Nikon, Geri Ödeme Kampanyasıyla Yaza Giriş Yapıyor

Nikon'un seçili kampanya ürünlerinden aldığınızda, 2600 TL’ye varan geri ödeme imkanından faydalanabileceksiniz.
Nikon Türkiye bir kez daha Geri Ödeme Kampanyası ile yazı başlatıyor. Seçili kampanya ürünlerinden aldığınızda, 2600 TL’ye varan geri ödeme imkanından faydalanabileceksiniz.
Kampanya 14/05/2021 ve 19/07/2021 tarihleri arasında geçerli olup Nikon Türkiye tarafından getirilen ve yetkili bayilerden satın alınmış ürünler için geçerlidir. İndirimler geçmişe yönelik olarak ödenemez. Kampanya Nikon tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri Z 7, Z 7II, Z 6II, Z 6II Temel Film Seti, Z 5 ve DX sensörlü Z 50 ile on dört NIKKOR Z serisi objektifi kapsamaktadır. Bu kez PROSTAFF 3S serisinden Dürbünler de dahil edilmiştir.
www.nikon.com.tr adresinden bu kampanyaya uygun ürünlerin tam listesinin yanı sıra kampanyanın şartlarına ve koşullarına erişebilirsiniz.
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