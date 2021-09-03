Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD

Tamron, APS-C aynasız fotoğraf makineleri için hepsi bir arada yakınlaştırma lensi olan Sony E-mount modeli 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD‘nin (Model B061) bu ay içerisinde satışa sunulacağını duyurdu.

18-300mm F3.5-6.3 VC VXD, tam çerçeve eşdeğer odak uzaklığında yaklaşık 27mm ile 450mm arasında geniş bir zoom aralığını kapsar. 16,6x zoom oranına sahip dünyadaki ilk1 APS-C aynasız kamera zoom lensi olan lens, çok çeşitli fotoğraf senaryoları için ideal olan çok yönlü hepsi bir arada zoom lensinin avantajlarını sunar. AF sürücü sistemi, üstün sessizlik ve çevik performans için Tamron’un VXD lineer motor odak mekanizmasını kullanır. Lens, uçtan uca yüksek çözünürlük performansını korumak ve yüksek görüntü kalitesi sağlamak için hassas şekilde düzenlenmiş özel lens elemanları içerir.

Ayrıca, 18 mm geniş uçta 0,15 m (5,9 inç) MOD (Minimum Nesne Mesafesi) ve 1:2’lik olağanüstü maksimum büyütme oranı ile bu lens, yakın çekim yaparken şaşırtıcı derecede iyi performans gösterir. Objektif, Tamron’un tescilli VC (Titreşim Telafisi) mekanizması ile donatılmıştır ve bu mekanizma, düşük ışık koşullarında veya daha düşük deklanşör hızlarında ultra telefoto aralığında kamera sarsıntısının neden olduğu görüntü bulanıklığını etkin bir şekilde azaltır.

Ayrıca, aynasız fotoğraf makinelerine yönelik diğer Tamron lenslerinin çoğunda olduğu gibi, bu lens de birleşik 67 mm filtre boyutuna sahiptir. Rahat çekim için çok çeşitli diğer özelliklere sahip olan bu lens, geniş açıdan ultra telefotoya kadar yüksek görüntü kalitesinin keyfini kolayca çıkarmanızı sağlayan çok yönlü bir lenstir.