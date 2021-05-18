Nikon, Geri Ödeme Kampanyasıyla Yaza Giriş Yapıyor

Nikon Türkiye bir kez daha Geri Ödeme Kampanyası ile yazı başlatıyor. Seçili kampanya ürünlerinden aldığınızda, 2600 TL’ye varan geri ödeme imkanından faydalanabileceksiniz.

Kampanya 14/05/2021 ve 19/07/2021 tarihleri arasında geçerli olup Nikon Türkiye tarafından getirilen ve yetkili bayilerden satın alınmış ürünler için geçerlidir. İndirimler geçmişe yönelik olarak ödenemez. Kampanya Nikon tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri Z 7, Z 7II, Z 6II, Z 6II Temel Film Seti, Z 5 ve DX sensörlü Z 50 ile on dört NIKKOR Z serisi objektifi kapsamaktadır. Bu kez PROSTAFF 3S serisinden Dürbünler de dahil edilmiştir.

www.nikon.com.tr adresinden bu kampanyaya uygun ürünlerin tam listesinin yanı sıra kampanyanın şartlarına ve koşullarına erişebilirsiniz.