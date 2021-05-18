OPPO Reno5

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor.

OPPO, şık ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Reno5 modelini Türk tüketicisinin beğenisine sundu. 50W hızlı şarj, 90Hz ekran yenileme hızı, sektörde bir ilke imza attığı Yapay Zeka Vurgu Videosu (AI Highlight Video) özelliği ile dikkatleri üzerine çeken Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle birlikte geliyor.

Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Bu sistemde 64MP arka dörtlü kamera düzeneği ve 44MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alıyor. Kameralar OPPO’nun FDF Portre Video Sistemi ile destekleniyor. Yüksek kaliteli portre video efektleri yaratmak için tasarlanan bu sistem geri planda çalışan Kalite Artırma Motoru ve Portre Algı Motorundan oluşuyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda kusursuz video çekimi yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. İkisi bir araya geldiğinde sistem geleneksel merceklerle yakalanan ayrıntıları optimize eden yüksek kaliteli portre videoları çekilmesine imkan sağlıyor.

FDF Portre Video Sistemi

FDF Portre Video Sistemi’ne sahip olan Reno5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile portre video kalitesini bir üst düzeye yükseltiyor. Bu teknoloji sektörde bir ilke imza atarak ortamdaki ışığı tespit ediyor; Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor ve video modundayken ‘yapay zeka’ tuşuna tıklandığında temiz ve doğal renkler elde ediliyor.

Bir dizi yaratıcı video özelliği

Reno5, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bu çift perspektifli kayıt fonksiyonu sizi ve çektiğiniz objeyi zahmetsizce aynı video karesi içinde birbirine bağlıyor. Bununla birlikte her zaman hareket halinde olmak isteyen vloggerlar için de uygun bir çözüm sunuyor.

Reno5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Bu teknoloji kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor. Tek adımda video düzenlemelerinizi yapabileceğiniz SoLoop uygulamasına da artık Reno5’in kamera arayüzünden erişebiliyorsunuz.

Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, OPPO Görüntü Temizleme Modu Reno5’in portre fotoğraflarındaki performansına güçlü bir katkı sağlıyor. Sistem düzeyindeki bu optimizasyon sayesinde kullanıcılar hareket eden kişilerin fotoğraflarını çekebiliyor veya unutulmaz anları, gerçekleştikleri sırada yakalayabiliyor. Akıllı telefon aynı zamanda Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğine sahip. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Ayrıca 108MP görüntü ile Reno5 kullanıcıları gün ışığında kaliteli portreler çekebiliyor. Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde ediliyor.

Performanstan ödün vermiyor

Reno5’in birçok önemli performans özellikleri arasında ultra hızlı 50W hızlı şarjı kullanıcının akıllı telefon alışkanlıklarını değiştirecek bir özellik olarak öne çıkıyor. 50W hızlı şarj Reno5’in %80’ini 31 dakikada, %100’ünü ise sadece 48 dakikada şarj ediyor.

Reno5 ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlıyor. Akıllı telefon aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformla birlikte dengeli bir enerji tüketimi ile hızlı performans sunuyor.

Reno5 kullanıcının bilgilerinin gizliliğine de önem veren bir akıllı telefon. Yapay zeka ile güçlendirilmiş Algılama Algoritması pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Akıllı Gözetleme Önleme özelliği sayesinde başka birinin o anda telefona bakıp bakmadığını tespit ederek bakılması durumunda mesajı gizliyor. Akıllı Temassız Kontrol özelliği ise dokunmadan el hareketleri yaparak gelen çağrıyı yanıtlama veya sessize almanızı, uygulamaları aşağı ve yukarı kaydırmanızı mümkün kılıyor. Özelleştirilebilir Her Zaman Açık Ekran özelliği siz telefonu kullanırken ekranın kararmasını veya kapanmasını önlüyor.

Reno5, OPPO’nun ColorOS 11.1 arayüzüyle birlikte geliyor. ColorOS11.1’de kullanılan kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayan şifreleme yöntemleri ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Akıllı telefon Android 11 özelliklerini korurken, kullanıcı arayüzünü kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz.