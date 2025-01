Samsung Galaxy S25 Serisi

Samsung Electronics, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25’i duyurdu. Seri, bugüne kadarki farkındalığı en yüksek mobil deneyimler sunmak üzere yapay zekâ destekli gerçek bir yapay zekâ dostu olarak yeni bir standart belirliyor. Galaxy S25 Serisi’nde tanıtılan çok bileşenli yapay zekâ araçları, Samsung’un “kullanıcıların telefonlarıyla ve dünyayla etkileşim kurma şeklini değiştirme” vizyonunun ilk adımını teşkil ediyor. Türünün ilk örneği olarak Galaxy yonga setine göre özelleştirilen Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, Galaxy AI için daha fazla işlemci gücü sunuyor ve Galaxy’nin yeni nesil ProVisual Engine özelliğiyle üstün kamera yetenekleri ve kontrol imkânı kazandırıyor.

Mobil etkileşimler sezgisel ve zahmetsiz

One UI 7 ile Galaxy S25 Serisi, kullanıcı ihtiyaçlarına ve tercihlerine entegre olan ve her alanda gizlilik güvencesiyle kişiselleştirilmiş yapay zekâ deneyimleri sunan yapay zekâ destekli gerçek yapay zekâ dostu haline geliyor. Bu adım, dünyanın dört bir yanından geliştiricileri ve iş ortaklarını bir araya getirerek Mobil İşletim Sistemi ile yapay zekâyı bir arada konumlamak için Google ile paylaşılan vizyonun başlangıç noktasına işaret ediyor.

Çok bileşenli yeteneklere sahip yapay zekâ altyapısı, doğal hissettiren etkileşimler sunmak için Galaxy S25’in metinleri, konuşmaları, görüntüleri ve videoları yorumlamasını sağlıyor. Circle to Search uygulamasında yapılan güncellemeler, telefon ekranında arama yapmayı daha yararlı, hızlı ve bağlamsal hale getiriyor. Circle to Search, artık ekrandaki telefon numaralarını, e-mailleri ve URL’leri hızlı bir şekilde algılıyor ve tek bir dokunuşla arama yapılmasına, e-mail göndermeye veya bir web sitesini ziyaret etmeye olanak tanıyor.

Galaxy S25 Serisi’yle geçmiş alışkanlıkların sonraki adımların işaretçisi olduğu bir döneme geçmek mümkün. Ayrıca Galaxy S25, bir fotoğraf paylaşmak veya etkinlik ayrıntılarını kaydetmek gibi hızlı takip eylemleri konusunda uygulamalar arasında geçiş yapmayı da sorunsuz hale getiriyor.

Galaxy S25 Serisi ayrıca doğal dil anlama konusunda bir atılım gerçekleştirerek günlük etkileşimleri kolaylaştırıyor. Sadece ne istediğinizi söyleyerek Samsung Galeri’de yer alan tüm içerik türlerini bulabilirsiniz.

Yan düğmeye bir kez basıldığında etkinleştirilen Gemini, Samsung ve Google uygulamalarının yanı sıra Spotify gibi üçüncü taraf uygulamalar arasında da uyumlu etkileşimler gerçekleştirebiliyor. Örneğin, bu yöntemle, tuttuğunuz spor takımının maç tarihlerini bulup tek bir sesli komutunuzla maçları Samsung Takvim uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

Daha iyi iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık özellikleri sunmak üzere popüler Galaxy AI araçlarına yapılan güncellemelerle kullanıcı-cihaz etkileşimi daha da geliştirildi. Galaxy S25 Serisi, cihaz üzerindeki Call Transcript ve özetleme yetenekleriyle aramaları düzenli hale getiriyor. Writing Assist özelliği ile içerik özetleme veya notları otomatik olarak biçimlendirme gibi yetenekleri, uygulamalar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan metinlerin seçilmiş olduğu yerlerde etkinleştirilebiliyor. Drawing Assist ise eskiz, metin veya resim gibi farklı komutların kombinasyonu aracılığıyla fikirleri hayata geçirmenin yeni yollarını sunuyor.

