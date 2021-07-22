Nikon Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

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Nikon Z serisi objektif yuvası kullanılan NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR'ı geliştirildiğini duyurdu.

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Nikon, APS-C biçimli (Nikon DX biçimli) aynasız fotoğraf makineleri için yüksek performanslı bir zoom objektif olan ve Nikon Z serisi objektif yuvası kullanılan NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR‘ı geliştirildiğini duyurdu. Objektifin bu yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

ZDX18 140 3.5 6.3 angle2.high - Nikon Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR, geniş açıdan telefoto odak uzaklıklarına ve kısa mesafelere kadar çok çeşitli sahnelerin çekimini destekleyecek. Kompakt ve hafif objektif, çeşitli durumlarda durağan görüntülerin ve videoların çekilebilmesini sağlıyor. Bu geliştirme, Nikon’un optik performansta yeni bir boyut arayışına devam ettiğini gösteriyor. Nikon, yalnızca kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda görüntüleme ifadesinin olanaklarını genişletirken görüntüleme kültürünün gelişmesine de katkıda bulunuyor.

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