İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

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Kingston’un son derece küçük ve hafif yeni taşınabilir SSD modeli XS2000 inceleme konuklarımızdan biri oldu.

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Kingston’un son derece küçük ve hafif yeni taşınabilir SSD modeli XS2000 inceleme konuklarımızdan biri oldu. Kingston XS2000 modelinin 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere üç farklı kapasitesi satışa sunulmuş durumda.

Photo 202112021533499 - İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

Öncelikle XS2000’in boyundan büyük bir performansa sahip olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bu cepte taşınabilen SSD depolama cihazı, yeni nesil performansa uyum sağlamak için USB 3.2 Gen 2×2 hızını destekliyor. XS2000 taşınabilir SSD, sunduğu yüksek performans ile profesyonel içerik üreticileri için tasarlanmış bir depolama cihazı. Bu yüzden ürünü basit bir USB bellek ya da sıradan bir SSD ile karşılaştırmak pek doğru olmaz. XS2000, masa üstü ya da notebook bilgisayarlarla çalışan, video montajı ve benzer zorlu, performans gerektiren işleri yapanlar için önerilebilir. Ayrıca seyahatlerde hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyabilecek profesyonel fotoğrafçıların da işine yarayacaktır. Hareket halindeyken hızlı, güvenilir veri aktarımı ve depolama ihtiyacını karşılayan bu yeni SSD oldukça sağlam bir yapıya sahip. IP55 koruma derecesine sahip olan SSD, kutusundan çıkan kauçuk koruma kılıfıyla darbeye, düşmeye, suya ve toza dayanıklı hale geliyor. Böylece yanlışlıkla elinizden düşürdüğünüzde, nemli ya da ıslak yüzeylerde kullandığınızda ve en önemlisi de sarsıntıda hiç bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.

1631168401 Kingston XS2000 - İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

XS2000, 69.54×32.58×13.5mm boyuta ve sadece 28.9 gram ağırlığa sahip. Ürünün arka kısmında USB-C bağlantı noktasının yanında mavi bir ışık bulunuyor. Böylece ürünün çalışıp çalışmadığı da kolayca anlaşılabiliyor.

Kingston XS2000, Silicon Motion’ın harici bir köprü çipine ihtiyaç duymayan modern bir iç tasarımından yararlanıyor ve bunun yerine yerel USB ile iletişim kurabiliyor. Bu tasarım, boyutu, ağırlığı, güç tüketimini ve maliyeti azaltırken yüksek düzeyde performans sunabiliyor. SSD, 2.000 MB/s’ye kadar hem okuma hem de yazma hızları sunacak şekilde derecelendirilmiş ve tüm işletim sistemleriyle uyumluluk için exFAT dosya sistemiyle önceden biçimlendirilmiş olarak geliyor. Yani bu ürünü Windows, MacOS ya da Android işletim sistemleri kullanan cihazlara sorunsuz bağlayabilirsiniz.

XS2000 Lifestyle images XS2000 Mac PC Laptop 3 1080x1920 13 10 2021 19 29 - İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

Bu yüksek hızlı depolama cihazının en yüksek hızını görebilmek için USB 3.2 Gen 2×2’yi destekleyen bir USB Type-C bağlantı noktası olması gerektiğini belirtelim. En yüksek aktarım hızlarına ulaşmak için, XS2000’in USB-C 3.2 Gen 2×2 bağlantı noktasına sahip bir bilgisayara bağlanması gerekiyor. Ancak USB 3.2 Gen 2 ve ayrıca USB 3.1 ve 3.0 sürümleriyle tamamen geriye dönük uyumlu olarak çalışıyor.

Photo 2021120215335017 - İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

XS2000 kullanıcılara, uygun bilgisayar sistemine bağlandığında 2.000 MB/sn hıza kadar yüksek verimlilik sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, 4K/8K videolar ve diğer büyük belgeleri hem taşımak hem de üzerlerinde düzenleme yapmak için kullanılabiliyor.  Ürün ayrıca 5 yıl garanti ile satışa sunuluyor.

XS2000 Product Images sxs2000 2000gb pb hr 25 08 2021 18 26 - İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

Kingston XS2000 Taşınabilir SSD’nin Özellikleri:

  • USB 3.2 Gen 2×2 Performansı: 2,000MB/s hızına varan okuma/yazma hızları
  • Yüksek Hızlı Kapasite: Yüksek çözünürlüklü görüntüler, 4K/8K videolar ve büyük belgeler için 2TB’a varan kapasite
  • Sağlam: Lastikli koruma sayesinde suya, toza ve sarsıntıya dayanıklı
  • Cepte Taşınabilir: Küçük ve hafif tasarım her yere taşımayı kolaylaştırır
  • Arayüz: USB 3.2 Gen 2×2
  • Hız: En fazla 2,000MB/s okuma, 2,000MB/s yazma
  • Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB
  • Boyutlar: 54×32.58×13.5mm
  • Ağırlık: 9 gr.
  • Dış Materyal: Metal + Plastik
  • Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C
  • Depolama Sıcaklığı: -20°C~85°C
  • Uyumluluk: Windows 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS

Kingston XS2000 Taşınabilir SSD ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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