Apple, M2 çipli yeni MacBook Air’i tanıttı

M2 çip; 24 GB hızlı birleşik bellek, ProRes hızlandırma ve 20 saate kadar pil ömrü gibi özelliklerle 13 inç MacBook Pro’ya da geliyor.

Apple, yeniden tasarlanmış MacBook Air ve güncellenmiş 13-inch MacBook Pro modellerini tanıttı. Gücünü yeni M2 çipten alan bu model, M1 çipin sunduğu çığır açan performansı ve özellikleri daha da ileri götürüyor. Yepyeni ince tasarımı ve sunduğu daha da yüksek performansıyla MacBook Air, daha geniş bir 13.6 inç Liquid Retina ekrana, 1080p FaceTime HD kameraya, dört hoparlörlü ses sistemine, 18 saate kadar pil ömrüne ve MagSafe ile şarj özelliğine de sahip. MacBook Air gümüş, uzay grisi, gece yarısı ve yıldız ışığı olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

13 inç MacBook Pro’ya da eklenen M2 çip, inanılmaz bir performans, 24 GB’a kadar birleşik bellek, ProRes hızlandırma ve 20 saate kadar pil ömrü gibi özellikleri kompakt bir tasarımla buluşturuyor. Yeni MacBook Air ve güncellenen 13 inç MacBook Pro; M1 Pro ve M1 Max çipe sahip daha da güçlü 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yanındaki yerini alarak şimdiye kadar sunulan en güçlü Mac dizüstü bilgisayar serisini mükemmel şekilde tamamlıyor. Her iki dizüstü bilgisayar da gelecek ay satışa sunulacak.

M2, Apple’ın En Popüler Sistemlerine Güç Veriyor

Apple’ın ikinci nesil M serisi çiplerinin ilki olan M2, M1 çipin olağanüstü özelliklerini daha da geliştiriyor. Sektör lideri güç verimliliği, birleşik bellek mimarisi ve özel teknolojiler sayesinde bu yeni çip, Apple’ın en popüler Mac dizüstü bilgisayar modelleri olan MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro’ya daha da yüksek performans ve daha fazla özellik getiriyor. M2 çipte, performans ve verimlilik çekirdeklerinde yapılan geliştirmelere sahip yeni nesil 8 çekirdekli CPU’nun yanı sıra, şimdi 10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilmesi sayesinde M1’e göre iki adet daha fazla çekirdek sunan yeni nesil Apple GPU yer alıyor. 100 GBps’ye kadar birleşik bellek bant genişliği ve 24 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunan M2, daha da büyük ve karmaşık iş yüklerinin üstesinden kolayca gelebiliyor. Video iş akışlarını olağanüstü derecede hızlandıracak şekilde tasarlanan M2, aynı zamanda donanım hızlandırmalı kodlama ve kod çözme için yeni nesil bir media engine ve güçlü bir ProRes video motoru sunuyor. Böylece M2 çipe sahip sistemler önceki nesle göre daha çok sayıda 4K ve 8K video akışını oynatabiliyor.

Yepyeni MacBook Air, M2 Çip Temel Alınarak Tamamen Yeniden Tasarlandı

M2 çip temel alınarak tamamen yeniden tasarlanan MacBook Air, her açıdan olağanüstü inceliğe sahip yepyeni bir tasarımla geliyor. Yalnızca 11,3 mm inceliğinde ve 1,2 kg hafifliğindeki MacBook Air, olağanüstü sağlamlıkta ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış dayanıklı, tamamen alüminyum yekpare bir kasaya sahip. Bileşenleri son derece verimli bir şekilde entegre eden bu ince ve hafif tasarım, hacmin yüzde 20 gibi önemli bir oranda küçülmesini sağlıyor. M2 çipin güç verimliliği sayesinde MacBook Air’in tüm özellikleri sessiz ve fansız bir tasarımda bir araya geliyor. MacBook Air, gümüş ve uzay grisinin yanı sıra şimdi gece yarısı ve yıldız ışığı olmak üzere iki yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.

MacBook Air’e yeniden eklenen MagSafe, kullanıcılara bağlanması kolay özel bir şarj bağlantı noktası sunarken şarj kablosunun yanlışlıkla çekilmesi durumunda hızla bırakılmasını sağlayarak MacBook Air’i prize takılıyken koruyor. MacBook Air ayrıca çeşitli aksesuarları bağlamak için iki Thunderbolt bağlantı noktasına ve yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen 3,5 mm ses jakına da sahip. Bunun yanı sıra Magic Keyboard’da tam boy işlev tuşlarından oluşan Touch ID özellikli tuş sırası ve sektör lideri geniş bir Force Touch trackpad bulunuyor.

