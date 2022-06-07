iOS16 Yeni Özelliklerle Geliyor!

Apple, Kilit Ekranı’nda şimdiye kadar yapılan en büyük güncellemeyle birlikte kullanıcıların iPhone deneyimini dönüştüren yeni paylaşma, iletişim ve akıllı teknoloji özellikleri sunan iOS 16’nın ön tanıtımını yaptı. iOS 16; fotoğraf koleksiyonunun aile üyeleriyle sorunsuz şekilde paylaşılmasını sağlayan iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi, kullanıcıların kolayca iletişim kurmalarına yardımcı olmak için Mesajlar ve Mail uygulamalarında yapılan güncellemeler ve Canlı Metin ile Görsel Arama özelliklerinde yapılan güçlü iyileştirmelerle geliyor.

Kişiselleştirilmiş Bir Kilit Ekranı Deneyimi

Kilit Ekranı, iOS 16’da daha kişiye özel, göz alıcı ve kullanışlı hale geliyor. Yani çok katmanlı efekt sayesinde, fotoğraflardaki süjeler Kilit Ekranı’ndaki saatin önüne etkileyici bir şekilde yerleştiriliyor ve bir derinlik hissi elde ediliyor. Dileyen kullanıcılar tarih ve saatin görünümünü etkileyici yazı stilleri ve renk seçenekleriyle değiştirebiliyor.

Kilit Ekranı’nda, Apple Watch komplikasyonlarından ilham alan araç takımları bulunuyor. Bu araç takımları yaklaşan takvim etkinlikleri, hava durumu, pil seviyeleri, alarmlar, saat dilimleri, Aktivite halkalarının ilerleme durumunu ve daha birçok bilgiyi bir bakışta görmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Kilit Ekranı galerisinde, özel kültürel anları kutlayan Pride ve Birlik gibi Apple koleksiyonları, gün içinde değişen hava durumunu canlı olarak görüntüleyen Hava Durumu duvar kağıdı ve Dünya, Ay ve Güneş Sistemi’nin görünümlerini gösteren Astronomi duvar kağıdı gibi ilham veren çeşitli seçenekler yer alıyor. Kullanıcılar favori emoji’lerini veya renk kombinasyonlarını kullanarak da Kilit Ekranları oluşturabiliyor. Birden çok Kilit Ekranı sayesinde kullanıcılar favorileri arasında tek bir kaydırma hareketiyle geçiş yapabiliyor.

Canlı Etkinlikler, kullanıcıların spor karşılaşmaları, antrenmanlar, araç paylaşımı veya yemek siparişi gibi etkinlikleri doğrudan Kilit Ekranı’ndan gerçek zamanlı olarak takip etmelerine yardımcı olan yeni bir özellik.

Ekranın alt kısmından yukarı kayacak şekilde yeniden tasarlanan bildirimler, kullanıcıların kişiselleştirilmiş Kilit Ekranlarını net bir şekilde görmelerine imkan veriyor.

Odak ile Dengeyi Bulma

Daha güçlü olan Odak özelliği daha kolay kurulabiliyor ve şimdi Kilit Ekranı’na da bağlanabiliyor. Böylece kullanıcılara Kilit Ekranı duvar kağıdını ve araç takımlarını belirli bir Odak’a bağlama olanağı sunuyor. Kullanıcılar ekranı kaydırıp ilgili Kilit Ekranı’na geçiş yaparak istedikleri Odak’ı etkinleştirebiliyor. Odak filtreleri sayesinde Takvim, Mail, Mesajlar ve Safari gibi uygulamalar yalnızca ayarlanan Odak ile ilgili içerikleri göstererek kullanıcının daha iyi bir denge bulmasını sağlıyor.

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi ile Aile Fotoğrafları Tek Bir Yerde

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi, altı adede kadar kullanıcının ortak çalışabileceği, katkıda bulunabileceği ve keyfini çıkarabileceği ayrı bir iCloud arşivi sayesinde ailelere fotoğrafları sorunsuz şekilde paylaşmanın yeni bir yolunu sunuyor. Kullanıcılar kişisel arşivlerindeki mevcut fotoğrafları paylaşmayı tercih edebiliyor ya da başlangıç tarihine veya fotoğraflardaki kişilere göre paylaşımda bulunabiliyor. Dileyen kullanıcılar Kamera uygulamasındaki yeni açma/kapatma düğmesini kullanarak fotoğrafları otomatik olarak Paylaşılan Arşiv’e gönderebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki katılımcıların bulunduğu fotoğrafları paylaşmaları için akıllı öneriler alıyor. Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki tüm kullanıcılar, paylaşılan fotoğraf veya videolar ekleme, bu içerikleri silme, düzenleme ya da favori olarak işaretleme erişimine sahip oluyor. Böylece paylaşılan fotoğraf ve videolar her kullanıcının Anılar ve Öne Çıkan Fotoğraflar bölümünde görünüyor ve herkes ailesiyle paylaştığı anları yeniden yaşayabiliyor.

Daha detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.apple.com/tr/ios/ios-16-preview/