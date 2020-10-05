OPPO, Reno4 Serisi’ni Türkiye’de piyasaya sundu. Yüksek kaliteli tasarımı ve ileri teknolojisiyle Reno4 Serisi geleceğin mobil deneyimini şimdiden hayata geçiriyor.

Yeni seride ilham veren, günlük yaşamı canlandırmak için yaratılmış bir dizi özellik bulunuyor. Yenilikçi görüntüleme özelliklerini ve 65W SuperVOOC hızlı şarj yetkinliğini son derece ince bir gövdenin içinde bütünleştiren Reno4 Pro, Reno Serisi’nin mirasını daha ileri bir noktaya taşıyor. Reno deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı segmentine ulaştıran OPPO, genç kullanıcıların kendi tarzlarını ortaya koyabileceği yeni Reno4 Lite modelini de ilk kez Türkiye’ye getiriyor.

Kendi fiyat aralığının en ince tasarımı

Endüstriyel tasarımın geleceğinde tüketicilere kullanımı kolay, dışı minimal içi ise performansı azami düzeye çıkartmak üzere olabildiğince gelişmiş ürünler sunmak var. OPPO da Reno4 Serisi’ni bu yaklaşımla tüketicilerin karşısına çıkarıyor. Reno4 Serisi’nde her boşluktan azami ölçüde yararlanıldı, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge kuruldu.

Sadece 7.7mm kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro’nun ekranı sanatsal ve ergonomik boyutlar düşünülerek tasarlandı. 55,9 derecelik eğimiyle ele rahat oturan modelde yanlışlıkla ekrana dokunmak gibi sorunlar yaşanmıyor. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran önden bakıldığında sizi çevreleyen bir görüntü ve sınırsız bir ufuk sunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise %92,01.

Doğrudan güneş ışığının altında bile olsa daha parlak ve daha temiz pikselli canlı görüntüler elde edilebiliyor. 800 nit olan ekran parlaklık seviyesi kısmi olarak 1.100 nite kadar zirve yapabiliyor. TÜV Rheinland Full Care Display Sertifikası’na sahip olduğu için geceleri telefonunuza bakarken veya Netflix HD Streaming Sertifikası sayesinde 1080 HD kalitesinde Netflix seyrederken gözlerinizi dünya standartlarında koruyor.

Arkasındaki mat ve parlak karışımı kaplama sayesinde telefonu elinize alır almaz pürüzsüzlüğünü hissedebiliyorsunuz. OPPO’nun yeni renk, materyal ve cilalama ustalığıyla Reno4 Serisi’nin arka tarafı sanki pırlantalar serpiştirilmiş gibi ışık altında parlıyor, sunduğu mat dokunuş ile parmak izi veya çizik oluşmasına izin vermiyor.

Reno4 Serisi video çekme özellikleriyle de farkını ortaya koyuyor. 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliğiyle her hareketin bütün detaylarını kapsayan videolar çekebilirsiniz. Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde çektiğiniz kişiyi ya da nesneyi dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor, odaklanmak istediğiniz kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanını renksiz yapabiliyorsunuz. Videonuzu hem ön hem de arka kameradan çekebilmeniz de mümkün. Ayrıca renksiz videonun rağbet gördüğü bugünlerde renklerle oynayabilir; isterseniz kırmızı, yeşil veya mavi nesneleri çerçevede bırakıp geri kalan her şeyi siyah beyaza çevirebilirsiniz.

Yeni Reno4 Serisi’nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi. Bu özellik, açık hava faaliyetlerini hem ön hem de arka kameralardan çekim yapabilen mükemmel bir çözüm sunuyor.

Reno4 Lite ise, gençlerin artan portre fotoğraf çekme ihtiyacını karşılamak için bir portre uzmanı olarak tasarlandı. İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite’ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapabilirsiniz. Yapay Zeka Süper Net Portre ve Yapay Zeka Süper Gece Portresi ile ince detayları netleştirebildiğiniz gibi Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi ile fütüristik çekimler gerçekleştirebilirsiniz.

65W SuperVOOC 2.0 ile 36 dakikada %100 şarj

Geleceğin teknolojisini bir adım daha yaklaştıran OPPO, Reno4 Pro’da 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini hayatımıza getiriyor. 65W SuperVOOC 2.0’ın performansı tüm dünyada yaygın olarak biliniyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor. 10 dakikalık şarjla da pilin %49’u doluyor. Sadece 5 dakikalık şarjla ise fazladan 4 saat YouTube videosu izleyebilirsiniz.