İnceleme: Kingston Nucleum USB-C Hub

Kingston Nucleum, USB-C bağlantısı ile enerjiye ihtiyaç olmadan kullanabileceğiniz ve her yere taşıyabileceğiniz çoklayıcı bir aksesuar.

Günümüzde yeni dizüstü bilgisayarların bir ya da iki portla geliyor olması, kullandığımız çevre ekipmanlarını bağlayabilmemiz için başka aksesuarlara sahip olmamızı gerektiriyor. Piyasada USB-C portuna takılabilen ve çoklayıcı görevine sahip birçok marka/model görebilmek mümkün. Ancak Apple marka bilgisayar ve tabletlerle kullanılacak aksesuarların biraz daha dikkatli seçilmesi gerekiyor. İşte biz de günümüzde artan çevre birimlerini hem MAC hem de PC’lerde sorunsuz kullanabileceğiniz Kingston Nucleum USB-C Hub’ı inceledik.

Kingston Nucleum, USB-C bağlantısı ile enerjiye ihtiyaç olmadan kullanabileceğiniz ve her yere taşıyabileceğiniz çoklayıcı bir aksesuar. Bu çoklayıcıyı kullanarak tek seferde 7 adet cihaz/aksesuar bağlantısı yaparak sorunsuz bir çalışma ortamı hazırlayabilirsiniz. Kingston Nucleum, 1 adet HDMI çıkışı, 2 adet USB-A, 2 adet USB-C, microSD ve SD kart okuyucu girişine sahip.

Tek USB-C bağlantısı ile 7 bağlantı noktasına imkan veren Kingston Nucleum, küçük ve hafif yapısıyla her zaman fotoğraf ya da notebook çantanızda taşıyabileceğiniz bir ürün. Çoklu cihaz kullanımına ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için tasarlanan bu ürün, microSD ve SD kart okuyucuları sayesinde fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yeni nesil dizüstü bilgisayar ve tabletlerde hafıza kartı girişleri olmadığından veri aktarımları için zorlanan içerik üreticileri Kingston Nucleum ile hızlı ve kolay bir şekilde fotoğraf ve videolarını istedikleri cihaza aktarabilirler.

Kompakt boyutu ve dahili kablosu ile yer kaplamayan Nucleum, 60W’a kadar bağladığınız cihazları şarj edebilme özelliğine de sahip. Böylece kullandığınız cep telefonlarını da bu aksesuar sayesinde kolayca şarj edebilmeniz mümkün.

Bu çoklayıcı, pek çok farklı senaryo düşünülerek kullanılabilir. Örneğin yeni aldığınız bir dizüstü bilgisayarı, Kingston Nucleum ile hem 4K bir monitöre, hem de hard diske takılı kullanabilirsiniz. Aynı anda da dizüstü bilgisayarınızı şarj edebilir, hafıza kartlarınızdaki verileri aktarabilirsiniz. Sadece USB-C girişine sahip bir dizüstü bilgisayarınız varsa üründeki HDMI bağlantısı sayesinde projeksiyon cihazlarına da kolayca bağlayabilirsiniz.

Kingston Nucleum USB-C Hub’ı MAC/PC dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde deneyimledik. Enerji ya da veri aktarımları sırasında herhangi bir olumsuzluk, takılma ya da görmeme gibi bir problemle karşılaşmadık. Eğer siz de kullandığınız bilgisayar ya da tablet için bu tarz bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız Kingston Nucleum tavsiye edebileceğimiz güvenilir bir ürün.