Yeni 13.6 inç Liquid Retina Ekran

Yeni MacBook Air’de menü çubuğuna yer açmak için kameranın yan ve üst taraflarına doğru genişletilmiş muhteşem bir 13.6 inç Liquid Retina ekran yer alıyor. Sonuç olarak, kullanıcılara içeriklerini büyüleyici ayrıntılarla görüntülemeleri için daha fazla alan sağlayan, çok daha ince kenarlı daha geniş bir ekran ortaya çıkıyor. 500 nit parlaklığa sahip bu ekran aynı zamanda önceki nesle göre yüzde 25 daha parlak. Ayrıca şimdi yeni ekranda sunulan 1 milyar renk desteği sayesinde, fotoğraflar ve filmler inanılmaz derecede canlı görünüyor.

MacBook Air’de Daha da Yüksek Performans

M2 çip, MacBook Air’in performansını daha da öteye taşıyor.

Final Cut Pro’da karmaşık zaman çizelgelerini düzenleme gibi yoğun iş yükleri için önceki nesle göre yaklaşık yüzde 40’a kadar daha yüksek, henüz Apple çipe geçiş yapmamış müşteriler için ise 15 kata kadar daha hızlı performans sunuluyor.

Kullanıcılar Adobe Photoshop gibi uygulamalarda filtre ve efekt uygulama işlemlerini önceki nesle göre yüzde 20’ye kadar, henüz Apple çipe geçiş yapmamış müşteriler ise 5 kata kadar daha hızlı yapabiliyor.

MacBook Air daha büyük ekranına ve daha yüksek performansına rağmen 18 saate kadar video oynatma imkanıyla tüm gün süren aynı mükemmel pil ömrüne sahip.

Yeni Şarj Seçenekleri

MacBook Air, kullanıcıların aynı anda iki aygıtı şarj edebilmesi için iki USB-C bağlantı noktasına sahip yepyeni 35 W kompakt güç adaptörü dahil olmak üzere bir dizi şarj seçeneği sunuyor. Üstelik MacBook Air ilk kez, isteğe bağlı 67 W USB-C güç adaptörüyle şarj seviyesini sadece 30 dakikada yüzde 50’ye kadar çıkaran hızlı şarj özelliğini destekliyor.

M2 çipe sahip 13 inç MacBook Pro

Kullanıcılar kompakt bir tasarıma sahip 13 inç MacBook Pro’nun performansını çok seviyor. Şimdi M2 çip sayesinde, Apple’ın en kolay taşınabilen profesyonel dizüstü bilgisayarı aynı mükemmel tasarımda daha da fazla özellik sunuyor.

Daha hızlı 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile, Affinity Photo gibi uygulamalarda RAW formatındaki görüntülerle önceki nesle göre yaklaşık yüzde 40 daha hızlı çalışmak mümkün. Apple çipe sahip olmayan bir modelden geçiş yapan kullanıcılar ise aynı işlemi 3,4 kata kadar daha hızlı yapılabiliyor.

Baldur’s Gate 3 gibi yoğun grafiklere sahip oyunlar da önceki 13 inç MacBook Pro modeline göre yaklaşık yüzde 40 daha hızlı. Apple çipe sahip olmayan bir modelden geçiş yapan müşteriler ise aynı oyunu 3,3 kata kadar daha hızlı oynayabiliyor.

Aktif soğutma sistemine sahip 13 inç MacBook Pro, profesyonel performansını kesintisiz sürdürecek şekilde tasarlandı.

M2 çip sayesinde 13 inç MacBook Pro, yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğinin yanı sıra 24 GB’a kadar birleşik bellek desteği sunuyor. Böylece multitasking ve büyük materyallerle çalışmak son derece akıcı hale geliyor.

M2 çipteki media engine ile sunulan ProRes formatında kodlama ve kod çözme desteğiyle, kullanıcılar 11 adede kadar 4K akışı ve iki adede kadar 8K ProRes video akışını oynatabiliyor. Üstelik video projelerini önceki nesle göre yaklaşık 3 kat daha hızlı şekilde ProRes formatına dönüştürebiliyorlar.