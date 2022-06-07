Sony’den Üç Yeni E-Mount Objektif

Sony, ultra geniş prime E 11mm F1.8 (model SEL11F18) ile birlikte tanıttığı, güçlü zoom’a sahip G lens E PZ 10-20mm F4 G (model SELP1020G) ve çok yönlü G lens E 15mm F1.4 G (model SEL15F14G) modelleriyle E-mount lens sayısını 70’e çıkararak lens serisini daha da genişletiyor.

Yeni lenslerin ilki E PZ 10-20MM F4 G, APS-C’de 10-20 mm odak uzaklığı ve 35 mm tam çerçeve içerisinde 15-30 mm odak uzaklığı değerleri ile dünyanın en küçük ve en hafif, ultra geniş açılı sabit F4 APS-C power zoom lensi olarak öne çıkıyor. G Objektif görüntüleri, kusursuz otomatik netleme (AF) performansı ve çok yönlü power zoom, kompakt bir zoom objektifte bir araya gelerek, zoom aralığı boyunca sabit bir uzunluk ve hem filmler hem de fotoğraflar için rafine görsel ifade ve kullanılabilirlik sunuyor.

35 mm tam çerçeve eşdeğerinde 22,5 mm odak uzaklığı sunan E 15MM F1.4 G modeli ise, harika bir F1.4 bokeh plus üstün G Lens çözünürlüğünü çok yönlü bir APS-C lenste büyük bir yaratıcı potansiyele dönüştürüyor. Bu kompakt ve hafif prime lens, dinamik görüntüler, mükemmel AF ve kontrol sunarken ve yüksek kullanılabilirliği ile hem fotoğraf hem de video çekimlerinde kullanıcılara kusursuzluk sağlıyor.

Geniş diyafram açıklığı ve ultra geniş APS-C prime özelliklerine sahip E 11MM F1.8, 35 mm tam çerçevede, 16,5 mm eşdeğerinde çarpıcı köşeden köşeye çözünürlük, muhteşem bokeh, dramatik ifade ve çarpıcı selfie’ler için hızlı, güvenilir AF sunuyor. Kompakt ve hafif yapısıyla hareketli vlog ve video çekimlerinde öne çıkıyor.