikalar içerisinde pilinizi gün boyu yetecek kadar hızlıca şarj edebiliyorsunuz ki bu özellikle telefonları ile oyun oynayanlar ya da sık video çekenler için önemli bir şey…

Infinix, hızlı şarj özelliğini sorunsuz bir şekilde kullanıcılara sunmak için, çift şarjlı ve çift hücreli bir pil kullanıyor. TÜV sertifikalı batarya ve şarj koruma teknolojileri, Note 12 VIP’in voltajı ve amper değerlerini en uygun şekilde ayarlamasını ve mevcut girişi iki katına çıkarmasını sağlıyor. Ultra hızlı şarjı güvenli bir şekilde sunan bu yeni model, şarj cihazı, devre ve pil için pek çok şarj ve pil koruma özelliğini içeriyor.

Note 12 VIP ayrıca akıllı telefon şarjının her zaman güvenli olmasını sağlamak için cihazın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen termal sensörlerle birlikte geliyor. Bu model için şarj konusu gerçekten çok önemli…

Gelelim Note 12 VIP’nin kamera özelliklerine…

Arka kısımda üçlü bir kamera yapısı kullanılmış. Ana kamera 108 MP ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Kamera modunda yüksek çözünürlüklü 108 MP fotoğraflar çekilmek istendiğinde bu seçeneğin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçeneği işaretlemezseniz çektiğiniz fotoğraflar 12 MP olarak kaydediliyor.

12 MP’lik normal bir fotoğraf yaklaşık 4MB yer kaplarken, 108MP’de ise yaklaşık 17MB’lık büyüklüğe sahip oluyor.

108MP’lik kameranın sensör boyutu 1/1,67 inç. İyi ayrıntılar için daha fazla ışık alan büyük 1,92 mikron pikseller üreten 9’u 1 arada piksel gruplamayı destekliyor. Ana kameranın hemen altında ise 13 MP’lik ultra geniş açı kamera ve 2 MP’lik lazer algılamalı bir derinlik kamerası yer alıyor. Lazer Algılamalı Otomatik Odaklama özelliği telefonun düşük ışık koşullarında da odaklanmasını etkili bir şekilde iyileştiriyor.

Ön kamera ise 16MP ve uygun ışık koşullarında derinlikli ve kaliteli portreler çekebilmenize imkan veriyor.

Tabi tüm bu saydığımız kamera özellikleri gündelik hayatta ve sosyal medya kullanımı için işinizi görebilecek nitelikte. Ancak bu telefonu alıp da üst segment bir telefonun kamera özellikleri ile karşılaştırmaya kalkmayın bizce…

Kamera modunda ayrıca Pro, süper gece, ağır çekim, panorama, süper makro gibi çekim modları da kullanılabiliyor.

Ana kamera video çözünürlüğü en yüksek 2K / 30fps oluyor. Video modunda ultra sabit diye adlandırılan bir özellik eklenmiş. Bu özellik seçilirse elinizin titreşimleri veya yürürken yaptığınız video çekimleri daha stabil hale getiriliyor. Ancak burada çözünürlük değeri 1080’e düşüyor ve açınız biraz daralıyor.

6,7 inç FHD+ AMOLED Ekran

Telefon, 6,7 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. Yenileme hızı 120Hz ve 360Hz dokunmatik örnekleme ile kullanıcıların özellikle oyunlarda pürüzsüz ve akıcı bir görsel deneyim yaşamaları sağlanıyor. Ekranda kullanıcılara %100 DCI-P3 renk gamı, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği ve yüksek kontrast oranları gibi önemli görüntü özellikleri sunuluyor.

Infinix Note 12 VIP’in e-spor orta seviye bir oyuncu telefonu olduğunu söyleyebiliriz. MediaTek Helio G96 işlemcisi, Note 12 VIP’ye hız ve güç sağlıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2.05 GHz’e kadar hızlanan iki güçlü Arm Cortex-A76 işlemci çekirdeği ve yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan Arm Mali G57 GPU’yu içeriyor.

Telefonun 8 GB belleği, 5 GB’a kadar genişletilmiş RAM sağlamak için RAM ve ROM’u entegre ederek 13 GB’a çıkabiliyor. Bu özellik akıllı telefonun işlem hızını artırdığı gibi kullanıcıların akıllı telefonlarını çoklu görevlerde kullanmak için performans hızı da sağlıyor.

Telefonun arka kısmında sunduğu malzeme kalitesi çok hoş. Cihaz, cam dokusu ve karbon fiberin gücü ile havacılık sınıfı ultra ince cam elyaf malzeme kullanıyor. Tasarımında kullanılan materyaller, telefonun 199 gram ağırlık ve 7,89 mm inceliğe sahip olmasını mümkün kılıyor.

Android 12 tabanlı yeni XOS 10.6 yazılımına sahip olan Note 12 VIP ayrıca, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ekleyen Folax Ai (yapay zeka) sesli yardımcısını destekliyor. Telefondaki XOS yazılımıyla işinize yarayacak pek çok farklı uygulama kullanılabiliyor.