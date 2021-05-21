Sony G Lens Serisi Genişliyor

Sony, E-mount serisini nitelikli üç G Lens ile genişleterek kullanıcıların beğenisine sunuyor. FE 50mm F2.5 G (model SEL50F25G), FE 40mm F2.5 G (model SEL40F25G) ve FE 24mm F2.8 G (model SEL24F28G) model lenslerin üçü de yüksek görüntü kalitesi ve bokeh efektini kompakt tasarımlarda birleştiriyor. Lensler hem fotoğrafçıların hem de video içerik üreticilerinin yüksek çekim performansı ve mobilitede kolaylık arayışına cevap veriyor.

Lensler, bir Sony full frame fotoğraf makinesi ya da APS-C ile eşleştirilerek kullanıldıklarında yüksek çözünürlük, sezgisel kullanım, hızlı, hassas ve sessiz otomatik netleme özelliklerini en verimli şekilde ortaya koyuyor. Bu üç lens, enstantane çekimler, portre ve manzara çekimleri de dahil olmak üzere çok geniş yelpazede kullanım için ideal bir set oluşturuyor.

Bu üç temel lensten her biri, farklı odak uzaklıkları ile her tür çekim için uygun olan çekim formatını sağlıyor; 50mm portreler için, 40mm enstantane fotoğraf ya da film çekimi için en uygun lens olurken, 24mm de manzara çekimleri için ideal bir tercih olma özelliğini sağlıyor.

Lenslerin üçü de aynı boyutlardadır (68mm çap x 45mm), hepsinin filtre çapı aynıdır (49mm), ağırlıkları (FE 50mm F2.5 G 174g, FE 40mm F2.5 G 173g ve FE 24mm F2.8 G 162g) ve dahili odakları hemen hemen aynıdır; bu sayede lens değişimi, gimbal kullanırken bile kolaydır. Aynı şık dış tasarıma sahip bu lensler, odak uzaklıkları hızlı değişime imkân verecek şekilde açıkça işaretlenmiştir.

FE 50mm F2.5 G, FE 40mm F2.5 G ve FE 24mm F2.8 G lensler, kompakt ve hafif oluşlarına rağmen bir G Lens’in yüksek görüntü kalitesini de sunarlar. Görüntü kalitesi, yüksek çözünürlük sunan ve renk bulanıklığını bastıran asferik parçalar ve ED (Ekstra Düşük Dağıtmalı) cam parçalar içeren en ileri optik teknolojisi sayesinde elde eder. Asferik parçalar, sığ alan derinliği ile en geniş diyafram açıklığında bile görüntünün her köşesinde yüksek çözünürlük performansı sağlar. Böylece, kullanıcılar kompakt bir tasarım kullanarak yüksek çözünürlükte çekim yapmanın keyfini çıkarabilir.

Alüminyum dış kaplama ve oyma Sony logosu hem birinci sınıf, sofistike bir görünüm sunarken hem de daha fazla mukavemet ve dayanıklılık sağlar. Parasoleyin ve mercek çerçevesinin üzerindeki filtre yivleri eşittir (49mm), bu da hem parasoleye hem de mercek çerçevesine aynı kapak ve filtrenin takılabilmesine olanak verir. Lensler aynı zamanda her türlü dış ortamda kullanılmalarını mümkün kılacak şekilde toza ve neme dayanıklı olarak tasarlanmıştır.