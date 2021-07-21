Tamron’dan yeni zoom objektif

Tamron, Fujifilm X-mount ve Sony E-mount aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir zoom objektif duyurdu.

Tamron, Fujifilm X-mount ve Sony E-mount aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir zoom objektif duyurdu.

2018ʹde Sony E-mount tam çerçeve aynasız fotoğraf makineleri için zoom lens olan 28‐75mm f/2.8 Di III RXDʹnin piyasaya sürülmesinden bu yana Tamron, Sony aynasız kameralar için lens serisini sürekli olarak genişletti. Bu lenslerin popüleritesi ve geniş çapta benimsenmesi, diğer kamera markaları için lens üretimi için birçok kullanıcı talebine yol açtı.

Tamron 18‐300mm f/3.5‐6.3 Di III‐A VC VXD

18‐300mm f/3.5‐6.3, yaklaşık 27mmʹden 450mmʹye (tam kare eşdeğer odak uzaklığı) kadar geniş bir zoom aralığını kapsıyor. 16,6x zoom oranına sahip dünyanın ilk APS‐C aynasız kamera zoom lensi çeşitli fotoğrafçılık olanakları için ideal olan çok yönlü hepsi bir arada zoom lensinin avantajlarını sunuyor. AF sürücü sistemi, sessizlik ve çevik performans için Tamronʹun lineer motor odak mekanizması VXDʹyi (Ses bobini eXtreme‐torque Drive) kullanır. Lens, uçtan uca yüksek çözünürlük performansını korumak ve yüksek görüntü kalitesi sağlamak için hassas bir şekilde düzenlenmiş özel lens elemanları içerir.

Geniş açıda 0,15 m (5,9 inç) MOD (Minimum Nesne Mesafesi) ve 1:2 maksimum büyütme oranı ile bu lens, yakın çekim yaparken kendi kategorisinde şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergiliyor. Ultra telefoto odak uzunluklarında bile sabit odaklı objektiflerin performansına yakın bir kalite sergileyen Tamron’un bu lensi VC (Titreşim Telafisi) mekanizması ile donatılmış. Yeni objektif 67mm filtre çapına sahip.