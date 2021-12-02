İnceleme: Kingston XS2000 Taşınabilir SSD

Kingston’un son derece küçük ve hafif yeni taşınabilir SSD modeli XS2000 inceleme konuklarımızdan biri oldu. Kingston XS2000 modelinin 500GB, 1TB ve 2TB olmak üzere üç farklı kapasitesi satışa sunulmuş durumda.

Öncelikle XS2000’in boyundan büyük bir performansa sahip olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Bu cepte taşınabilen SSD depolama cihazı, yeni nesil performansa uyum sağlamak için USB 3.2 Gen 2×2 hızını destekliyor. XS2000 taşınabilir SSD, sunduğu yüksek performans ile profesyonel içerik üreticileri için tasarlanmış bir depolama cihazı. Bu yüzden ürünü basit bir USB bellek ya da sıradan bir SSD ile karşılaştırmak pek doğru olmaz. XS2000, masa üstü ya da notebook bilgisayarlarla çalışan, video montajı ve benzer zorlu, performans gerektiren işleri yapanlar için önerilebilir. Ayrıca seyahatlerde hızlı veri aktarımına ihtiyaç duyabilecek profesyonel fotoğrafçıların da işine yarayacaktır. Hareket halindeyken hızlı, güvenilir veri aktarımı ve depolama ihtiyacını karşılayan bu yeni SSD oldukça sağlam bir yapıya sahip. IP55 koruma derecesine sahip olan SSD, kutusundan çıkan kauçuk koruma kılıfıyla darbeye, düşmeye, suya ve toza dayanıklı hale geliyor. Böylece yanlışlıkla elinizden düşürdüğünüzde, nemli ya da ıslak yüzeylerde kullandığınızda ve en önemlisi de sarsıntıda hiç bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.

XS2000, 69.54×32.58×13.5mm boyuta ve sadece 28.9 gram ağırlığa sahip. Ürünün arka kısmında USB-C bağlantı noktasının yanında mavi bir ışık bulunuyor. Böylece ürünün çalışıp çalışmadığı da kolayca anlaşılabiliyor.

Kingston XS2000, Silicon Motion’ın harici bir köprü çipine ihtiyaç duymayan modern bir iç tasarımından yararlanıyor ve bunun yerine yerel USB ile iletişim kurabiliyor. Bu tasarım, boyutu, ağırlığı, güç tüketimini ve maliyeti azaltırken yüksek düzeyde performans sunabiliyor. SSD, 2.000 MB/s’ye kadar hem okuma hem de yazma hızları sunacak şekilde derecelendirilmiş ve tüm işletim sistemleriyle uyumluluk için exFAT dosya sistemiyle önceden biçimlendirilmiş olarak geliyor. Yani bu ürünü Windows, MacOS ya da Android işletim sistemleri kullanan cihazlara sorunsuz bağlayabilirsiniz.

Bu yüksek hızlı depolama cihazının en yüksek hızını görebilmek için USB 3.2 Gen 2×2’yi destekleyen bir USB Type-C bağlantı noktası olması gerektiğini belirtelim. En yüksek aktarım hızlarına ulaşmak için, XS2000’in USB-C 3.2 Gen 2×2 bağlantı noktasına sahip bir bilgisayara bağlanması gerekiyor. Ancak USB 3.2 Gen 2 ve ayrıca USB 3.1 ve 3.0 sürümleriyle tamamen geriye dönük uyumlu olarak çalışıyor.

XS2000 kullanıcılara, uygun bilgisayar sistemine bağlandığında 2.000 MB/sn hıza kadar yüksek verimlilik sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, 4K/8K videolar ve diğer büyük belgeleri hem taşımak hem de üzerlerinde düzenleme yapmak için kullanılabiliyor. Ürün ayrıca 5 yıl garanti ile satışa sunuluyor.

Kingston XS2000 Taşınabilir SSD’nin Özellikleri:

USB 3.2 Gen 2×2 Performansı: 2,000MB/s hızına varan okuma/yazma hızları

Yüksek Hızlı Kapasite: Yüksek çözünürlüklü görüntüler, 4K/8K videolar ve büyük belgeler için 2TB’a varan kapasite

Sağlam: Lastikli koruma sayesinde suya, toza ve sarsıntıya dayanıklı

Cepte Taşınabilir: Küçük ve hafif tasarım her yere taşımayı kolaylaştırır

Arayüz: USB 3.2 Gen 2×2

Hız: En fazla 2,000MB/s okuma, 2,000MB/s yazma

Kapasite: 500GB, 1TB, 2TB

Boyutlar: 54×32.58×13.5mm

Ağırlık: 9 gr.

Dış Materyal: Metal + Plastik

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C

Depolama Sıcaklığı: -20°C~85°C

Uyumluluk: Windows 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS

Kingston XS2000 Taşınabilir SSD ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.