Şimdiye kadar sunulan en güçlü performansa sahip Galaxy

Galaxy S25 Serisi, Galaxy’ye özel geliştirilen Snapdragon® 8 Elite for Galaxy ile destekleniyor. Galaxy’ye özgü özelleştirmeler, onu Galaxy S Serisi’nde şimdiye kadar sunulan en güçlü işlemci yapıyor ve önceki nesle göre NPU’da %40, CPU’da %37 ve GPU’da %30 performans artışı sağlıyor. Bu güç ile Galaxy S25 Serisi, Generative Edit gibi önceden bulut üzerinden sağlanan yapay zekâ görevleri de dahil olmak üzere birçok özelliği, performanstan ödün vermeden daha fazla yapay zekâ deneyimi işleme yeteneğiyle, cihaz üzerinden kullanıcılara sunuyor.

Samsung ve Qualcomm Technologies, Snapdragon® 8 Elite’i Galaxy’ye göre özelleştirmek için birlikte çalıştı. Galaxy S25 serisi, ekran görüntüsü kalitesinde %40’lık bir iyileşme sağlamak için ProScaler ile gelişmiş, verimli AI görüntü işleme özelliğine sahip. Daha fazla ekran gücü verimliliği sağlamak için ise Galaxy IP kullanarak işlemciye gömülü Samsung’un mobil Dijital Doğal Görüntü motoru (mDNIe) ile bu özel teknoloji bir araya getiriliyor.

Snapdragon® 8 Elite for Galaxy yonga seti ayrıca daha akıcı ve daha gerçekçi mobil oyun deneyimi sağlayan Vulkan Motoru ve geliştirilmiş Ray Tracing özelliğiyle donatıldı.Tüm yoğun kullanım senaryoları ve yapay zekâ işlemleri, %40 daha büyük buhar haznesi ve termal verimlilikte ekstra iyileştirme sağlayan özel bir termal arayüz malzemesiyle (thermal interface material/TIM) değiştirilen ısı dağıtma yapısı sayesinde sorunsuz çalışıyor.

Gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri

Galaxy S25, yüksek çözünürlüklü sensörler ve ProVisual Engine ile fotoğraf çekerken yeni bir standart belirleyerek her aralıkta ultra ayrıntılı çekimler yapıyor. Önceki nesilde yer alan 12MP’den yükseltilen yeni 50MP ultra geniş kamera sensörü ile Galaxy S25 Ultra, olağanüstü netlik ve canlılık sunuyor. 10 bit HDR kayıt artık varsayılan olarak uygulanıyor ve 8 bite kıyasla dört kat daha zengin renk ifadesi sunuyor. Galaxy S25 böylece her türlü aydınlatma koşulunda detayları yakalayabiliyor. Ayrıca, düşük ışıkta Galaxy S25’le hiç olmadığı kadar net videolar çekilebiliyor. Güçlü işlemcisiyle Galaxy S25, görüntüdeki gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltmak için hareketi ve süreyi analiz ediyor. Bu entegrasyon ile ProVisual Engine, hareketli ve durağan nesneleri daha hassas bir şekilde algılıyor. Böylece, her senaryoda daha keskin ve daha temiz çekimler yapılabiliyor.

Galaxy S25 ayrıca, bir zamanlar özel yazılımlarla sınırlandırılmış bazı araçlar sunarak gelişmiş düzenleme imkanlarını herkes için erişilebilir kılıyor. Artık herkes fotoğraf ve videoları profesyonel seviyede düzenleyebiliyor. Audio Eraser, videolardaki istenmeyen ses ya da gürültülerin kaldırılmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikle, insan sesi, müzik, rüzgâr, doğa, kalabalık ve arka plan gürültüsü dahil olmak üzere ses kategorileri izole edilerek hangi seslerin azaltılacağını veya tamamen ortadan kaldırılacağı kontrol edilebiliyor.

Mobil cihazlarda DSLR benzeri bir deneyim sunma hedefiyle Galaxy S25, popüler Expert RAW uygulamasına entegre bir şekilde kullanılabilen Virtual Aperture ile alan derinliği kontrolü sunuyor. Galaxy S25 ayrıca, daha profesyonel video prodüksiyonuna imkân vermek üzere hassas renk derecelendirme seçenekleri sunan Galaxy Log ile sinematik yaratıcılığı güçlendiriyor.

Portrait Studio da geliştirilerek kullanıcıların daha gerçekçi yüz ifadelerine sahip kişiselleştirilmiş avatarlar oluşturmalarına olanak tanıyor. Filtreler ise fotoğraf ve videolara film benzeri yeni ve estetik analog tarzı filtre seçenekleri sunuyor.