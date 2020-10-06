Modern ve Zarif Ultra İnce Dizüstü: Acer Swift 5

Acer’ın farklı alanlarda faaliyet gösteren kullanıcıların ilgisini çekebilecek zarif ve ultra ince dizüstü bilgisayarı Acer Swift 5 (SF514-54T) konuklarımızdan biri oldu. Son derece ince ve hafif bir gövdeye sahip olmasına rağmen yüksek güç, performans ve uzun pil ömrü sunan Acer Swift 5 şık bir tasarıma sahip.

Acer Swift 5, fotoğrafçılar ve diğer içerik üreticileri için her zaman yanlarında taşıyabilecekleri yeni nesil dokunmatik ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar.

Dayanıklı fakat ultra ince kasasında kullanıcılara güçlü performans sunmasıyla CES 2020 İnovasyon Ödülü ve Red dot 2020 Ödülüne layık görülen Swift 5, gün boyu süren üretkenlik için yanlarında modern ve zarif bir cihaz taşımak isteyen profesyonellere hitap ediyor. 14 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran boyutu ile fotoğraf çantalarında kolayca kendine yer bulabilen yeni Swift 5, IPS paneli sayesinde geniş görüntüleme açılarını da mümkün kılıyor.

Günümüzde fotoğrafçıların çoğu sık seyahat eden ve gittikleri yerden içeriklerini hazırlayan ve sunan kişiler oluyor. Şu bir gerçek ki profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşanlar ağır fotoğraf çantalarını mecburen taşısalar da kullanacakları ve yanlarında taşıyacakları bilgisayarların çok daha küçük olmasını arzu ediyor. 990 gram ağırlığındaki bu yeni dizüstü bilgisayar da sadece ince ve hafif olmasıyla değil, yüksek performansıyla da göz dolduruyor.

Modern ve Şık Kasada Yeni Renkler

Swift 5’in kasası, magnezyum lityum ve magnezyum alüminyum alaşımlarının dengeli bir birleşiminden üretilmiş. Yalnızca 14,95 mm inceliğindeki ve 990 gram ağırlığındaki yeni nesil Swift 5, üç kenarı ince çerçevesiyle %86,4 ekran gövde oranı sunuyor. Swift 5 modellerinde ilk kez karşımıza çıkan beyaz renkli kasayla zarif tasarımı daha da zenginleştiren Acer’ın lacivert kasalı versiyonları da yakın zamanda satışa sunulacak. 10.Nesil Intel Core i5-1035G1 işlemci ve 512 GB PCIe Gen 3×4 SSD depolama ile kullanıcıları yüksek performansla buluşturan Swift 5, 14 inç Full HD IPS dokunmatik ekranda en iyi renk kalitesini sağlamak için 72% NTSC ve 300 nits parlaklık oranı sunuyor. Swift 5’te süper hızlı veri transferi sağlayan Thunderbolt 3 desteği veren tam işlevli USB3.1 Type-C bağlantısı, çift bant Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ve parmak izi okuyucu ile Windows Hello desteği bulunuyor.

Üretkenlik İçin En Yakın Yardımcınız

Sık seyahat eden profesyoneller için tasarlanan Swift 5, son derece hafif olmasına rağmen güçlü bir dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıyor. 12 saate varan pil ömrüyle kullanıcıların gün boyu üretken olmasını sağlarken acil durumlarda da onlara hızlı şarj özelliğiyle destek oluyor. Hızlı şarj sayesinde Swift 5, 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunuyor. Dahili parmak izi okuyucusuyla kullanıcı verilerinin güvenliğini de düşünen ultra ince dizüstü bilgisayar, Windows Hello üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde girişi mümkün kılıyor.

Daha fazla bilgi için: www.acer.com.tr