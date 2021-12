HUAWEI nova 8i Satışa Sunuldu

Nova serisinin yeni telefonlarından Huawei nova 8i Türkiye’de de satışa sunuldu. Yüzde 94,7 ekran-gövde oranına sahip 6,67 inç büyüklüğünde ekran sunan HUAWEI nova 8i, yüksek renk gamına sahip 2376×1080 FHD+ çözünürlük ister video izlerken ister oyun oynarken veya sadece fotoğraflara göz atarken mükemmel bir kullanım sağlar.

66 W HUAWEI SuperCharge desteği ile HUAWEI nova 8i, 17 dakikada yüzde 60’a kadar ve 38 dakikada tasarrufu sağlayan yapay zeka algoritmalarıyla etkileşime girer.

64 MP yüksek çözünürlüklü lens, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP bokeh lens takımından oluşan geniş, gelişmiş sensörlü ana kamera, en güzel anlarınızı capcanlı ayrıntılarla yakalamanıza yardımcı olur. Arkadaşlarınız ve ailenizle geçirdiğiniz o anlar, yaşandığı an kadar net bir şekilde hatırlamanız için kaydedilir.

120 derece ultra geniş açılı kamera ile daha büyük bir perspektifi keşfedin. Bir dağ, muhteşem bir bina veya geniş bir grup fotoğrafı, hepsi tek çekimde şaşırtıcı bir kalitede yakalanabilir.

Güçlü AI derinlik algısını kullanan arka derinlik kamerası, arka planı bulanıklaştırarak ön planı zahmetsizce vurgulayabilir. HUAWEI nova 8i ile kimi veya neyi isterseniz onu öne çıkarabilirsiniz. Yerleşik gürültü azaltma algoritması sayesinde daha önce karanlıkta gizlenen görüntüler artık tüm ihtişamıyla görüntülenebiliyor. HUAWEI nova 8i ile her çekim yaptığınızda en muhteşem gece sahnelerini yakalayın. Yenilikçi, yapay zeka güzellik algoritmasına sahip ön kamera, her ayrıntıyı korurken her yüz için özel bir çözüm sunar.

Tüm fotoğraflarınızı, videolarınızı ve mesajlarınızı sorunsuz bir şekilde saklayın. 128 GB depolama alanı ile artık depolama konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak. 6 GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmanıza ve bunlar arasında akıcı bir şekilde geçiş yapmanıza olanak tanır.

Toplam 7 dahili anteni ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla HUAWEI nova 8i, ister yatay ister dikey, güçlü sinyal ile ultra akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Ayrıca, Rahatsız Etmeyin Modu ile gelen aramalar veya mesajlar olduğunda bile kesintisiz oyun oynayabilmenizi sağlar.